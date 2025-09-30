Šefovi diplomacija arapskih i islamskih zemalja pozdravili Trumpov prijedlog za Gazu

Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta pozdravili su u ponedjeljak prijedlog američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Gazi, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Ministri su, zajedno s drugim ministrima vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja, izrazili spremnost na pozitivnu suradnju sa SAD-om i relevantnim stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, izvijestila je agencija Reuters.

Ministri su izrazili povjerenje u Trumpovu sposobnost da zacrta put prema miru i istaknuli važnost partnerstva sa Sjedinjenim Državama u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Pozdravili su Trumpov prijedlog, koji uključuje prekid rata, obnovu Gaze, sprječavanje raseljavanja Palestinaca, postizanje sveobuhvatnog mira, te njegovu izjavu da Izraelu neće biti dopušteno anektiranje Zapadne obale, prenijeli su mediji bliskoistočnih zemalja.

U izjavi se također poziva na potpuno povlačenje Izraela, obnovu Gaze i uspostavu pravednog mirovnog procesa temeljenog na rješenju o dvjema državama. Prema tom okviru, Gaza bi bila u potpunosti ujedinjena sa Zapadnom obalom unutar palestinske države u skladu s međunarodnim pravom, što su ministri opisali kao ključ za postizanje trajne regionalne stabilnosti i sigurnosti.

