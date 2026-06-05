Schmidtov nasljednik stiže do kraja mjeseca: Poznato šta Brisel traži od novog šefa OHR-a
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira (PIC) ubrzano priprema teren za smjenu na čelu OHR-a. Članice Evropske unije unutar ovog tijela donijele su čvrst stav da nasljednik Christiana Schmidta mora doći iz države koja je članica EU. Odluka dolazi u ključnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, koja kroz proces evrointegracija nastoji trajno vezati svoju sudbinu za Brisel.
Schmidt odlazi, Brisel diktira tempo imenovanja
Evropske diplomate u potpunosti su posvećene tome da proces imenovanja novog visokog predstavnika završe do kraja tekućeg mjeseca. Dvodnevni intenzivni i nimalo lakši razgovori u Sarajevu ogolili su želju Brisela da preuzme političku inicijativu u BiH.
Iako se stavovi unutar međunarodne zajednice još uvijek usaglašavaju, evropske članice PIC-a jasno poručuju da novi šef OHR-a mora biti diplomata s jakim evropskim backgroundom.
Konsultacije sa Washingtonom ulaze u foto-finiš
Brisel posebno naglašava važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim ključnim međunarodnim partnerima kako bi se izbjegao diplomatski pat-pozicija. Cilj je pronaći kandidata koji će djelovati kao snažan integrativni faktor u duboko podijeljenoj zemlji.
Novi visoki predstavnik mora imati autoritet i političku širinu za saradnju sa svim domaćim akterima, što je preduslov za provođenje Dejtonskog mandata i stabilizaciju političkih prilika.
Evropski štit za teritorijalni integritet BiH
Intenzivne konsultacije nastavljaju se već u narednim danima, a novi sastanak ambasadora PIC-a očekuje se vrlo brzo radi donošenja konačne odluke. Evropska unija ovim potezom šalje nedvosmislenu poruku da čvrsto stoji iza stabilnosti, bezbjednosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Brisel ne ostavlja prostor za političke kalkulacije – evropski put BiH zahtijeva stabilne institucije i jasnu viziju u kojoj domaći lideri moraju preuzeti odgovornost, saopšteno je iz kabineta EU.
(Kliker.info-N1)
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