Selektor Barbarez pred Austriju: “Razmišljati o bodu nije moj posao”

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Zenici dočekuje selekciju Austrije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nakon visoke pobjede u San Marinu (0:6), izabranike Sergeja Barbareza čeka daleko ozbiljniji ispit na Bilinom polju.

Na današnjoj press konferenciji selektor Barbarez govorio je o očekivanjima i planovima za ovaj susret.

Na pitanje o mogućim promjenama u sastavu i nastupu krilnih igrača, Barbarez je kazao:

“To smo se i nadali. Krenuli smo s iskusnim Harisom, htjeli smo iskustvo što on posjeduje. Ako nam je potrebno da imamo brze igrače za dubinu uveli smo ih. Cilj je da imamo to sutra, meč će biti intenzivan i zanimljiv, pravi fajterski. Očekujte da ćemo sigurno imati u ekipi igrače koji će posjedovati dubinu u igru što nam treba”.

Istakao je i da ekipa spremno dočekuje duel:

“Bilo je dobro što smo se odmah vratili u noći, jučer smo svi bili malo umorni od letova, ali već jutros vidim da su svi nasmijani i zadovoljni, spremni za rad i na svu sreću niko nije povrijeđen. Svi su tu i spremni”.

Kada je upitan da li bi bio zadovoljan bodom protiv Austrije, Barbarez je odgovorio:

“Svaka utakmica ja važna kako za nas tako i za Austriju. Da ja razmišljam o bodu ne bih se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i viziju ako nakon ove četiri utakmice nemamo samopouzdanje ne znam kad ćemo. Bez obzira s kim igrate nije lako dati šest golova, raduje me i reakcija u drugom dijelu i te stvari kako trenera me čine sretnim”.

Govorio je i o mogućem povratku Amara Dedića na poziciju desnog beka:

“Mi ništa ne radimo iz kompromisa i da žrtvujemo nekog igrača. Uvijek sam govorio da volim njegovu igru jedan na jedan, prodor i energiju koje ima zato je ideja bila da nam pomogne naprijed. Ali, sada s Kerimom, Esmirom i Memićem rješenja za te pozicije. Razmišljanje je i nemam šta kriti da se Dedić vraća na desnog beka, ali imamo još jednu noć za odluku pa ćemo vidjeti”.

Selektor je posebno govorio o protivniku i treneru Ralfu Rangnicku:

“Meni se ta ekipa pod tim trenerom zaista sviđa, imaju tu energiju kojoj i mi težimo da imamo kao ekipa. Da je tim u prvom planu, a ne individualci. Bit će sigurno najintenzivnija utakmica u kvalifikacijama za nas dosada. Igramo kući i želimo pokazati da je to naš dom gdje smo mi domaćini i glavni”.

“Ralf Rangnick je veliki vizionar kojeg odavno pratim. Bez vizije i plana vam ništa ne vrijedi, oni su intenzivna ekipe koja živi iz protutranzicije, moramo voditi računa o takvim stvarima, ali mislim da smo spremni i da ćemo odigrati meč onako kako želim”.

Na kraju je naglasio kako Zmajevi neće igrati na sigurno i spor ritam:

“U sve vjerujem, ali ne u posjed lopte i spor ritam. Oni su takva ekipa gdje ne popuštaju, morat će tu dosta elemenata individualnog kvaliteta da prave višak. Radujem se utakmici koja će biti posebna, ne samo zbog situacije na tabeli već je to pravi test za nas da vidimo da li smo napravili taj iskorak”.

(Kliker.info-agencije)