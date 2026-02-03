Senad Pećanin: “Ko nas je kleo, nije dangubio”
Advokat i novinar Senad Pećanin osvrnuo se na činjenicu da će jedini govornik iz BiH na važnom Samitu u Vašingtonu biti članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD), dok se Elmedin Konaković (NiP) izbacivanje Hayata iz programske šeme Moje TV. Ironično je poručio “svaka čast Konakoviću”.
– U Vašingtonu će u četvrtak u Evropskom centru Atlantskog saveza SAD biti održana osnivačka konferencija Samita “Balkan naprijed”. Na konferenciji će, pored više nekadašnjih američkih ambasadora u državama Zapadnog Balkana, učestvovati i predsjednik Crne Gore, ministrica vanjskih poslova Albanije, zamjenica ministra vanjskih posliva Grčke, predsjednik Skupštine Sjeverne Makedonije te predsjednik Bechtela. Na konferenciji će se razgovarati o aktuelnoj američkoj politici prema regionu, a jedna od posebnih tema razgovora je i situacija u Bosni i Hercegovini. Jedini govornik iz naše zemlje je Željka Cvijanović.
Ako se pitate zašto u Vašingtonu neće biti ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, mogući odgovor leži u njegovim brojnim, svakodnevnim objavama na društvenim mrežama. Ovaj “autor digitalnog sadržaja” prosto nema vremena da se bavi poslovima koji ulaze u opis funkcije ministra vanjskih poslova, jer je prethodnih dana bio prezauzet izbacivanjem mrske mu Televizije Hayat iz ponude kablovske televizije BH Telecoma i ratovanjem po društvenim mrezama, iz korištenje ne diplomatskog već kočijaškog rječnika, protiv Švrakića, Avde Avdića, Radončića, SDA, DF-a.
Valja podsjetiti da se Milorad Dodik u posljednjih petnaestak dana našao u Moskvi, sa Netanjahuom u Izraelu, a narednih dana mu se možda posreći i ugrabi slikanje sa Trampom na Molitvenom doručku u Vašingtonu. Zato bravo za ministra Konakovića, “ko nas je kleo nije dangubio” – naveo je Pećanin.
(Avaz)
Komentari