Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Semir Efendić oštro je reagovao na posljednje izjave lidera HDZ-a Dragana Čovića, optuživši ga da stoji iza diskriminatornih praksi u obrazovnom sistemu, odnosno fenomena “dvije škole pod jednim krovom

Efendić se oglasio nakon što je Čović u gostovanju na RTV HB poručio da se institucija OHR-a mora ugasiti, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati u BiH uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. “Najveći mehanizam segregacije i aparthejda”

Efendić u svojoj reakciji nije birao riječi, nazvavši Čovića “idejnim tvorcem” spornog obrazovnog modela.

“Dragan Čović, idejni tvorac i vlasnik autorskih prava na najveći mehanizam segregacije i aparthejda na svijetu poznat pod nazivom ‘Dvije škole pod jednim krovom’, tvrdi kako Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju manje prava nego što im po ustavu pripada, i još traži zatvaranje OHR-a”, naveo je Efendić.

On je pozvao lidera HDZ-a da javnosti detaljnije objasni situacije s terena, navodeći konkretan primjer iz Hercegovine.

“Neka izvoli gospodin Čović pa objasni domaćoj i svjetskoj javnosti malo detaljnije svoj izum gdje desetak bošnjačke djece iz Počitelja u Čapljini ne mogu u školu sa svojim vršnjacima nego moraju da se odvoje ogradom od ostale djece. U šestoj godini svog života! I tako svugdje gdje o tome Čović odlučuje”, istakao je Efendić. Poruka Hrvatskom saboru

Efendić je dodao da model “dvije škole pod jednim krovom” ne postoji nigdje na svijetu, pa čak ni u Izraelu, te da postoji samo kod “samozvanog nositelja evropskih vrijednosti”. Prema njegovom mišljenju, s Čovićem ne bi trebalo pregovarati o drugim temama dok se ovo pitanje ne riješi.

“Prije nego što ovo pitanje ne razriješi na civilizovan način, ne zaslužuje da se s njim razgovara ni o jednom drugom pitanju. Predlažem Hrvatskom saboru da i oni organiziraju posebnu tematsku sjednicu i predstave ‘civilizacijsko dostignuće’ njihovog miljenika i štićenika – predsjednika HDZ Bosne i Hercegovine: Dvije škole pod jednim krovom! U Evropi! U 21. vijeku!”, zaključio je predsjednik SBiH. Šta je prethodilo reakciji?

Podsjećamo, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović izjavio je ranije da Hrvati u BiH imaju “mnogo, mnogo manje nego što im po Ustavu pripada”, aludirajući na poziciju člana Predsjedništva BiH i izbor delegata u domove naroda.

Čović je tom prilikom istakao i da se institucija visokog predstavnika (OHR) mora ugasiti, ocijenivši paradoksalnim da se bošnjačka politika zalaže za suverenitet države dok istovremeno, kako tvrdi, “suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave”.

(Kliker.info-N1)