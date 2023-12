Schmidt pojasnio ultimatum koji je dao i poručio: Dodik nije kralj, niti vladar, niti je iznad zakona (VIDEO)

Visoki predstavnik Christian Schmidt je u večerašnjem Pressingu na N1 kazao da Milorad Dodik nije niti kralj, niti vladar, niti da je iznad zakona. Schmidt se osvrnuo na današnje izjave predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika o tome da će donijeti entitetski zakon.

“Imam ideju, evropske integracije su važne, ali ljudi imaju teškoće da shvate u čemu je riječ. U Briselu sam rekao da vidimo šta možemo uraditi da zagađenje zraka u Sarajevu popravimo, da dođemo na evropski standard. Ako nam to uspije, za ljude je to veći argument za Evropu nego neki zakoni.

U pravom smislu riječi ovdje “smrdi”, i moramo uraditi nešto po tom pitanju. Šta se loži, čime ljudi griju? Ako neko nema novca da koristi plin, onda se moramo i za to pobrinuti. To su socijalna pitanja. Ne mogu svi sebi priuštiti grijanje”, kazao je Schmidt na početku emisije.

Posljednji poziv političarima – uputili ste ultimatum?

“Nisam naveo nijedan konkretan datum, tri-četiri sedmice sam rekao. Dijelom imamo sada i pauzu zbog praznika i sigurno neki o tome moraju razmisliti. Ovih dana PS BiH zasjeda i donosi zakone. U suštini već 15 godina radimo na tome; izbori nisu uvijek sto posto čisti i nije uvijek provedena želja birača. To je problem. Kako se to može spriječiti? Ne trebaju nam ideje, imamo već zapisano u izvještajima, samo se treba uraditi.

To očekujem i polazim od toga da će me poslušati. Moram reći do sada kada su pripreme za EU u pitanju, dosta toga se desilo. Želim izraziti komplimente Parlamentu i Vladi. Treba sada vidjeti o čemu je riječ. Ne vladaju stranke u ovoj zemlji, suverenost pripada biračima. Oni koji predstavljaju partije moraju to znati”.

Odgovor Miloradu Dodiku?

“Ja moram braniti Dodika, nije rekao da će unaprijed utvrditi rezultate izbora. Nekada se ima osjećaj da se diskutuje i o takvim idejama. On je rekao: Schmidte ne moraš ti to ništa uraditi, mi ćemo to sami. Evo izvolite. Hajde, idi u svoju vladu i svoju koaliciju i promijeni zakon. Ja sada pred vama moram ovdje braniti Dodika. Gospodin Dodik je rekao da će on u narednom periodu napraviti zakon da ga ja ne moram napraviti“, kazao je Schmidt.

Dodik je rekao da će donijeti entitetski zakon!?

“Znate me. Znate da sam jako precizan i dobro slušam. Naravno da sam to čuo. U suštini je riječ o tome da su pravila uredu, ali nisu bila do sada. Ako vodi računa o kompletnom okviru državnog zakona, on može čak i u entitetu nešto napraviti ali ne može ništa što nije doneseno na nivou države. Ne želim biti sarkastičan, ono što želim reći idite redovnim zakonskim putem, da birači neće biti prevareni a to ćemo učiniti tako da ćemo izborne listiće skenirati tako da ćemo imati otisak prsta za identifikaciju. Moram reći za sve ovo ostalo, korak po korak. Zato je važno da sada imamo tehničke uslove da obezbjedimo da izbori prođu pristojno. I ptice na granama cvrkuću da u BiH nije 100 posto uvjerljiv rezultat izbora kakav bi trebao da bude“.

Kada je riječ o reformi Izbornog zakona s ciljem unaprijeđenje izbornog procesa, Schmidt je dodao:

“Uzet ću primjer iz RS. Trivić je bila protukandidat Dodiku pa u njenom vlasitom mjestu nije imala nijedan glas. To želimo u budućnosti da isključimo. To i Dodik mora uraditi. Ako Dodik to nastavi kao i do sada, onda ga građani moraju pitati: Da li ti zaista želiš izborne prevare? Dodik nije iznad zakona, on je ispod zakona”.

“Poznajem Laktaše, idem na kafu u Laktaše ali nije istina da je Dodik tu prisutan. Da se sada na šalimo, to je taj stvarni problem. Ja nudim da se mi i to mislim svi koji imaju nešto reći, da zajedno sjednemo. Moram reći da su stranke te koje izvršavaju, a Dodik bi trebao biti sluga naroda, a ne vladar. Ne postoje više kraljevi, Dodik nije kralj ni apsolutista”, poručio je visoki predstavnik Christian Schmidt u Pressingu na N1.