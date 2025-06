Selektor Barbarez nakon izbjegnute blamaže u Zenici : Tehnička izvedba bila je katastrofalna, mogu jedino biti zadovoljan pogledom na tablicu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine uspjeli su slaviti i u 3. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali je malo ko očekivao da će danas u Zenici protiv San Marina susret okončati minimalnim rezultatom 1:0 (0:0).

Susret je, kao i mnogo puta do sada, riješio kapiten Edin Džeko, koji je igrao zadnjih pola sata te pokrenuo tim i matirao gostujućeg golmana Edoardoa Colomba, za nastavak pobjedničkog niza te maksimalnih devet bodova u grupi H, što je najbolji start kvalifikacija.

Selektor Sergej Barbarez izvinio se navijačima za današnju izvedbu, ali im se i zahvalio za svu podršku i želju da se ova utakmica dobije.

-Iako je ovo istorijski momenat za našu reprezentaciju, da smo startali s tri pobjede, mene jedino možda večeras oraspoloži taj pogled na tabelu. Inače će mi par noći trebati da dođem sebi, u smislu razmišljanja što se tiče fudbala…

Jedini segment s kojim mogu biti zadovoljan, jer sam siguran bio da nećemo primiti gol. Možda nekih, zadnjih 20 minuta, gdje smo baš, hajmo reći, pametno odigrali da zadržimo taj rezultat. Nismo htjeli srljati – kazao je Barbarez.

Dodao je kako je tehnička izvedba bila katastrofalna, da igrači nisu iskazali hrabrost te da nisu pokazali da uživaju u igri.

-Prvi sam put bio ljut i glasan. Rekao sam, na poluvremenu da mi je falilo te „muškosti“. Falilo mi je „frajerstva“, da uživaju u onome što vole. To sam im rekao 10 puta. Radimo najbolju stvar na svijetu i radimo je zato što je volimo. Znam da oni vole ovo što rade. Vidite i sami, što stalno ponavljam – ima godina dana, koliko je težak proces, koliko je teško nešto ostvariti…Koliko god želili i htjeli da smo bolji, koliko nam fale jedan, dva, tri igrača- kazao je Barbarez.

Napomenuo je kako je kaznio Amara Dedića i Tarika Muharemovića, koji su priliku dobili sa klupe i već na početku drugog poluvremena. Nije očekivao, kazao je, da će u toku priprema imati takav problem, nesuglasice između ove dvojice igrača.

-Stvari koje ne smije da se dese u jednoj pripremnoj utakmici. Ali, to su situcije koje se događaju na terenu. Razmišljali smo da ne budu u timu, ali igrači su tražili da se vrate. Rekao sam, ok, ali zbog sve te hijerarhije i odnosa prema drugim igračima, odlučio sam da ne budu starteri- kazao je Barbarez.

Naglasio je kako oba ova igrača u budućnosti vidi kao stalne članove prve postave te da su se oni već izmirili te izvinili jedan drugom, ali i saigračima. Kapiten Edin Džeko, naglasio je, pokazao je šta znači iskustvo te kako se u situaciji za gol prima lopta.

-Kako se prima lopta, kako se napravi korak naprijed, kako se oslobodi prostor…Kako se ne uradi ono što svi misle… Sve to tako jednostavno izgleda, ali to je iskustvo. A mi nemamo i zato nam treba Džeko. Zato je važan i Sejo Kolašinac, zato je važan i Bičakčić, koliko god igra. S tim igračima dobivamo balans- kazao je Barbarez.

Nema dilemu, dodao je, da će Samed Baždar, koji danas nije realizirao nekoliko prilika, u budućnosti biti od koristi bh. timu.

-Ja sam uvjeren i on ima sve predispozicije da postane veliki igrač. Znači, on će postati veliki igrač- 100 posto. Ja znam šta se u njemu dešava, jer sam i ja bio napadač, jer sam imao sekvence u karijeri da nisam zabijao, a imao sam šanse. Ali, najvažnija stvar za njih je da imaju šanse. On je taj igrač koji kod nas ima najviše šansi. Znači, ima kretnju, energiju, zna prepoznati i ući u prostor. Zna se namjestiti- kazao je Barbarez i dodao kako je i njemu rekao da je zadovoljan s onim što radi mladi napadač.

Oproštaj Miralema Pjanića, naglasio je, bio je planiran znatno ranije te da je sretan što su mu omogućili da se na takav način oprosti od navijača.

-To je čovjek kojeg treba poštovati, kojeg treba, najmanje na ovaj način oprostiti od reprezentacije i dati mu pet minuta prostora. Da ga ljudi pozovu, da on pozove sve i kaže koju riječ. Vidi se njegova ljubav prema državi. To je momak koji je mogao igrati za tri države. U nas su svi, nekako, mogli za više reprezentacija igrati i opet se odluče za nas. To je prvenstvena stvar koju moramo respektovati, kazao je Barbarez.

San Marino je još uvijek bez bodova u grupi H, a jedini gol do sada su postigli u visokom domaćem porazu od Rumunije (1:5), dok su u gostima poraženi od Kipra (0:2).

Večeras u okviru grupe H igraju i Austrija – Rumunija (20.45 sati), dok je Kipar slobodan. Tabela: BiH 9, Rumunija i Kipar po 3, Austrija 0 (-2) i San Marino 0 bodova.

Barbarez je najavio kako, prema ranijem dogovoru te zbog puno nastupa tokom sezone, Edin Džeko, Ermedin Demirović, Ivan Šunjić i Ermin Bičakčić te povrijeđeni Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić, neće putovati na prijateljsku utakmicu u Celje protiv Slovenije.

(Kliker.info-FTV)