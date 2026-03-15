Fudbaleri Schalkea remizirali su u 26. kolu ‘Cvajte’ protiv Hannovera na svom terenu sa 2:2, a iako je sve sjajno krenulo po tim iz Gelsenkirchena na kraju su dozvolili povratak rivalu.

Naime, Edin Džeko sjajno je otvorio meč. U 29. minuti zatresao je mrežu rivala i donio svom timu prednost 1:0. Kenan Karaman je ubacio sa desne strane, a Džeko u svom stilu matirao golmana Hannovera za veliko slavlje na tribinama.

Samo par minuta kasnije izabranici Mirona Muslića duplirali su prednost, kada je upravo Karaman pogodio u 39. minutu, te se sa tim rezultatom otišlo na odmor.

Djelovalo je da će Schalke bez problema derbi privesti u svoju korist, no od 53. minuta krenuli su problemi. Schalke je na otvaranju drugog dijela igre ostao sa igračem manje, pošto je isključen upravo Džeko. On je iz okreta nezgodno udario rivala otvorenim đonom u predjelu grudi, a glavni arbitar mu je pokazao direktan crveni karton.

Preuzeo je Hanover od tog trenutka konce igre, a priliku da prepolove zaostatak imali su u 79. minutu. Tada je Nikola Katić faulirao rivala u svom kaznenom prostoru, te su gosti dobili penal. Ipak odlično je reagovao Loris Karius i odbio loptu u korner, te spasio Schalke, ali samo na kratko. Upravo nakon kornera Hannover je stigao do gola, kada je Maik Nawrocki na drugoj stativi dočekao loptu i sproveo je u praznu mrežu za 2:1 i dramu do samog kraja.

Upravo u posljednjim trenucima susreta Schalke je ostao bez cijelog plijena. Centaršut sa desne strane dočekao je Benedikt Pichler i matirao Kariusa za 2:2 i veliko slavlje gosti. Tako je Schalke ostao bez važna tri boda, te sada ima 51, dok je Hannover 5. sa 46.