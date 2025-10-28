Schmidt napušta BiH: Odlazak visokog predstavnika već odlučen

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt uskoro napušta svoju dužnost, potvrđeno je za portal Politički .ba iz diplomatskih izvora. Njegov odlazak očekuje se u prvoj polovini naredne godine, a prema navodima sagovornika, radi se o “već donesenoj odluci”.

Prema informacijama portala, Schmidtova demisija rezultat je dugotrajnih pritisaka iz RS, prvenstveno od strane Milorada Dodika, ali i, kako se tvrdi, političkih struktura povezanih s Draganom Čovićem.

– Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo očigledno, ali Schmidt je prošlost – rekao je jedan diplomatski izvor.

Odlazak Schmidta, međutim, ne znači gašenje Ureda visokog predstavnika (OHR) niti Bonskih ovlasti, koje bi i dalje trebale ostati kao “krajnje sredstvo”. Novi visoki predstavnik biće izabran uz odobrenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, navode izvori bliski Vašingtonu.

Planu o smjeni Schmidta protive se Njemačka i Velika Britanija, upozoravajući da bi takav potez “katastrofalno narušio politiku međunarodne zajednice u BiH”. Diplomate iz Londona i Berlina smatraju da bi eventualni nasljednik “po mjeri Milorada Dodika” bio bez autoriteta i podrške većine građana BiH.

Dodatne kontroverze izazvao je i Schmidtov prijedlog o ublažavanju zabrane raspolaganja državnom imovinom, koji je, prema mišljenju analitičara, označio “zaokret od politike zaštite državne imovine ka njenoj eroziji”.

– Važno je ublažiti zabranu kako bi vlasti koje poštuju vladavinu prava mogle realizovati razvojne projekte – naveo je Schmidt u nedavnoj izjavi.

Njegov stav izazvao je oštre reakcije jer, kako se navodi, ide u prilog vlastima entiteta RS, koje već duže vrijeme otvoreno krše odluke Ustavnog suda BiH.

Kontroverzan mandat

Schmidt je na funkciju visokog predstavnika došao 1. augusta 2021. godine, uz podršku tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Njegov mandat obilježile su brojne kontroverze, uključujući nametanje izmjena Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH u izbornoj noći 2022. godine, čime je značajno ojačao položaj HDZ-a BiH.

Tokom mandata često je koristio Bonske ovlasti, ali su njegove odluke izazivale političke krize, proteste građana i oštre reakcije javnosti.

Američki zaokret

Odlazak Schmidta, prema izvorima iz Vašingtona, dolazi nakon promjene pristupa Sjedinjenih Američkih Država prema BiH. Nova administracija, naklonjenija liderima iz RS i HDZ-a, smatra da Schmidt više ne uživa povjerenje potrebnih partnera.

– Schmidt mora otići, OHR i Bonske ovlasti trebaju ostati – ali pod našim uslovima – navodi se u neformalnim porukama iz američkih diplomatskih krugova.

Iako još nije poznato ko bi mogao naslijediti Schmidta, kao njegov glavni zamjenik trenutno djeluje američki diplomata Louis J. Crishock, koji obavlja i dužnost supervizora za Brčko.

