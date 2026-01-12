Satko Mujagić prijavio Dodika Tužilaštvu BiH: “Ovakve uvrede su dovodile do masovnih zločina”

Bivši logoraš iz Prijedora, Satko Mujagić, podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine novu krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Prijava se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti tokom predizbornog skupa održanog u Istočnom Sarajevu.

“Niko ne laže više od Turčina”

Prema navodima iz prijave, Dodik je 10. novembra 2025. godine održao govor u kojem je Bošnjake nazivao “muslimanima”, “Turcima” i “podanicima”, optužujući ih za islamizaciju i dominaciju nad kršćanima.

U prijavi je citiran dio Dodikovog govora: “Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pustite priče da smo isti ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže više od Turčina. Da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je reinkarnacija političkog islama… Nije njihova Bosna i Hercegovina. Propada im priča o unitarnoj Bosni jer nisu svoji, već podanici,” naveo je Dodik. Mujagić: Institucije moraju raditi svoj posao

Mujagić ističe da mu nije cilj “ganjanje po sudovima”, već da je prijavu podnio jer Tužilaštvo BiH godinama ne procesuira jezik mržnje po službenoj dužnosti. “Moramo naučiti živjeti u pravnoj državi… Upravo ovakve izjave s njegovog ‘nivoa’ dovode do drugih, pa i do incidenata. Takve uvrede i kvalifikacije su dovodile do anarhije i masovnih zločina tokom rata,” izjavio je Mujagić.

U prijavi se naglašava da ovakve izjave, s obzirom na sigurnosnu situaciju i genocid počinjen prije 30 godina, unose nemir i strah među povratnike i narušavaju međuljudske odnose. Mujagić je najavio i mogućnost pokretanja disciplinskog postupka protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića ukoliko se nastavi s odugovlačenjem. Historija nekažnjivosti

Ovo nije prva prijava koju je Mujagić podnio protiv Dodika. Nova prijava se nadovezuje na onu iz 2021. godine, kada je Dodik na RTRS-u izjavio da su Bošnjaci “podanički narod bez karaktera”. Iako je prošlo četiri godine, odluka o tom slučaju još nije donesena, a iz Tužilaštva BiH kratko navode da je “predmet u radu”.

Ranije je Tužilaštvo BiH odbilo procesuirati prijavu protiv Dodika zbog izjave da se “muslimani useljavaju kao amebe”, prebacivši predmet na niži nivo u Istočno Sarajevo uz obrazloženje da nije riječ o raspirivanju mržnje po Krivičnom zakonu BiH.