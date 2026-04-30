Semir Osmanagić : Mene ptice i priroda bude – najsretniji sam čovjek na svijetu! (Video)
Gost ovosedmičnog izdanja Mimare je Semir Osmanagić, čovjek koji je potpuno eliminisao grad. Već pet godina, kako kaže, živi odmah do tunela, do Parka Ravne 2.
„20.000 kvadrata – šuma, voćke. Bude me ptice, pustim cuke da se same prošetaju. Ustajem u prirodi. Jedanput mjesečno dođem u Sarajevo, a i tad je stres, auta, gužve, nema parkinga, kamere, radari, ljudi nervozni. Ja živim drugačiji život, ja sam najsretniji čovjek na svijetu“, kazao je Osmanagić.
Često pitanje, ali i ono koje sve zanima jesu piramide u Visokom. ‘Najstariji, najveći piramidalni kompleks u svijetu’ navodi Osmanagić.
„Šest piramida, dva tumulusa, konusna vještačka uzvišenja. Sedam ulaza u prahistorijske tunele. Bosanska piramide sunca, 368 metara, četiri truglaste strane, četiri brida, orijentacija prema stranama svijeta, istok, zapad, sjever, jug. Tri glavne piramide: Sunce, Mjesec, Zmaj – perfektan jednakostranični trougao“, pojasnio je.
„Na vrhu piramide Sunca, energetska zraka, 28 kHz, koja se pojačava. Riječ je o skalarnim valovima koje je izučavao Tesla, zaključujući da su
