Schmidt u Pressingu: Dodik je dobio poruku. Ako krenu tim putem – ja stupam na scenu, a ne potcjenjujte ni spremnost međunarodne zajednice

Zbog čega Milorad Dodik još nije smijenjen? Zašto Izborni zakon RS nije poništen? Da li je tačno da se Dodiku nudi “aranžman” da se povuče sa scene u zamjenu za slobodu? Kakva je budućnost ovakve BiH? Na ova i druga pitanja odgovorio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt u prvoj emisiji 11. sezone Pressinga.

“U ovoj zemlji trebamo širiti svijest da trebamo odlučivati o svemu, a ne čekati druge da odluče”, rekao je Schmidt na samom početku.

Kazao je kako domaći organi trebaju preuzeti odgovornost uz pomoć međunarodne zajednice.

“Nekada imam osjećaj da neki političari kažu ‘pa neki ovi stranci urade to i to i bez domaćih učesnika’. Ja sam bio svuda po Evropi u posljednjih nekoliko sedmica i rekao sam im da imidž koji postoji o BiH su preprike i svađe. Moramo početi pizivati političare da se svakodnevno pitaju ‘šta sam ja uradio da napravim bolji imidž o BiH unutar EU’? Neki ljudi to dobro rade, ali neko drugi to urušava. Ljudi gube strpljenje u vezi s razvojem situacije u BiH. Možda da pokrenemo inicijativu osmijeha”, rekao je Schmidt.

Na pitanje čemu da se smiju ljudi u trenutnoj situaciji, rekao je: “Tome da imamo dobre ljudi koji žele ostati u ovoj državi i obaviti svoj posao. Ako političari vrše svoju dužnost. To je najboja poruka koja se može poslati. Političari se moraju birati. A oni tebaju pokazati da imaju dobre ideje.”

Ipak, ističe da i on polako gubi svoj osmijeh.

“Gubim ga ako čujem da BiH do sada nije mogla ispuniti uvjete za EU jer nije ispunila uvjete uz Plan rasta. To je nešto što je povezano s budžetom. Neki kantoni kažu želimo više novca, lideri u RS kažu ‘hoću da završi mto pitanje s Ustavnim sudom i bude kako ja želim’. A zašto ne sjednu i kažu ‘prijatelji, hajde da se svi zajedno nasmijemo, želimo svi taj novac, hajde ispunimo uvjete za EU’. To je nešto gdje se nije lako smijati, ali moramo biti svjesni onoga što je pred nama”, rekao je Schmidt za N1.

Jeste li vi visoki predstavnik samo za FBiH ili ste i za RS?

Za oboje i za Brčko. Ja neću odustati od toga da sam visoki rpedstavnik za oba dijela BiH. bio sam nedavno u Banjaluci i ići u prema tome da zajednički provodimo sva pitanja. Što se tiče izbornog zakona obavio sam svoj dio posla i svi su se složili s tim, uključujući i i u RS.

Odgovorio je visoki predstavnik na pitanje zašto nije poništio Izborni zakon RS.

“Poništio sam već određen zakone u Republici Srpskoj i već sam implementirao određene stvari u Krivičnom zakonu, ali da budemo vrlo jasni. Ako bude postojao bilo kakav pokušaj da se krene putem segregacije, disolucije, uključujući nešto što sam poslao u pismu predsjedavajućem NSRS Nenadu Stevnadiću, ako bude usovjen bilo kakav zakon koji priprema teren za odvajanje i secesiju – ja ću onda doći na scenu”, upozorio je Schmidt.

Ističe kako je Izborni zakon RS poput tzv. zakona o NVO i Zakon o slobodi govora – nisu aktivirani.

“Ja i EU smatramo vrlo ozbiljnim te stvari. Nemojmo potcjenjivati spremnost međunarodne zajednice da popravi tu stvar”, naveo je.

Na pitanje zar Dodik nije do sada dao dovoljno razloga da ga smijeni, odgovorio je: “Ako budemo slušali planove o secesije, uspostavljanju neke agencije i sličnih aktivnosti unutar NSRS jasno sam rekao da bi to vodilo ka odluci i ja bih to sve poništio. U RS možda dolaze neki novi glasovi, ne mogu to reći za Dodika, ali sve više vidim da ne govore baš svi ‘Mile je rekao to i to, to moramo uraditi’. Vodimo računa o tome da taj nacrt o secesiji kakav god da je bio nije ponuđen.”

Podsjetio je i na posjetu direktora CIA-e kazavši da se vrlo dobro zna da on niegdje ne putuje na odmor.

“Znajući o čemu se sve radi i ko je konsultant za neke ljude u Banjaluci, ja sam kao i vi siguran da direktor CIA-e zna puno više nego svi mi zajedno. On ima planirana putovanja i zaista ne bih potcjenjivao uticaj, odnosno posljedice te posjete. Čuli smo narednog dana da niko više nije spominjao secesiju. Počeli su na neki način djelovati kooperativno”, rekao je Schmidt u Pressingu.

O vraćanju “starog” Dodika, kazao je kako on ponavlja isto već 15 godima.

“Ako ste neko ko nema novca u džepu i okrećete oko sebi očajnički tražeći da se stvari urade, onda ljudi u toj situaciji govore besmislene rečenice i daju besmislene izjave. On postaje sve veći neprijatelj sam sebi. Pozivam sve odgovorne ljude u RS, BiH i svuda da provjere i vide da li bi bilo dobro za njega samog da dobije savjete o realnosti i vidi šta je moguće ili nije u ovoj zemlji i da on ugrožava budućnost svog naroda. O čemu se tu radi – secesija? Kojim novcem? Da se izoluje iz evropske integraceije ? Ne. Bolje bi mu bilo da se vrati na pravi put. Uvjeren sam da je dobio tu poruku, ne samo od direktora CIA-e. Ovo nije usmjereno protiv Srba nego je nešto što se treba obaviti zbog ljudi koji žive tu i međunarodne zajednice”, rako je Schmidt.

Na izjave analitičari i drugih izvora da se Dodiku nudi da se povuče sa scene kako bi ostao na slobodi i sačuvao svoju imovnu, Schmidt kaže kako ne može to zamisliti jer se radi sve u skladu sa zakonom.

“Imamo sudove i nezavisnost i ne mogu se praviti takvi aranžmani”, naglasio je.