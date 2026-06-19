Selektor bh. nogometne reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je kako je njegova momčad odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskoj razini, a da je krajnji rezultat 1:4 definitivno previsok.

– Nažalost, primili smo taj prvi gol kako smo primili, iz greške. Lopta se ne izbija u teren nego van. I onda taj crveni karton. Nakon toga bi i mnogo iskusnije ekipe imale problem – kazao je Barabrez.

Bosna i Hercegovina nakon dvije odigrane utakmice ima jedan osvojen bod i da bi zadržala bilo kakve šanse za prolaz dalje kao imperativ nameće se pobjede u zadnjoj utakmici grupne faze protiv Katara.

– Ovo je grupna faza, znamo kako funkcioniraju stvari, znamo s kim igramo, pokušat ćemo se pripremiti i dobiti tu utakmicu – dodao je bh. izbornik.

Kapetan reprezentacije Edin Džeko složio se s Barbarezom da je visok poraz rezultat velikih pogreški našeg tima.

– Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta. Sve golove koje smo primili, primili smo naivno. Kod 1:0, kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i razmišljati kako ne primiti još jedan gol, a naprijed iskoristiti jednu ili dvije šanse ako se ukažu – izjavio je Džeko.

Bh. napadač je dodao kako utakmica protiv Katara neće biti nimalo laka.

– Trebamo se odmoriti, dobro se spremiti i pokušati pobijediti. Iako ovaj današnji poraz boli, jer na kraju o prolazu dalje može odlučivati i gol razlika – zaključio je Džeko.

(Kliker.info-FTV)