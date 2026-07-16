Semir Efendić: Dok ne ukine “dvije škole pod jednim krovom” sa Čovićem ne treba razgovarati ni o čemu drugom – to nema ni u Izraelu
Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Semir Efendić oštro je reagovao na posljednje izjave lidera HDZ-a Dragana Čovića, optuživši ga da stoji iza diskriminatornih praksi u obrazovnom sistemu, odnosno fenomena “dvije škole pod jednim krovom
Efendić se oglasio nakon što je Čović u gostovanju na RTV HB poručio da se institucija OHR-a mora ugasiti, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati u BiH uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada.
“Najveći mehanizam segregacije i aparthejda”
Efendić u svojoj reakciji nije birao riječi, nazvavši Čovića “idejnim tvorcem” spornog obrazovnog modela.
On je pozvao lidera HDZ-a da javnosti detaljnije objasni situacije s terena, navodeći konkretan primjer iz Hercegovine.
“Neka izvoli gospodin Čović pa objasni domaćoj i svjetskoj javnosti malo detaljnije svoj izum gdje desetak bošnjačke djece iz Počitelja u Čapljini ne mogu u školu sa svojim vršnjacima nego moraju da se odvoje ogradom od ostale djece. U šestoj godini svog života! I tako svugdje gdje o tome Čović odlučuje”, istakao je Efendić.
Poruka Hrvatskom saboru
“Prije nego što ovo pitanje ne razriješi na civilizovan način, ne zaslužuje da se s njim razgovara ni o jednom drugom pitanju. Predlažem Hrvatskom saboru da i oni organiziraju posebnu tematsku sjednicu i predstave ‘civilizacijsko dostignuće’ njihovog miljenika i štićenika – predsjednika HDZ Bosne i Hercegovine: Dvije škole pod jednim krovom! U Evropi! U 21. vijeku!”, zaključio je predsjednik SBiH.
Šta je prethodilo reakciji?
Podsjećamo, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović izjavio je ranije da Hrvati u BiH imaju “mnogo, mnogo manje nego što im po Ustavu pripada”, aludirajući na poziciju člana Predsjedništva BiH i izbor delegata u domove naroda.
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