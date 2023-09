Semir Efendić: Zakoni koji idu na štetu države neće proći

Politika ucjena i uslovljavanja, crvene linije i ko ih prelazi. Rekonstrukcija vlasti u Kantonu Sarajevo, blokade na državnom nivou. O gorućim pitanjima u Rezimeu govorio je Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH.

Efendić smatra kako se u BiH ne vodi odgovorna politika.

“Politički rat vodi se za upravljanje javnim sektorom, preduzećima, resursima, kojim se uopće ne upravlja efikasno. Izgleda da je većini političkih stranaka glavni cilj postao da dođu do što više pozicija u javnom sektoru. A osnovni društveni problemi ostaju po strani svih tih procesa”, smatra on.

Dodaje da je na političkoj sceni opšti nered.

“Imamo situaciju da je formirana neka većina i na državnom i na federalnom nivou, ali ništa od tog, u suštini, nije dogovoreno na vrijeme. Vlast bi trebala napraviti program i imati kapacitet da se on realizira. Partneri na državnom nivou nemaju saglasnost oko najvažnijih pitanja. Oni su uspjeli da se usaglase oko raspodjele svih ili dijela ministarskih pozicija. Druga važna goruća pitanja nisu usaglasili, zato svako malo imamo sastanke lidere stranaka – i obavijeste nas o ničemu. Ili ova neodgovornost na nivou FBiH da krenete u jednu avanturu sa 50 zastupnika. Vrlo je rizično ući u većinu sa 50 ili 51 ruku”.

Naglasio je da ako ne postoji dogovor oko nekih bitnih pitanja, onda ne smije da bude sporno poštovanje važećeg ustava i zakona. Ovdje imamo zahtjeve da se oni mijenjaju i zato imamo ove probleme, kazao je.

“Zahtjevi iz Republike Srpske za ukidanje pozicije stranih sudija u Ustavnom sudu BiH dio su samo akcija iz ovog entiteta koje imaju za cilj slabljenje države, a jačanje entiteta. Dodiku je uspjelo da iz Tužilaštva BiH protjera strane tužioce i vidimo kako se smanjila efikasnost. Pitanje Ustavnog suda je dogovoreno u Dejtonu. Otvarati pitanje koje je riješeno, a imamo bezbroj neriješenih, predstavlja samo po sebi jedan problematičan pravac, i teško da će se to desiti”, naveo je Efendić.

To je gubljenje vremena, dodaje on, i pokušaj da se ostvari ne ostvarivo. “Jačanje entiteta do krajnjih granica, slabljenje države do besmisla, što je u velikoj mjeri i napravljeno. Separatistički put entiteta RS, počinjen je genocid, potpisan je mir, ali se ciljevi nastavljaju realizirati i u miru. Tu je smetnja Ustavni sud. Kada je u pitanju HDZ, također se zadire u Ustav, sa njihovim zahtjevima za izmjene Izbornog zakona”.

Kada je riječ o tome je li CiK BiH politiziran, kaže da problem koji mi imamo tiče se brzine brojanja glasova, a on bi se mogao riješiti uvođenjem skenera u proces.

“Priča o elektronskom glasanju mene jako zabrinjava, jer bi imali još manje validne glasove. U najvećim državama svijeta to izaziva probleme. To da izborni sistem u BiH funkcioniše – pokazuju nam rezultati izbora, jer se dešavaju promjene. Da političke stranke koje su bile na vlasti u proteklom mandatu stvarno kontrolišu CIK, kako im se prigovara, pa zar bi one završile u opoziciji”.

Odgovorio je i na pitanje kako gleda na ulogu međunarodne zajednice u BiH.

“Da su nam htjeli pomoći, davno je ovo mogla postati normalna zemlja. Jedan broj političara ponaša se potpuno sluganski, potpuno svoju odgovornost prebacuju u ambasade i čekaju instrukcije, teška je situacija kada vi očekujete rješenja od nekoga koga se to u konačnici i ne tiče. Ako ima iskrena namjera da se ovoj zemlji pomogne od bilo koga u međunarodnoj zajednici, onda samo treba insistirati na provođenju presuda suda u Strazburu. Ovako je to sve jedan poligon za igru”.

Ističe da je rješenje od početka bilo provesti ono što je potpisano. “Mi imamo neprekidno pregovore kao da oni nisu završeni u Dejtonu. Trebalo je to implementirati. Ako se ne možemo dogovoriti o nečemu drugom, minimum ispod kojeg se ne može ići je provođenje onoga što važi. Važeći ustav i zakon se ne primjenjuju, a rješenje je u dosljednoj primjeni zakona. Cijela vlast se pretvorila u jedan kanal kroz koji se vrši otimačina upravljanja državnom imovinom. Od borbe za upravljanje resursima, nema niko vremena da razmišlja o državi”, kazao je.

O tome kakva nas politička jesen očekuje, ocijenio je da je ona već počela.

“Ovo što traže Dodik i Čović znam da neće proći. Mi iz opozicije to možemo zaustaviti, konkretno u Domu naroda. Ti zakoni koji idu na štetu države neće proći. Uzalud pričaju o protjerivanju stranih sudija iz Ustavnog suda, kada to ne mogu realizirati. Uzalud pričaju o Izbornom zakonu onakvom kakvog su obećali Čoviću, dio stranaka iz Sarajeva. Neka se posvete barem nekim drugim poslovima koje mogu realizirati”.

Visoki predstavnik bi trebao da se više posveti entitetu u kojem mu prijete da će ga uhapsiti, naglasio je Efendić.

“Da vidi šta se dešava sa policijom tog entiteta. Zašto reforma policije u BiH nikad nije provedena. Bojim se da se u RS nastavlja etničko čišćenje povratnika, a MUP RS niti je multietnički niti ima za cilj da zaštiti stanovnike. Intervencije samo u FBiH nisu nam od koristi”.

O najavljenoj rekonstrukciji Vlade KS kaže da je ‘to jedna budalaština’.

“Neprekidno se vode procesi smjene vlasti u KS. Čim se formira jedna vlada, tamo neka grupa zastupnika počne tražiti većinu da prave drugu”, zaključio je.

(Kliker.info-FTV)