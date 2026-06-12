Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je na službenoj konferenciji za novinare u Torontu, uoči utakmice protiv Kanade na otvaranju Svjetskog prvenstva, kako su svi u taboru „Zmajeva“ spremni, motivirani i ponosni što predstavljaju svoju domovinu.

Barbarez je na samom početku potvrdio da je došlo do promjene u igračkom kadru, javio je dopisnik Fene sa Svjetskog prvenstva. – Nažalost, prije dva dana Nidal Čelik je ozlijedio meniskus i morat će na operaciju. Umjesto njega u kadar je upao Arijan Malić – rekao je selektor.

Što se tiče zdravstvenog stanja ostatka ekipe, kapiten Edin Džeko je spreman i konkurirat će za sastav, dok Haris Tabaković još nije u potpunosti oporavljen i morat će propustiti susret s Kanadom. Odgovarajući na pitanje stranog novinara smatra li da je Bosne i Hercegovina autsajder na turniru, Barbarez je odgovorio kako mu to ne predstavlja nikakav problem, već dodatni motiv.

– Mi smo mala država, ovo nam je tek drugo Svjetsko prvenstvo i sigurno imamo taj epitet ekipe koja nije favorit. No, ako pogledate mojih dosadašnjih 20 utakmica na klupi, samo su dvije reprezentacije bile rangirane lošije od nas, pa ako znate naše rezultate – poput onih protiv Italije ili Walesa – onda ćete znati vrednovati ono što smo napravili – poručio je.

Dodao je kako stvara atmosferu u momčadi po uzoru na susjednu Hrvatsku.

– Mnogo se priča o tom našem mentalitetu, jer nije tipično to za neku balkansku ekipu, ali vidjeli smo da može Hrvatska to, pa zašto ne bi mogli i mi. To je bila neka osnovna ideja. Ideja je bila da tražimo momke koji su ponosni, koji imaju karakter, koji žele da su tu u svakom momentu i kad se gubi i kad se pobjeđuje – kazao je.

Na pitanje kakvu igru očekuje u susretu Kanade i Bosne i Hercegovine, Barbarez je odgovorio kako će fokus u Torontu biti na rezultatu, a ne na ljepoti u igri.

Glede taktičkih zamisli i formacije, bh. izbornik nije htio unaprijed previše otkrivati.

– A za sutra, pusti me još malo da prespavam, puno je kanadskih novinara – kazao je uz smijeh Barbarez.

Posebno poglavlje press-konferencije bilo je posvećeno navijačima Bosne i Hercegovine koji u velikom broju pristižu u Toronto.

– Mi iz BiH najbolje znamo što nam znače navijači. Najveći kompliment za trenera i ekipu je kada vas ljudi prate i pune stadione. U ove dvije godine, mislim da samo jedna utakmica na Cipru nije bila rasprodana. To nam je samo motiv više, a moj je posao da igrače rasteretim pritiska kako bi sutra uživali na terenu, igrali sa srcem i podarili osmijeh našem narodu – zaključio je Barbarez.

Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Torontu od 21 sat, nakon čega „Zmajeve“ očekuju susreti sa Švicarskom (18. juna u Los Angelesu) i Katarom (24. juna u Seattleu).

(Kliker.info-Fena)