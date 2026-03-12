SDP: Ko će odgovarati za dijete koje je palo u šaht dubok 10 metara kod ambulante u Travniku?

Kantonalna organizacija Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Srednjobosanskom kantonu zatražila je hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti nakon incidenta u kojem je dijete staro 18 mjeseci palo u otvoreni šaht dubok oko deset metara ispred ambulante na lokalitetu Rudnik u Travnik.

U saopćenju za javnost iz KO SDP BiH SBK/KSB navodi se da javnost s pravom očekuje odgovore nadležnih institucija o tome kako je moguće da šaht ispred zdravstvene ustanove ostane otvoren i nezaštićen.

Iz ove stranke poručuju da, prema njihovom stavu, događaj nije samo nesretan slučaj, već posljedica nemara onih koji su zaduženi za sigurnost javnih površina, posebno prostora koje svakodnevno koriste roditelji i djeca.

SDP je zatražio hitno očitovanje nadležnih, uključujući ministra zdravstva SBK Anto Matić, ministra obrazovanja SBK Bojan Domić, načelnika općine Travnik Kenan Dautović, kao i rukovodstva škole u čijoj se blizini nalazi otvoreni šaht te Dom zdravlja Travnik.

U saopćenju se postavljaju pitanja ko je bio zadužen za sigurnost prostora, da li je vršen nadzor nad infrastrukturom te zašto potencijalna opasnost nije uklonjena na vrijeme.

Iz KO SDP BiH SBK/KSB očekuju hitnu istragu, utvrđivanje odgovornosti i sankcije za odgovorne, kao i momentalno osiguravanje svih sličnih opasnih mjesta kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih događaja.

„Naše misli su uz dijete i njegovu porodicu, ali odgovornost mora imati ime i prezime“, navodi se u saopćenju.