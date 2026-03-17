U pismu ostavke, koje je uputio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, Kent je istakao da je odluku donio nakon dužeg razmišljanja.

“Nakon dugog promišljanja, odlučio sam podnijeti ostavku na poziciju direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, s trenutnim učinkom”, naveo je Kent.

On je posebno naglasio protivljenje američkom angažmanu u Iranu, tvrdeći da ta zemlja nije predstavljala neposrednu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

“Ne mogu savjesno podržati aktuelni rat u Iranu. Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji i jasno je da smo u ovaj rat ušli pod pritiskom Izraela i njegovog snažnog američkog lobija”, poručio je.Kent je u svom pismu podsjetio i na raniju vanjsku politiku administracije Donalda Trumpa, navodeći da je predsjednik u prethodnom mandatu izbjegavao dugotrajne sukobe na Bliskom istoku.

“Do juna 2025. godine razumjeli ste da su ratovi na Bliskom istoku zamka koja odnosi živote naših građana i iscrpljuje bogatstvo naše države”, napisao je.

U nastavku pisma optužio je visoke izraelske zvaničnike i utjecajne američke medije da su, kako tvrdi, vodili kampanju dezinformacija s ciljem poticanja rata protiv Irana.

“Ova kampanja vas je dovela u zabludu da Iran predstavlja neposrednu prijetnju i da postoji jasan put ka brzoj pobjedi. To je bila laž”, naveo je Kent, povlačeći paralelu s ratom u Iraku.

Kent je istakao i lične razloge za svoju odluku, navodeći da kao ratni veteran i suprug poginule vojnice ne može podržati slanje novih generacija u rat.

“Kao veteran i suprug koji je izgubio voljenu osobu u ratu, ne mogu podržati slanje nove generacije da se bori i gine u sukobu koji ne donosi korist američkom narodu”, poručio je.

Na kraju pisma pozvao je predsjednika Trumpa da preispita trenutnu politiku prema Iranu.

“Vrijeme je za odlučne poteze. Možete promijeniti kurs ili dozvoliti daljnje klizanje ka haosu”, zaključio je Kent.

Iz Bijele kuće zasad nije bilo zvanične reakcije na ovu ostavku.

