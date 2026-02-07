SDP poziva na procesuiranje Dodika: Fašista u pokušaju se deklariše kao najdosljedniji sljedbenik fašističke ideologije !

Iz SDP-a napominju da “Dodikove laži izrečene u SAD-u nisu samo historijski revizionizam, one su opasan govor mržnje i rasizam, kojim njegove izjave obiluju”.

– Laži o muslimanima kao protivnicima Jevreja, sljedbenicima fašizma i organizatorima koncentracionih logora su sramota za sve one koji Dodika podržavaju, ugošćuju ili slijede. Hagadu su u Sarajevu sačuvali kao svoje blago građani svih vjera, većinski muslimani. Koliko god se Dodik i njegovi istomišljenici trudili da mijenjaju činjenice istina je nesporna, fašisti su bili i ostali četnici, njegovi miljenici. Istina je da je u fašističkim redovima bilo građana iz svih naroda, što je sramota za sve njih. Ali čovjek koji otvoreno podržava njemačku neofašističku stranku AfD i daje podršku njihovim kandidatima ne može govoriti o drugima kao fašistima ili mrziteljima Jevreja – stoji u saopćenju SDP-a.

Iz ove stranke naglašavaju da su u partizanima bili pripadnici svih naroda, pa i bosanskohercegovački Srbi, te su zajedno branili, gradili i zagovarali svoju Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu republiku, te da su na zasjedanjima ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a utvrdili kako Bosna i Hercegovina ne pripada nikome posebno, već svima zajedno.

– To je činjenica s kojom se Dodik i četnička ideologija koju su od tada do danas zagovarali domaći izdajnici i fašističke sluge ne mogu pomiriti. Upravo praznike utemeljene na antifašističkom naslijeđu bosanskohercegovačke državnosti Dodik bojkotuje i pokušava obezvrijediti njihov značaj. Fašista koji pravda zločine, genocid i prešućuje i minimizira ubijanje hiljada muslimana u logorima njegovih uzora Mladića i Karadžića, pritom izmišljajući neke muslimanske logore, mora biti procesuiran za ova zlodjela i širenje mržnje – stoji u saopćenju.

Kako ističu iz SDP-a, Dodik se ovakvim izjavama deklarira kao najdosljedniji sljedbenik fašističke ideoologije rasne dominacije i navodne zle prirode “drugih” zbog čega zalužuje samo društvenu izolaciju i sudsku osudu.

– Na kraju, Dodik, kao fašista u pokušaju, je već kao i njegovi idoli četnici doživio poraz od antifašista, samo mu očito treba vremena da prihvati i jednu i drugu istinu – zaključuju iz SDP-a.

(Kliker.info-agencije)