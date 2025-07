Senad Avdić : Ramo Isak nije izolovani incident, nego samo transparentan nastavak toksične prakse, koja ide od Delimustafića, Alispahića, Mehmedagića, Čampare…

„Trump nije licemjer“, kazao je Krastev u nedavnom intervjuu za hrvatski portal „Telegram“. Svojoj sugovornici, uglednoj spoljnopolitičkoj novinarki Ivani Dragičević to je objasnio na sljedeći način: „U posljednja četiri mjeseca bogatstvo Donalda Trumpa naraslo je za više od milijardu dolara… No to se događa neskriveno… On ništa ne skriva. Ljudi se obično razljute na skrivenu korupciju. Njegova se događa pred našim očima“.

Piše : Senad Avdić (Slobodna Bosna)