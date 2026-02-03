SDP: Finansiranje privatnih medija, a ignorisanje BHRT-a primjer političkog licemjerstva

Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Srednjobosanskog kantona (SBK/KSB) kritikovao je odluku Vlade SBK da iz budžeta izdvoji sredstva za pojedine medijske kuće, tvrdeći da je riječ o politički motiviranoj raspodjeli javnog novca.

U saopćenju za javnost, koji je potpisao predsjednik KO SDP BiH SBK/KSB Edin Gekić, navodi se kako je Vlada SBK, koju predvode SDA i HDZ BiH, na čelu s premijerom Tahirom Lendom, odlučila izdvojiti 30.000 KM za privatnu televiziju Hayat te 28.000 KM za RTV Herceg-Bosne, dok, kako ističu iz SDP-a, dok za BHRT – javni servis na državnom nivou – nije izdvojena nijedna marka.

Iz SDP-a tvrde da takva odluka nije rezultat administrativnog propusta, već svjesnog političkog opredjeljenja.

„Budžet je jasan dokument koji ne ostavlja prostor za izgovore ni relativizaciju. Stranački i ideološki podobni mediji su nagrađeni, dok je državna televizija svjesno zaobiđena“, navodi se u saopćenju.

Dodaju kako posebno problematičnim smatraju to što, prema njihovom stavu, odluke o raspodjeli sredstava donose politički akteri koji se javno predstavljaju kao zaštitnici državnih institucija.

Prema ocjeni SDP-a SBK, finansiranje privatnih i politički profiliranih medija javnim novcem, uz istovremeno izostavljanje BHRT-a, šalje poruku da su stranački interesi važniji od jačanja državnih institucija.

U saopćenju se također navodi kako budžet kantona predstavlja politički dokument koji jasno pokazuje prioritete vlasti, te da ovakve odluke, kako tvrde, mogu negativno utjecati na povjerenje građana u institucije Bosne i Hercegovine.