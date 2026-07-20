Književnik Semezdin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu “Tuzlanski stenogrami”, koja izlazi u ediciji Sandook. Djelo je nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli te predstavlja svojevrsni književni povratak gradu njegovog djetinjstva i mladosti.

“Tuzlanski stenogrami” donose intimne zapise o gradu, sjećanjima, bolesti, umjetnosti i svakodnevici, a posebnost rukopisa je u tome što je najvećim dijelom nastao izgovaranjem teksta u mikrofon, nakon što su zdravstveni problemi onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi, javlja Fena.

– Uživao sam u procesu pisanja knjige. Vratio sam se vremenu prvih sjećanja, djetinjstva i rane mladosti. Imao sam pristup izvrsnoj arhivi Tuzle koju je prethodnih tridesetak godina prikupljala moja sestra Sabina, tako da mi je bila važan oslonac tokom rada – izjavio je Mehmedinović.

On ističe da je upravo Tuzla postala prostor iz kojeg se otvorio novi ciklus njegovih knjiga.

– “Tuzlanski stenogrami” se u velikoj mjeri bave svijetom likovne umjetnosti i uvod su u mali roman o dvojici velikana tuzlanske i bosanskohercegovačke kulture – Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, na kojem već duže vrijeme radim. Govorimo o nizu povezanih knjiga kroz koje će se vidjeti ukupnost mog pogleda na književnost i svijet – kazao je Mehmedinović.

Autor naglašava da su “Tuzlanski stenogrami” dio većeg književnog projekta započetog romanom “Mali roman o tišini”, u kojem kroz niz međusobno povezanih knjiga istražuje vlastiti život, granice između fikcije i nefikcije te odnos književnosti, sjećanja i vremena.

Govoreći o pisanju, Mehmedinović kaže da ga upravo svakodnevni rad održava.

– Trudim se da pišem svakoga dana. To me doslovno drži živim. Pišem prije svega zbog vlastitog zadovoljstva, ali me raduju i reakcije čitalaca – istakao je.

Semezdin Mehmedinović rođen je 1960. godine u Kiseljaku kod Tuzle. Njegovo stvaralaštvo prevođeno je na brojne svjetske jezike, a danas se smatra jednim od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih književnika. Nakon gotovo četvrt stoljeća provedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, 2019. godine vratio se živjeti u Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopćenju.