Šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, izjavio je da je imenovanje Louisa Crishocka za vršioca dužnosti visokog predstavnika privremeno i da se očekuje novi kandidat do 14. jula.

Louis Crishock, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, privremeno je rješenje, očekuje se da će EU do sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIK) 14. jula pronaći kandidata s kojim će se svi složiti, izjavio je danas šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreka.

“Ovo imenovanje je privremeno rješenje, ne očekujemo da će se razviti u trajni aranžman. S obzirom na sjednicu PIK-a zakazanu za 14. juli, očekujemo da će EU pronaći kandidata s kojim će se svi složiti i koji je Evropljanin”, rekao je Soreka.

Dodao je da EU nije promijenila svoj stav kada je u pitanju mandat OHR-a, navodeći da ova funkcija nije zamišljena kao trajna kategorija, već da se treba kretati u smjeru njenog prestanka.

Istakao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzani napredak na evropskom putu.

“Što su koraci konkretniji, to ste bliže gašenju međunarodne supervizije”, rekao je Soreka novinarima u Brčkom.

(Kliker.info-agencije)