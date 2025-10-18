SDP o sjednici Narodne skupštine RS : Dodik je kapitulirao, država je pobijedila! Niko dobronamjeran nema pravo bacati mu pojas za spasavanje!

Najavljivali smo ovakav ishod i kada mnogi u njega nisu vjerovali. Na vrijeme smo i Dodiku, kada nas je zvao da razgovaramo o poštivanju državnih institucija, jasno poručili da jedini sa kojima on treba da razgovara su ljudi u Tužilaštvu i Sudu BiH i to na temu priznanja krivice. Tada su to neki nazivali neosnovanim populizmom koji će se završiti Dodikovim ostankom na funkciji. Ti isti će i danas objašnjavati da sve ovo nije toliko važno.

Mi u SDP-u smo, zajedno sa drugima, strpljivo i uporno radili i u Bosni i Hercegovni i na međunarodnoj sceni. Činili smo to dok su oni čija su usta puna Bosne i Hercegovine i „patriotizma“ u (ne)znanju pomagali Dodiku šireći defetizam i priželjkujući njegov ostanak na funkciji. To bi im valjda poslužilo kao navodni dokaz nesposobnosti svih onih koji su, za razliku od njih, imali hrabrosti krenuti u uklanjanje Dodika sa javnih funkcija.

Danas, kada je jasno u kojem smjeru ide ovaj proces i da je proruski secesionizam doživio žestoki poraz, pozivamo sve da se okupimo oko dobrih stvari za ljude ove države. Vrijeme je da sujete ostanu po strani i da radimo zajedno na promjenama koje građani očekuju od političara.

Stav SDP-a je da u ovoj situaciji niko dobronamjeran prema državi i građanima nema pravo Dodiku bacati pojas za spasavanje omogućavajući da SNSD dobije glavnog pregovarača sa EU ili na bilo koji drugi način. Ostajemo predani politici koja će stvari nazivati pravim imenom i istim očima posmatrati sve one koji napadaju državu i njene institucije, kao i one koji im u tome (ne)svjesno pomažu iz politikantskih razloga, zaključili su iz SDP-a.

