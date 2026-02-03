Senad Pećanin: “Ko nas je kleo, nije dangubio”

Advokat i novinar Senad Pećanin osvrnuo se na činjenicu da će jedini govornik iz BiH na važnom Samitu u Vašingtonu biti članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD), dok se Elmedin Konaković (NiP) izbacivanje Hayata iz programske šeme Moje TV. Ironično je poručio “svaka čast Konakoviću”.

– U Vašingtonu će u četvrtak u Evropskom centru Atlantskog saveza SAD biti održana osnivačka konferencija Samita “Balkan naprijed”. Na konferenciji će, pored više nekadašnjih američkih ambasadora u državama Zapadnog Balkana, učestvovati i predsjednik Crne Gore, ministrica vanjskih poslova Albanije, zamjenica ministra vanjskih posliva Grčke, predsjednik Skupštine Sjeverne Makedonije te predsjednik Bechtela. Na konferenciji će se razgovarati o aktuelnoj američkoj politici prema regionu, a jedna od posebnih tema razgovora je i situacija u Bosni i Hercegovini. Jedini govornik iz naše zemlje je Željka Cvijanović.