Šemsudin Mehmedović : “Samo neupućeni mogu biti euforični, dok Dodik prijeti da će Bošnjake strpati u geto na 25 posto teritorije”

Dodik se igra sa trenutnim vladajućim bošnjačkim strankama, a time mislim posebno na NiP i SDA, ismijavajući ih na način da on ima mogućnost da bira koga će uzeti sebi, kaže u razgovoru sa Slobodnu Bosnu Šemsudin Mehmedović zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine i lider stranke Naprijed.

Posebne sjednice parlamenta RS-a održane su jučer nakon što je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt objavio u utorak da je nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

Kriminalni udar na ustavno-pravni poredak i Dejtonski mirovni sporazum

Rano jutros oko 2 sata i 30 minuta, završena je druga Posebna sjednica NSRS-a, a vladajuća koalicija usvojila je Nacrt Izbornog zakona Republike Srpske, koji predviđa da RS umjesto Centralne izborne komisije BiH sprovodi izbore. Usvojen je zaključak da se u narednih 15 dana sprovede javna rasprava.

Mehmedović kaže je ovo korak ka secesiji manjeg entiteta i pokušaj rušenja državnih institucija.

“Radi se o kriminalnom udaru na ustavno-pravni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Apsolutno je jasno da se izbori u BiH provode po državnom zakonu i da je riječ o isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Ovo je korak ka secesiji manjeg entiteta i pokušaj rušenja državnih institucija. Očekujem reakciju državnog tužilaštva BiH te Visokog predstavnika. Nije prvi put da Dodik, odnosno NSRS pod njegovom kontrolom pomjera granice, odnosno krši granice zakona uzimajući nadležnosti koje joj ne pripadaju. Ali, očito je da nije dovoljno samo proglasiti to ništavnim, pravno je to jasno, već se proces mora zaustaviti jer prijeti da izazove propast mirovnog sporazuma te ugrozi ne samo BiH nego i cijeli Zapadni Balkan. Jasno nam je svima da je Dodik u panici jer ga stišću sankcije, ali je takav i dalje opasan i destabilizirajući faktor”, poručio je Mehmedović.

Dodik nastavlja utabanu politiku Miloševića, Karadžića, Mladića

Prije ove sjednice o izbornom zakonu prethodila je posebna sjednica na kojoj su poslanici Narodne skupštine RS-a usvojili “Informaciju o razmatranju aktuelne bezbjednosne i političke situacije u svijetu sa aspekta reperkusija na Republiku Srpsku“. Iznesene su opasne tvrdnje o “radikalnom islamističkom pokretu.”

Lider stranke Naprijed kaže kako je valjda svima jasno da se Dodik ne igra i ne blefira te da je spreman žrtvovati mir i stabilnost da bi dovršio ono sto zločinačka trojka koju sam spomenuo nije uspjela.

“Dodik nastavlja utabanu politiku Miloševića, Karadžića, Mladića u kojoj Bošnjake i sve bosansko treba eliminirati sa ovih prostora, a ostaviti samo “muzejske primjerke”. U te svrhe on koristi sve vrste manipulacija i laži, s ciljem opravdavanja svojih opasnih politika i akcija. Poznato je to već svima, samo je pitanje hoće li tu manipulaciju kupiti oni koji imaju instrumente i obavezu da ga zaustave”. Cijela ta predstava u NSRS ima za cilj mobilizirati javnost u RS, pa i u Srbiji da se pripremi za najradikalnije korake koje Dodik namjerava poduzeti, ako ga se hitno ne zaustavi. Valjda je svima jasno da se on ne igra i ne blefira te da je spreman žrtvovati mir i stabilnost da bi dovršio ono sto zločinačka trojka koju sam spomenuo nije uspjela”, kaže Mehmedović.

Krišto zloupotrijebila poziciju

Nakon euforije oko pregovora sa EU, te Schmidtovih korištenja bonskih ovlasti, HDZ BiH je ocijenio kako bi odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta o nametanju izmjena Izbornog zakona mogla ugroziti europski put zemlje. Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto uputila je pismo zvaničnicima Evropske unije (EU) vezano za Izborni zakon.

