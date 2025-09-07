Satko Bitanga : Zar penzioneri još rade u ambasadama ?!?!?!

Svugdje na svijetu, posebno u ovom on-line vremenu korištenja društvenih mreža, interneta i umjetne inteligencije razne korisne podatke i informacije, kao i skoro sve što vas zanima, možete pronaći na zvaničnim web stranicama kompanija, ustanova, ministarstava, vladinih i drugih državnih institucija.

Tako bi trebalo biti, ali, nažalost, kod nas u Bosni i Hercegovini nije tako. Sve što u normalnim, demokratskim, dobro uređenim i organiziranim društvima i državama vrijedi, sve što je vrlo važno i sve što se podrazumijeva, kod nas u BiH to niko ne jebe ni za “suhu šljivu”. Kod nas je sve čista improvizacija, amaterizam, neodgovornost, po onoj staroj izreci: “Ma pusti to, neka samo ne puca!”

Piše : Satko Bitanga

Na web stranicu MVP BiH se još uvijek nalazi moje ime Satka Bitange i funkcija ministar savjetnik u Ambasadi u Ammanu. To je samo jedan od brojnih primjera aljkavosti i neprofesionalnosti u našoj državnoj administraciji i samo mali dio svega onoga što je objavljeno na zvaničnoj web stranice MVP BiH. Iako sam se iz Ambasade u Ammanu vratio u MVP BiH 8. januara 2025., a od 8. jula 2025. sam i penzioner, to izgleda apsolutno nikome u MVP BiH ništa ne znači. To nije bitno ni veoma slatkorječivome i hvalisavom ministru Elmedinu Dini Konakoviću iako se nalazi već skoro dvije godine na čelu ovog vrlo važnog, po mnogima elitnog ministarstva u svakoj zemlji. Nikome izgleda nije važno ni što na mome mjestu već mjesecima radi ministrica savjetnica Gordana Milošević. Ako pažljivije pogledate web stranicu MVP BiH vidjeti će te da piše da je ta ista Gordana Milošević i dalje šefica jednog od Odsjeka u sjedištu MVP u Sarajevu?!?! Pored toga, pročitati će te da je pomoćnik ministra za opće poslove i dalje Ahmet Halilović, iako je taj isti Ahmet Halilović već nekoliko mjeseci ambasador BiH u Kataru. Itd., itd…A takvih, sličnih i još gorih primjera ima puno više. Tako npr. ima mojih bivših kolegica i kolega čija se imena i dalje nalaze na zvaničnoj web stranici MVP-a na funkcijama koje su ranije imali, što znači da i dalje tu rade, iako su oni već odavno na drugim pozicijama u DKP mreži. Na web stranici ima čak imena i umrlih osoba, penzionera i mnogo toga drugog netačnog i pogrešnog. Katastrofalno i šokantno je sve ovo od jednog ministarstva koje bi trebalo biti primjer dobre organizacije, profesionalnosti, tačnosti i ažurnosti.

Zbog ovakvih netačnih i neažurinarih podataka nastaju i razni problemi u komunikaciji drugih osoba sa MVP BiH. Samo kao primjer navodim da se meni i dan danas često javljaju neki ljudi iz Jordana, Libana, Sirije, Palestine i Iraka za koje je bila nadležna Ambasada u Ammanu. Uglavnom, svi oni traže razne informacije ili pomoć od Ambasade. Slično se dešava i sa stranim zvaničnicima i diplomatama. To je sasvim normalno, jer svi takvi misle da su ovi podaci i imena koji se nalaze na zvaničnoj web stranici MVP BiH tačni i validni. Tako je to u drugim državama, tako bi trebalo biti i u BiH, ali kod nas to ne “pije vode”.

