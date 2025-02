Sead Turčalo i Emir Hadžikadunić u Pressingu : Jedan od najgorih scenarija je da se o BiH pregovara bez nje (VIDEO)

U večerašnjem Pressingu na N1 sa Amirom Zukićem gostovali su profesori, eksperti za međunarodne odnose i diplomatiju, članovi Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, Sead Turčalo i Emir Hadžikadunić. Sagovornici su poručili da se vanjska politika u BiH mora mijenjati ukoliko se njeni politički predstavnici žele izboriti sa geopolitičkim izazovima.

Čeka se izricanje presude Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske koja može biti maksimalna i podrazumijevati i zabranu obavljanja službene funkcije. On i njegove pristalice prijete radikalnim potezima ukoliko bude presuđeno protiv Dodika. Je li ovo dosad najradikalnija prijetnja otcjepljenjem?

Turčalo: Mislim da nije najradikalnija prijetnja, ali ono što je u politici najvažnije je tajming. Mi smo svi pa i ja pisao o potrebi strateške eskalacije protiv Dodika, njegove izolacije, a umjesto toga on je slavljen kao neko ko podržava evropski put BiH i pripreme i otvaranje pregovora. To je klasično nerazumijevanje politike koje se svode na najednostavnije zaključke kada se govori o Dodiku da je to radi homogenizacije biračkog tijela, to nisu analize već jako površni stavovi o nečem što je mnogo ozbiljnije. Ne slijedi bolni sudar sa realnošću nego mislim da Dodik itekako radi pressing na Sud BiH i svoje političke partnere. Trenutno je na snazi jedan haos jer je riječ o restrukturiranju političke moći na globalnom nivou. Nema ni ekonomske ni sigurnosne kapacitete niti bilo koje druge resurse da nesmetano provede svoj plan. Pitanje koje često zaboravimo postaviti, a koje je ključno jeste uloga Srbije da li je spremna ponovo rušiti međunarodno pravo? Ni ona (Srbija op.a.) u ovom trenutku nema te kapacitete jer je zapravo prenapregnuta s jedne strane s pitanjem koje joj je otvoreno – Kosovo, a s druge strane protestima koji i dalje traju i koji su specifični jer studente ne zanimaju vanjska pitanja i uprkos Vučićevim pokušajima od ranije da se svaka kriza prebaci u susjedovo dvorište, a to je uvijek bila BiH u ovom slučaju taj je prostor poprilično sužen. Njemu se to polje može otvoriti samo potpuno defanzivnom postavkom političkih aktera iz Sarajeva koji apsolutno na sve ovo što se dešava gledaju kao politički analitičari ili kao neko ko je slučajno se desio u politici. Ne postoji izgradnja scenarija na vrlo otvoren način. Poruke moraju biti i jasne i moraju je slijediti i djela.

Hadžikadunić: Ne volim da komentarišem dnevnu politiku BiH pogotovo ne politiku Dodika, ali mogu reći da je to prije svega jedna pravosudna tema, ali me strah u ovom konkretnom slučaju da on na Sudu BiH ne postane jedan geopolitički slučaj. Mi smo imali jednu suptilnu prijetnju Aleksandra Vučića, jučer ili prekjučer, a također imamo najavljenu posjetu i bivšeg gradonačelnika New Yorka koji će navodno obaviti intervju sa Donaldom Trumpom, a on je jedan od saradnika administracije Donalda Trumpa tako da me strah u svemu tome da to ne postane geopolitička tema.

Sama ta najava da će gradonačelnik New Yorka doći u Banju Luku i sastati se sa Dodikom pa i priče koje kruže da su se ljudi bliski Trumpu sastali sa Dodikom i još i u vrijeme prvog Trumpovog mandata i to tajno, a vjerovatno i tokom svih ovih godina. Moguće je da ima i u ovom sada periodu tih tajnih sastanaka. Šta će se desiti ako Dodik bude presuđen i završi u zatvoru, a njemu je izgleda najbolnije da mu se zabrani obavljanje službene dužnosti na pet ili 10 godina?

