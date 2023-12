Visoki predstavnik Christian Schmidt uputio je danas “posljednji poziv Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da donese sama odluku o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji će garantirati održavanje fer i poštenih izbora”.

Ukoliko Parlament to ne uradi “sada, ne u narednom mjesecu, godini”, onda će visoki predstavnik upotrijebiti bonske ovlasti i nametnuti izmjene Izbornog zakona koje se odnose na integritet i transparentnost izbornog procesa.

– Volio bih da domaći organi nađu rješenje. Ako ne, onda bih razmislio u naredne dvije do tri sedmice. Ako do rezultata ne dođe, onda ne možemo zavisiti od obećanja – sljedeće sedmice, pa sljedeće sedmice. Ne sljedeće sedmice, nego ove sedmice. Ima jedna osoba u gradu koja ima nadležnost i ovlaštenje da to uradi – poručio je Schmidt.

Istakao je da se gubi povjerenje birača u izborni proces, te da se moraju učvrstiti mjere protiv izbornih prevara.

Suština tih promjena treba biti u uvođenju elektronske provjere ličnih karata, video nadzora na biračkim mjestima, brojanja glasova, upotreba skenera, kažnjavanje političkih stranaka koje krše pravila, načinu izbora članova biračkih odbora, koji trebaju biti lišeni političke kontrole, zatim brojanje glasova, trajanje kampanje…

Ured za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, GRECO, Venecijanska komisija Vijeća Evrope i Centralna izborna komisija BiH, su više puta dali jasne preporuke za ove izmjene.