Bez obzira što za administriranje i ažuriranje zvanične web stranice MVP BiH postoje nadležni Sektori, Odjeli, Odsjeci i Službe pa čak i konkretni ljudi zaduženi za taj posao, najveću odgovornost za ove dezinformacije i propuste na kraju krajeva snosi šef bh. diplomatije Elmedin Konaković. Odgovornost snose i njegov šef Kabineta Zlatan Burzić, koji se voli predstavljati kao neki veliki stručnjak za informiranje i medije, ali i svi ostali članovi Konakovićevog kabineta, zamjenik minista Josip Brkić, sekretar, svi pomoćnici ministra i ostali njegovi najbliži saradnici. Samo se pitam gdje su im oči, vide li i čitaju li šta sve piše na web stranici MVP BiH?!?!?! A trebali bi i morali bi, jer i to im je posao, dužnost i obaveza. Izgleda da se svi oni drže poznatog administrativnog i veoma ružnog pravila “ne talasaj”. A za ugled MVP BiH i države, koja se i na ovakav način ruši, boli ih “ona stvar”. Najvažnije im je izgleda da im je plata redovna i da lova kaplje svakog mjeseca.

Posebno sam iznenađen što ministar Konaković ništa ne poduzima da se ova bruka ministarstva zaustavi i konačno promjeni. Nije to uopće teško. Upravo on je poznat kao čovjek koji je vrlo aktivan na svim društvenim mrežama. Stalno nešto piše i komentira, pa bi se trebao napokon malo početi konkretno baviti i stanjem u ministarstvu čiji je čelni čovjek, pa i izgledom i sadržajem zvanične web stranice MVP BiH. Izgleda da je njemu najvažnija njegova osobna promocija i da sve njegove aktivnosti i svi susreti koje kao ministar ima budu na vrijeme zabilježeni i objavljeni na web stranici MVP BiH. A za sve ostalo, pa i za ovakvu sramotnu web stranicu baš ga briga! Možda čovjek misli da je on jedini važan u cijelom ministarstvu i da sve samo od njega zavisi. Taman kao da su svi ostali koji godinama rade u diplomatiji samo tu da mu aplaudiraju i da mu se dive. Zaboravio je da je i on kao bivši košarkaš igrao u timu, jer samo uspješan tim može pobjeđivati i dobro igrati. U timskom radu, a i MVP BiH je jedan veliki tim, bilo čije soliranje nanosi samo štetu svima u tom timu. Nažalost, nakon moga iskustva od kada je Konaković ministar, on ovo zlatno pravilo još nije shvatio i primijenio u praksi u MVP BiH, te nastavlja i dalje da solira i puca na koš iz svih mogućih i nemogućih pozicija. A ne ide ga baš najbolje. Moj mu je dobronamjerni savjet da konačno prestaneispucavati i promašivati, nego da nekada doda i drugom suigraču loptu. Neka i oni preuzmu odgovornost na sebe, ili bar uzme tajmaut, sabere se i malo odmori.

Nije puno bolje bilo sa izgledom i sadržajem web stranice MVP BiH ni u vrijeme njegovih prethodnika. Međutim, to ne može, niti smije biti nikakvo opravdanje i vađenje što se ovakva loša praksa nastavila i što je još i gore nego ranije. Vakat je odavno ministe Dino i za taj tvoj davno obećani bager, čeličnu metlu i ostale promjene u MVP, bh. diplomatiji i državi i koje stalno najavljuješ. Kreni više dok ne bude kasno! Ako ništa drugo treba, može i mora hitno dati nalog svima odgovornima u MVP BiH da se konačno pozabave ovim problemom jer im je to posao i za to primaju više nego pristojne plate iz državnog budžeta. Ako ovako i dalje ostane samo će se ova bruka i nastaviti, ali ne samo njegova, nego i čitavog MVP, naše diplomatije i države BiH u cjelini. Molim odgovorne u MVP da bar što prije uklone moje ime sa zvanične web stranice MVP BiH, jer već 9 mjeseci ne radim u Ambasadi u Ammanu. Želim samo da ljudi koji su dezinformisani ne svojom, nego krivicom MVP BiH, prestanu da me i dalje zovu, traže informacije od mene i na taj način me nesvjesno često i uznemiravaju. Penzioner sam, i godinama sam, nisam baš najboljeg zdravlja i nastojim da se odmarim od svega, a pogotovo od ovakvog MVP BiH. A za to je potreban samo jedan obični klik na kompjuteru.