Hadžikadunić: BiH je imala uspješnu postdejtonsku fazu zbog tog liberalnog intervencionizma kolektivnog Zapada i mnoge od tih aktivnosti na domaćoj političkoj sceni – izgradnja insitucija, jačanje odbrambenih kapaciteta, pravosudnog sistema u BiH itd. Sve je to rezultat i međunarodne intervencije koja je liberalnog karaktera. Mene je sada malo strah jer je ta intervencionistička međunarodna politika u defanzivi i mene je sada nekako strah da se otvaraju vrata Dodiku ako to sada postane geopolitičko pitanje da bi to mogla biti nezahvalna situacija. Iako se slažem sa prof. Turčalom da je on slab igrač na lokalnom terenu, a Srbija je također slabiji regionalan igrač zbog domaćih neprilika i protesta koji traju sedmicama.

Dodik i Vučić su se spremali za dolazak Trumpa, ali šta su radili političari iz Sarajeva kojima su usta puna patriotizma i BiH? Šta je najvažnije da oni urade u ovom momentu?

Hadžikadunić: Ljudi iz bliskog Trumpovog okruženja i američke administracije razgovaraju što javno što tajno sa Zagrebom, Srbijom, Prištinom, Tiranom itd., a nažalost tih kontakata nema sa predstavnicima političke elite u BiH i to je zabrinjavajuće. Ako gledamo najavu promjene političke paradigme SAD-a naspram Evrope i vanjske politike onda se mora naglasiti da politička elita u Sarajevu treba biti u nekakvoj vrsti savjetovanja, mislim na probosanski politički faktor, a onda i na cijelu BiH jer mi smo svi u istom brodu. Mi smo adresirali pitanja za koja smatramo da su bitna u ovoj fazi, a odgovori će proizvesti diskusija između političkih predstavnika u BiH i akademskom zajednicom. Vi ste primijetili da nakon svih ovih nemilih događaja, Minhenske konferencije da su se evropski lideri okupili u Parizu i diskutovali i to isto treba očekivati i od političkih predstavnika BiH, a ne neku solo nastupe na međunarodnoj sceni jer je geopolitika timska igra. Svi se moraju aktivnije uključiti.

Turčalo: Prethodno je bitno razumijevanje situacije, ali ja mislim da to ne postoji. Nažalost kod onih koji donose odluke taj proces osvještavanja o tome šta ne znaju još se nije pojavio. Svako je trebao pažljivo saslušati govor američkog potpredsjednika jer je to strateški i ideološki programski govor američke administracije. On je poslao ključne poruke. Može se vidjeti da će doći do deprijoritizacije regije (BiH) da neće biti u Trumpovom fokusu, da će doći do znatnog povlačenja iz multilateralnih institucija što se itekako reflektira na BiH kada govorimo o NATO-u i ono na čemu su SAD gradile svoju politiku, a to je promocija demokratije, ona će sada prijeći u suverenizam koji će odgovarati desničarima širom planete, a pogotovo radikalnim desničarskim pokretima u Evropi. I ono što mi u ovoj bh. jednačini ne smijemo zaboraviti jeste to da ta radikalna desnica, da ljudi poput Petera Maroca koji se sastajao tajno sa Dodikom, da oni koji vode radikalnu desnicu u Evropi su antiislamski raspoloženi i da ovdje u BiH živi 50 posto Bošnjaka i muslimana. Ne smije se zaboraviti da međunarodni odnosi nisu dinamični, oni su statični i onog trenutka kada dođe do povlačenja SAD-a moć se restribuira doći će neko drugi, ali vi kao mala zemlja morate praktikovati nešto što se zove strategija nepredvidljivosti. Naša geografija nam govori da moramo biti okrenuti prema Zapadu, ali se mora balansirati i sa Zapadom i Istokom i komunicirati i sa Kinom, arapskim zemljama i Turskom. Oni koji žive u binarnim kategorijama ako su mali onda propadaju.

U kontekstu koji ste pomenuli da je radikalna desnica antiislamski nastrojena može li se desiti scenarij u kojem se o BiH i njenoj zemlji pregovara bez ljudi iz nje, da se donesu rješenja bez da iko pita nas šta o tome mislimo?

Turčalo: Takvi scenariji nisu nemogući, a jedan od mogućih je regionalni dogovor. Kada govorimo o regionalnom dogovoru – Srbija, Hrvatska, EU uz aminovanje nezainteresovane američke administracije u kojem BiH postane neka vrsta šahovskog polja u kojem će dva aktera koja su imala negativnu ulogu u historiji BiH zapravo igrati geopolitičku igru na način da će garantovati stabilnost ovog prostora Zapadu i da će se ići ka dogovoru neke meke federacije. Drugi manje izvjestan scenarij jeste veliki dogovor velikih aktera u kojem bi zemlja bila na plati i o njoj se razgovaralo. To je možda malo manje vjerovatno jer bi se tim dogovorom možda otvorile neke neuralgične tačke. Ali ovaj prvi scenarij bez BiH, pogotovo bez aktera koji sjedište imaju u Sarajevu je itekako moguć. Zbog toga se naprosto u ovom trenutku zahtijeva i kreiranje neke proaktivnije sigurnosne strategije upravo u onom smislu da treba povećati geopolitičku aktivnost ove zemlje. Prvi korak ka tome bi bio da postoji neka sinhronizacija u vanjskoj politici. Uzet ćemo jedan prost slučaj Minhenske sigurnosne konferencije na kojoj smo imali tri člana Predsjedništva i ministra vanjskih poslova BiH koji su tu bili i svi vide da li je taj nastup bio sa usklađenim porukama ili se trebalo njihovo prisustvo koristiti da se poveća broj susreta sa važnim akterima, ne iz regije, već sa Njemačkom, Francuskom, Velikom Britanijom koja sada u kontekstu BiH može postati važan igrač, nalazi se van EU, ona je neko ko ima sposobnost gledanja velike slike i mislim da u tom prostoru itekako imamo kompetitivne prednosti zbog dijaspore i zajednice koju tamo imamo. Moramo ubrzo razvijati kapilarni pristup prema svim akterima. Potrebno je iskoristiti potencijale koje imamo kroz diplomatsku mrežu i konačno sinhronizovati vanjsku politiku. Meni se doima da često vanjsku politiku vodimo radi unutrašnjih potreba BiH da glasačima pokažemo da smo se susreli s nekim.

Hadžikadunić: Postoje unutrašnji i vanjski indikatori opasnosti za BiH. Vanjski koji nas mogu dovesti da o BiH pregovaraju bez nje su poraz Ukrajine u ratu protiv Rusije, mirovni sporazum na štetu Ukrajine, to je isto tako odluka SAD-a o povlačenju svojih snaga sa Kosova, EUFOR-a iz BiH. I onda smo mi tako prepušteni tim novim geopolitičkim silnicama da se mijenjaju okolnosti i da moramo poduzeti aktivnosti da suzbijemo negativne posljedice. Vanjska politika je timski rad, a kod nas je to solo igra. Dosta je pojedinačnih sastanaka bez međusobne sinhronizacije. Mi smo na Minhenskoj konferenciji imali odličan nastup člana Predsjedništva BiH i sastanke njegove i onda sam čuo da je nakon 14 dana najavljen sastanak sa tim istim kongresmenima u SAD-u sa ministrom vanjskih poslova. To nije diplomatska kultura da kongresmeni razgovaraju prvo sa šefom države pa onda sa ministrom vanjskih poslova i možete li onda zamisliti šta ti kongresmeni misle. Nije li to jedna PR vanjska politika. To je ono što je jedna elementarna prijetnja za jedan drugačiji angažman i sinhronizaciju vanjske politike. Važno je da se to odvija po jednoj vertikali i horizontali i da politički predstavnici više razgovaraju.