Krišto je podsjetila na nedavno otvaranje pregovora i kazala kako je “svima u Bosni i Hercegovini jasno da je za Bosnu i Hercegovinu od posebnog značaja cjelokupna izborna reforma”. Istaknula je kako Bosna i Hercegovina kao buduća zemlja članica Europske unije treba Izborni zakon koji neće biti produkt nametanja ili preglasavanja.

Mehmedović smatra da nema nikakvog razloga za euforiju, te da samo neupućeni mogu biti euforični, dok Dodik prijeti da će Bošnjake strpati u geto na 25 posto teritorije.

“Nema nikakvog razloga za euforiju. OHR je uradio samo tehnički dio posla, nema tu nikakve revolucije. Tek ćemo vidjeti da li će te promjene biti provedene i da li će donijeti poštenije izbore. OHR se ne može kriti iza ovoga tvrdeći da je nešto uradio. Samo neupućeni mogu biti euforični, dok Dodik prijeti da će Bošnjake strpati u geto na 25 posto teritorije”, kaže sagovornik SB, te dodaje:

“HDZ glumi da je nezadovoljan samo kako bi pojačao pritisak i isposlovao izmjene koje traži, a koje bi značile da imamu garantirano mjesto u predsjednistvu. Krišto je zloupotrijebila poziciju predsjedavajuće da iznosi stranačke stavove, a ne stavove institucije i države koju predstavlja.”

Dodik je juče, između ostaloga, kazao da nije isključeno da SDA zamijeni Trojku (SDP, NiP, NS) u državnoj vlasti.

“Da sa partijama sa kojim se nalazimo u partnerstvu na nivou BiH raskinemo bilo kakvo partnerstvo, da ponudimo drugim strukturama kod Bošnjaka, recimo SDA da napravimo novi dogovor koji bi omogućio novo vrijeme. Da će RS donijeti deklaraciju i potvrditi teritorijalni integritet BiH, nama to nije sporno, ali će potvrditi ustavno uređenje BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, riječi su predsjednika RS-a i lidera SNSD-a.

Mehmedović ističe kako se Dodik igra sa trenutnim vladajućim bošnjačkim strankama.

“Dodik se igra sa trenutnim vladajućim bošnjačkim strankama, a time mislim posebno na NiP i SDA, ismijavajući ih na način da on ima mogućnost da bira koga će uzeti sebi.

To je posljedica katastrofalne bošnjačke politike posljednjih godina u kojoj se uloga Bošnjaka srozala na najniže grane pri čemu Dodik i Čović zapravo biraju i kontroliraju bošnjačke predstavnike. Jedini izuzetak od toga je zapravo Denis Bećirović, kojeg su direktno birali građani, a sve ostale bošnjačke državne funkcionere je postavio Dodik i sad im on prijeti da će ih smijeniti”, kaže Mehmedović.

On kaže da se NiP i SDA udvaraju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, ali i da aktuelna koalicija nema rješenje za Bosnu i Hercegovinu.

“Zbog toga se onda te dvije stranke udvaraju Dodiku tolerirajući njegove poteze i politiku, tvrdeći da “on blefira”, da “samo prijeti” i tako dalje, a faktički mu omogućavaju da provodi plan velike Srbije. Jasno je da aktuelna koalicija nema rješenje za BiH, ali prvenstveno zato što ključne bošnjačke stranke i njihovi zvaničnici nemaju politiku, nemaju stava i plana, osim da “ide lova” iz budžeta i da “njihova trećina” novca i vlasti funkcionira bez problema.

Dok god je bošnjačka politika ovako kratkovida i gladna, okrenuta sebi i svom džepu, Dodik i Čović će kao sto to vidimo danas voditi sve procese, a Bošnjaci će se zadovoljavati politikom ličnih i grupnih interesa. Krajnje je vrijeme da se Bošnjaci podignu da osvijeste svoju situaciju, te organizirano i sistemski počnu djelovati, kroz institucije, države ali i druge nacionalne institucije, nevladin sektor, medije i lobiranje i tako ojačaju svoju poziciju, a time i poziciju države. Nisu Dodik i Čovic jaki, nego smo mi slabi”, zaključio je Mehmedović.