Šemsudin Mehmedović: Nisu ovo više ’90, Vučiću, ne bi gledao Sarajevo s okolnih brda

„Rezolucija o Srebrenici nije bilo kakva urota protiv bilo kakvog naroda. To može biti urota protiv politika 90-tih koje, nažalost, neki visokopozicionirani dužnosnici Srbije i manjeg bh. entiteta Republika Srpska pokušavaju ponovo da ožive“, ocijenio je Mehmedović.

I ako se oni nalaze u toj političkoj grupaciji koja doživljava to kao urotu, nastavlja Mehmedović, onda su njihovi kriteriji i mjerila potpuno anticivilizacijski.

„Onda mogu govoriti o uroti protiv svojih politika, a ne protiv države Srbije i entiteta RS-a. To je urota protiv jedne politike kojoj je presuđeno na Međunarodnom sudu u Hagu“, kategoričan je Mehmedović.

Dizanje prašine iz Srbije i Republike Srpske oko glasanja o Rezoluciji ocijenio je pokušajem homogenizacije Srba da bi, kako kaže, zaštitili sve ono što su Dodik i Vučić sve ove godine radili.

„To je zaštita politika koje su retrogradne, kojima je presuđeno, koje su destabilizirajuće za čitav region, ne samo za Bosnu i Hercegovinu. I, čini mi se, konačno određeni diplomatski centri na zapadu su počeli da shvataju da je destabilizirajući faktor broj jedan u regionu upravo Vučić koji se nije izdigao iznad politika koje je zastupao 90-ih godina. Sarajlije se itekako sjećaju njegovih politika i njegovih radikalnih stavova“.

Mehmedović se osvrnuo i na sastanak Dodika i Vučića s poglavarom SPC-a.

„Napravio bih paralelu u ponašanju SPC-a 90-ih godina kada su nosili mošti cara Lazara podižući nacionalnu svijest kod srpskog naroda u BiH, i ove sada aktivnosti SPC-a, i u Makedoniji, Crnoj Gori, BiH – oni pokušavaju na taj način da eliminišu bilo kakav pokušaj oponiranja politikama koje zastupaju Vučić i njegov trabant Dodik, i na taj način homogeniziraju i političku svijest kod srpskog naroda u BiH. Da bi pokazali – evo vidite, i Rezolucija o Srebrenici je udar na srpski narod“.

Patrijarh je održao molitvu za odlazak Vučića u New York i dao mu blagoslov, a Mehmedović je to prokomentarisao da ‘se svi sjećamo da su i Arkana blagosiljali visoki dužnosnici SPC-a’.

„To je jedna vrlo opasna aktivnost vjerske zajednice, ako je možemo tako nazvati, jer se ona pretvara u jedan iščašeni centar političke moći – upravlja političkim procesima srpskog naroda na čitavom Balkanu, što je vrlo destabilizirajuće“.

Komentarisao je i Vučićevu izjavu da ako dođe do usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u – otvara se Pandorina kutija.

„Ne znam šta bi oni još mogli otvoriti što nisu otvorili. Ništa nas ne može iznenaditi kada je u pitanju Vučićeva politika. Oni pokušavaju da kroz isijavanje straha među narodima vrše homogenizaciju, prije svega, srpskog naroda, i s druge strane pokušavaju da drugim narodima na Balkanu ulijevaju strah od eventualnog sukoba. Nisu ovo 90-te godine, nema više mjesta za strah kod bilo koga na Balkanu od takvih politika. Drugačije su geopolitičke okolnosti i odnosi na Balkanu. Vučić može sanjati o nekim velikodržavnim projektima, zastupati politike koje su napravile nered i sve te zločine, ali siguran sam da više ne bi se to dešavalo na način kako je to Vučić gledao s okolnih brda oko Sarajeva. Vučić mora biti svjestan posljedica ukoliko on bude taj koji će inicirati bilo kakve nerede na prostorima Balkana, a pogotovo BiH“.

Odgovorio je i na pitanje postoji li državna koalicija.

„Partneri koji su napravili parlamentarnu većinu na nivou BiH, na ovakav način ne mogu funkcionirati, jer kroz pokušaj destabilizacije od Dodika i partnerskog odnosa s Draganom Čovićem – Trojka koja je njima partner je slabašna da odgovori takvim političkim poduhvatima kakve oni prave zajedno. Trojka ima kompleks niže vrijednosti, oni zapravo nemaju tu političku snagu da odgovore takvim kabadahijama kakav je Dodik. Ovo neće moći profunkcionisati. Ukoliko budu pravili i dalje ustupke Dodiku kakve su pravili zadnju godinu dana – to je u glavnom na štetu snage institucija BiH, NATO i evropskog puta BiH“.

O Marinu Vukoji kaže:

„Protiv njega nemam ništa personalno, ali ukoliko je bio na listi HDZ-ovih kandidata za delegate za Dom naroda, ako je bio nekoliko puta u HDZ-ovim delegacijama, onda nije dobro da se takva osoba bira u Ustavni sud. Ako se desi da postoji parlamentarna većina da potvrdi jednog kandidata, ona mi možemo 19 godina imati problem s donošenjem odluka Ustavnog suda, koliko bi mogao potrajati mandat Vukoje. Zato je dobro upitno kako će u budućnosti funkcionirati Ustavni sud BiH“.

S obzirom na to da Dodik svoju budućnost vidi i gradi u Srbiji jer je tamo kupio famoznu vilu na Dedinju, pokušavajući sebe predstaviti političkom elitom i elitom srpskog naroda – jasno je u kom pravcu bi on mogao da ide, kazao je Mehmedović.

Govorio je i o izjavi Željke Cvijanović koja ga je nazvala ‘omiljenim mudžahedinskim kumom’.

„Dok sam ja provodio zakon, Cvijanović je bila konobarica na prostorima Teslića i mi se vrlo dobro znamo. Nekad kad sam bio općinski vijećnik, bio sam obavezan da prisustvujem vjenčanjima supružnika bez obzira o kome se radilo. Kod nas se to ne zove kumstvo, ja sam bio kao dužnosnik Općinskog vijeća prisutan na određenim vjenčanjima i ja se toga ne stidim. To je poštivanje porodičnog zakona koji je tada vrijedio. Kako ona to tretira u javnosti – to je recikliranje nekih tekstova koje su proizvodili upravo oni koji su vršili agresiju na BiH“.

Kaže i da Dodik može visokog predstavnika zvati turistom, ali on poštuje i mora poštovati njegove odluke.

„Jedino važeći izbori mogu biti prema Izbornom zakonu BiH i na temelju principa koje je usvojio CIK. Dodik kao i ranije svoj kukavičluk pokušava da sakrije iza svesrpskog političkog nastupa, pokušava da zaštiti svoje političke stavove da i opozicija podržava jedan takav pristup. Ohrabrujuće je da mu je opozicija otkazala poslušnost“.

Na kraju je iznio svoj stav o BHRT-ovom gašenju signala RTVFBiH.

„Žao mi je što se to desilo jer to je zapravo iznuđeni potez menadžmenta BHRT-a koji je prilično politički obojen. BHRT se snishodljivo odnosi prema dugu RTRS-a koji na cijeloj teritoriji RS-a ubire RTV taksu bez poštivanja zakona. Očigledno da neki politički faktori još ne kontrolišu RTVFBiH, a druga dva emitera su pod jakim utjecajem određenih političkih faktora koji su danas ključni u BiH“, zaključio je Mehmedović.

(Kliker.info-FTV)