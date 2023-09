Schmidt odgovorio na prijetnje : Sljedeće sedmice idem u RS, Dodik nek se pripremi za neugodne trenutke

Planirate li posjetiti RS u narednim danima?

“Tamo zapravo imam termine u narednih nekoliko dana i sedmica, posebno u Banja Luci, ali i u drugim gradovima. Ja se toga držim – i preporučujem gospodinu Dodiku da više ne tjera svoje sebične ludosti.” rekao je Schmidt.

Međutim, Dodik je stavio na sebe pritisak svojom retorikom: Ako dođete u Banjaluku i ne budete uhapšeni, izgubiće ugled među svojim pristalicama da uvijek radi ono što kaže.

“Tada će njegove pristalice shvatiti da on ne radi uvijek ono što kaže – i da svojoj zemlji ne donosi ništa dobro.” kazao je Schmidt.

Da li bi Dodik kao predsjednik Republike Srpske uopće imao ovlaštenja da naredi policiji da vas uhapsi?

“Zaštićen sam Bečkom diplomatskom konvencijom i samim tim ionako uživam imunitet i pored toga Dodik ne bi imao nadležnost da me uhapsi ili naredi hapšenje jer nema ovlaštenja da daje upute policiji. Tužilaštvo bi to prvo moralo da razjasni. Dodik je već pokušao da me prijavi u Republici Srpskoj, a pametno banjalučko javno tužilaštvo je, iz mjera predostrožnosti, ovaj postupak odmah proslijedilo Državnom javnom tužilaštvu u Sarajevu, od kojeg dalje ništa nisam čuo. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Dodikovo ponašanje je šamar EU koja pokušava unaprijediti vladavinu prava u Bosni. Vara se ako smatra da za njega postoje posebna prava ili posebni propisi. Dakle, gospodin Dodik bi se trebao pripremiti za neke prilično neugodne trenutke.” odgovorio je Schmidt.

Nedavno ste rekli da ostaje na stolu opcija smjene Dodika, za šta vi teoretski imate ovlaštenja. Međutim, mnogi sumnjaju da biste to mogli provesti jer nemate izvršnu vlast. Dodik bi vas mogao ignorisati?

“Ovo su razmatranja koja se ne iznose unaprijed. Međutim, protiv gospodina Dodika već je u toku istraga. Uzgred, vidjet ćemo kako će se međunarodna zajednica nositi s nekim ko svojim djelima masovno torpedira evropski put Bosne i Hercegovine, a istovremeno djeluje kao bliski saveznik Vladimira Putina.” kazao je visoki predstavnik.

(Kliker.info-Vijesti)