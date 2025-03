Šemsudin Mehmedović: Bosnom i Hercegovinom neće upravljati ni Beograd ni Zagreb

Ovoga jutra u Političkim minutama Jutarnjeg programa gostovao je Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Zastupničkom domu BiH (Naprijed).

-Institucije Bosni i Hercegovini moraju biti te koje će riješiti ovu krizu. Vjerujete li da mogu?-

“Od 90-ih godina do danas nije bila teža politička kriza. Ali je dobro što se ovo ipak desilo jer u svakom zlu ima ponešto i dobro. Dobro da zapravo istestiramo institucije koliko su sposobne da se odupru ovakvim anti-ustavnim djelovanjima ne samo pojedinaca nego i čitavih političkih grupa. Stoga smatram da su institucije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju pokazale zaista jedan vrlo visok stepen odgovornosti prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Da su djelovale ne sa zadrškom nego upravo na vrijeme počev od Ustavnog suda tužilaštva, Vijeća ministara, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine generalno i naravno svih ministarstva koja nisu učestvovala odnosno čiji ministri nisu učestvovali u ovom jednom ja bih rekao sramnom udruženom poduhvatu koji zapravo je imao za cilj provedbu prije svega Srpskog sveta i deklaracije srpskog sveta. Također je imao za cilj zapravo da obezbijedi dominantan utjecaj Rusije na prostorima Balkana kroz evo destabilizaciju i dezintegraciju države Bosne i Hercegovine i rušenje njenog ustavnopravnog poretka. Stoga kažem da je ovo dobro što se desilo jer je to bila jedna generalna proba kako institucije Bosne i Hercegovine uopće mogu djelovati bez uticaja evo visokog predstavnika kao Dejtonske institucije. Moram biti iskren evo do ovog momenta znači institucije su zaista položila ispit u svakom pogledu i to je dobro kako su reagovale u ovako teškim momentima.”

-Gospodine Mehmedoviću koji su mogući scenariji za izlazak iz ove krize? Kako gledate?-

“Najvažniji scenarij jeste da se uklone sa mjesta svaki onaj ko je učestvovao u rušenju ustavno pravnog poretka Bosne i Hercegovine jer je on zapravo taj koji je eksponent te jedne politike. Nakon toga znači ko će činiti parlamentarnu većina ko će dopuniti vijeće ministara ili možda imenovati sasvim novo jer zastupnički dom skidam ukoliko ne potvrdi novog predloženog ministra sigurnosti od strane predsjedavajuće Borjane Krišto. Kako stvari stoje neće ga potvrditi, onda ona ima vrlo jedan kratak rok da predloži drugog kandidata za ministra i ako i drugi put oboje oborimo u Zastupničkom domu onda je upitno čitavo vijeće ministara. Što znači da bi olakšali taj proces eliminacije ovih kadrova koji su antiustavno djelovali, međutim mislim da se ide i to je politika i HDZ-a i SNSD-a na iscrpljivanje i da se dobije na vremenu da se razbije opozicija i tako dalje, ali mislim da neće uspjeti u konačnici. Evo neka to potraje cijelu ovu godinu, ali završiti će se to. Kao što znamo naredne godine su opći izbori imat ćemo priliku da mijenjamo komplet sastav i političara i zastupnika i delegata i tako dalje i onda će se stvari poslužiti na mnogo drugačiji način.”

-Jučer je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo zasjedati na temu državnog budžeta. Imali ste zamjerki za budžet?-

“Naravno, predsjedništvo kao da je sa mnom bilo u konsultacijama zapravo. Sve one stvari koje spočitavaju predloženom odnosno nacrtu budžeta koji je došao do njih su i moje neke primjedbe. Znate tamo da se nekim ministrima daje po 90 hiljada maraka da raspolažu onako kao svojim nekim novcem iz novčanika. Da se ponovo Uprave za indirektno oporezivanje u kapitalnim projektima izvuče dodatna sredstva za kupovinu Kumove zgrade pod navodnicima, javnost je upoznata sa tim. Naravno da se kapitalni projekti koji podrazumijevaju zapravo nabavku poslovnih prostora za institucije, a ne da se godinama plaćaju te vrlo visoke kirije koje nažalost institucije Bosne i Hercegovine plaćaju. To je prvo ne domaćinski odnos prema državi Bosni i Hercegovini, to je nepošten odnos prema budžetu i prema sredstvima građana Bosne i Hercegovine kojim pripadaju. S druge strane nisu baš predvidjeli da ćemo promijeniti Zakon o platama policajaca i vojnika i da zapravo unesu to već u nacrt budžeta.

Očigledno je da zbog te neodgovornosti Predsjedništvo je prepoznala da taj budžet ne odražava političku želju političke većine nego zapravo to je budžet koji odgovara pre svega SNSD-u i HDZ-u, a naravno Trojka u želji da dobije budžet da što prije profunkcioniraju institucije i da imaju sredstva za kapitalne projekte pristali su i na takav budžet što ja pokušavam da razumijem, ali naravno Predsjedništvo je kao filter, kao formalni predlagač tog budžeta prepoznalo te negativne stavke u budžetu i evo zaustavili su na prvoj prepreci. S druge strane ministar finansija u fazi smjene Amidžić, on je vrlo ljut na predsjedništvo odnosno na članove predsedništva koji nisu podržali taj budžet.

S druge strane već koliko je ministar i nakon inicijative Zastupničkog doma da se angažira vanjska revizorska kuća da se utvrde koeficijenti raspodjele mi i dalje imamo nepravednu raspodjelu sredstava na štetu Federacije prije svega, a Federacija se zadužuje. Ja razumijem i da je Republika Srpska kao manji BH entitet u finansijskom krizi, ali tu krizu je proizvela upravo politička grupacija koja ruši ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine i koja želi da se na nepošten način domogne sredstava. Pa su posegli za 200 miliona sredstava od centralne banke i tako dalje. Ja razumijem da se pokušava iznaći rješenje da se iz finansiraju sve potrebe, ali ne na štetu građana Bosne i Hercegovine.”

(Kliker.info-FTV)