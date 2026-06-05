Intenzivne konsultacije nastavljaju se već u narednim danima, a novi sastanak ambasadora PIC-a očekuje se vrlo brzo radi donošenja konačne odluke. Evropska unija ovim potezom šalje nedvosmislenu poruku da čvrsto stoji iza stabilnosti, bezbjednosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Brisel ne ostavlja prostor za političke kalkulacije – evropski put BiH zahtijeva stabilne institucije i jasnu viziju u kojoj domaći lideri moraju preuzeti odgovornost, saopšteno je iz kabineta EU.

(Kliker.info-N1)