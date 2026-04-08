Šef Pentagona Pete Hegseth tvrdi da je Iran bio primoran tražiti primirje nakon razarajućih američkih vojnih operacija.

Hegseth je započeo konferenciju izjavom da je Iran „molio za ovo primirje“, dodajući da je operacija „Epski bijes“ „desetkovala“ iransku vojsku.

On je rekao da je raketni program zemlje „funkcionalno uništen“, te da je iranska mornarica „na dnu mora“. Hegseth je dodao i da „mi (SAD) kontrolišemo njihov zračni prostor“.

Prema njegovim riječima, SAD su u utorak navečer izvele 800 napada, uništivši iransku odbrambenu industrijsku bazu, prenosi The Guardian.

Novi vrhovni vođa je „ranjen i vjerovatno unakažen“

Dodao je da je novi vrhovni vođa Irana, Mojtaba Khamenei, „ranjen i vjerovatno unakažen“.

On je naveo da su iranske fabrike „sravnjene sa zemljom“ te da je Pentagon „za sada odradio svoj dio posla“.

Dodao je da vjeruje kako sada postoji prilika za mir, ali da američke trupe uključene u sukob ostaju u stanju pripravnosti.

Caine: Ostvareni ciljevi u Iranu

Načelnik Združenog štaba, Dan Caine, izjavio je da su vojni ciljevi predsjednika Donalda Trumpa sada ostvareni i da pozdravlja dvosedmično primirje.

On je rekao da „duboko cijeni podršku američkog naroda, koji nas uvijek ima u svojim mislima i molitvama“.

Caine je naveo da je američka vojska pogodila više od 13.000 ciljeva od početka rata 28. februara.

“Ili će Iran predati uranij, ili će ga SAD uzeti”

Hegseth je dodao u svom obraćanju da bi Iran trebao predati SAD‑u svoj obogaćeni uranij ili da će Sjedinjene Države „uzeti taj materijal“, u kontekstu primirja koje je postignuto između Teherana i Washingtona. Hegseth je naglasio i da novi iranski režim ima drugačiji odnos s Amerikom nego prije.

On je rekao da se nada i vjeruje da će primirje izdržati, ističući da je Hormuški moreuz sada otvoren i da će se trgovina normalizirati.

