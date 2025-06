Satko Bitanga : SDA i orahovača

Bivši novinar, nesuđeni diplomata, a sada odvjetnik Senad Pećanin je davno u naslovu intervjua, objavljenog u “Našim danima” sa rahmetli Abdulahom Avdom Sidranom, pokvareno i neprofesionalno iskoristio njegovu otvorenost i napisao da mu je rahmetli Alija Izetbegović dozvolio da pije. Upravo zbog toga naš veliki Avdo je Senadu Pećaninu posvetio jednu svoju pjesmu pod nazivom “čovjek hulja”! Alijin nasljednik na čelu ove najveće bošnjačke stranke rahmetli Sulejman Tihić ubrzo kada je postao njen predsjednik je u intervjuu dosta nesmotreno i bespotrebno kazao da je SDA otvorena i za sve ljude koji nisu Bošnjaci i muslimani, te da u SDA sada mogu pristupiti i oni koji piju vino i pivo. Ovo me malo začudilo od čovjeka koga izuzetno cijenim, jer je dobro znao da su alkohol konzumirali mnogi SDA članovi, od njenog osnivanja u maju 1990. i nikada prestajali sve do dan danas to činiti.

Piše : Satko Bitanga

Sadašnji predsjednik SDA Bakir Izetbegović za sada mudro šuti i javno se ne izjašnjava o alkoholu u stranci SDA. Ipak, znajući koliko puno unutar nje mnogi konzumiraju alkohol, kako javno, a još više tajno. od kojih su neki i visokopozicionirani članovi SDA, a da ne spominjem obično članstvo i simpatizere, dobro bi bilo da mnogima od njih bar malo “olakša” ove teške muke sa alkoholom i da ode korak dalje u demokratizaciji i otvorenosti SDA od svojih prethodnika. To bi sigurno rezultiralo masovnijem prilivu članstva onih koji nisu Bošnjaci, vjernici praktičari i pripadnici islama. Uostalom, da se ne lažemo, BiH je još uvijek sekularna, a ne vjerska država, pa bi sukladno tomu trebao da se ponaša i predsjednik SDA i njegovi najbliži suradnici iz rukovodstva stranke. Pravo na slobodan izbor je jedno od osnovnih ljudskih prava, a licemjeri i lažni vjernici su u Kuranu označeni kao munafici tj. veoma loši, lažljivi i pokvareni ljudi. Bakir Izetbegović je iskusan čovjek u politici i to odlično zna, sigurno puno bolje od mene.

Upravo zato, dobronamjerno mu predlažem da bude dovoljno hrabar, otvoren čovjek i pravi demokrata, da uvažava, poštuje i cijeni sve razlike među ljudima, pa tako i unutar SDA članstva, te da što prije dozvoli javnu upotrebu bar prirodne orahovače svekolikom i brojnom članstvu SDA. Prije svega, ni u jednom dokumentu SDA ne piše da je članovima SDA zabranjeno konzumiranje alkohola, a u članstvu SDA ima i onih koji nisu muslimani, nego su katolici, pravoslavci ili atesti. Osim što je, kako mnogi tvrde koji su je probali u razumnim količinama, orahovača dobra za ljudsko zdravlje, posebno za stomak i želudac, ovim potezom bi sa samo jednim potezom Bakir Izetbegović ubio čak “tri muhe”.

Najprije bi sa sebe skinuo razne nedobronamjerne, zlonamjerne i po mnogima neargumentirane optužbe da je upravo on radikalni islamista i “antierupejac”, a SDA islamistička i vjerska stranka. Drugo, nakon toga bi mnogi SDA-ovci napokon “dahnuli dušom” pa se ne bi morali skrivati po raznim budžacima kada piju alkohol, te tako bi prestali da glume i “velike” i “prave muslimane” i vjernike. I na kraju, što je vrlo važno i korisno, kada bi se članovi i pristalice SDA masovno okrenuli konzumiranju orahovače mogli bi puno lakše da “probave” i razne notorne gluposti i bedastoće koje zadnjih godina svome brojnom članstvu i svekolikom puku u BiH pričaju on, a još više njegovi pobočnici, jurišnici i mlađe junoše.

A nakon orahovače, može se još dalje krenuti u demokratizaciju i otvaranje SDA. Može se npr. lagano početi uvoditi u upotrebu šljiva, loza, jabukovača, travarica, dunjovača, višnjevača, grozda, viljamovka… i druga poznata domaća alkoholna pića za brojne akšamluke, sijela, svadbe, razne stranačke promocije i tribine. Mislim da bi time bio zagaratovab i masovni odziv na sve ove SDA događaje, odjekivala bi na njima glasna pjesma, igralo se, radovalo, smijalo i veselilo. To bi tek tada postala prava i općeprihvaćena narodna veselja i popularni teferiči, a toliko željena izborna pobjeda SDA i Bakira I. na narednim izborima bi bila skoro pa neupitna. A “Orahovača, zašto ne!!!” mogao bi glasiti i SDA izborni slogan naredne 2026. godine.

Iako po islamskom učenju alkohol nije veliki grijeh koji ako činiš prestaješ biti musliman, nego je to grijeh za koji će svi oni koji vjeruju biti kažnjeni na drugom svijetu u SDA su od početka zabranu alkohola promovirali kao nepisano pravilo. Ali, SDA je stranka kao i sve druge koje imaju svoj statut i program i njeni članovi mogu biti i vjernici svih konfesija, ali i ateisti. Koliko znam, a znam dobro da SDA nije nikada bila vjerska stranka i nigdje u njenim osnivačkim dokumentima, statutu i ostalim stranačkim dokumentima ne piše da članovi SDA ne smiju konzumirati alkohol. Uostalom, BiH je sekularna država i uvažavajući to tako se trebaju i ponašati svi članovi SDS. Poznato je da u SDA pa i njenom rukovodstvu ima članova koji nisu ni Bošnjaci, niti muslimani, nego su pravoslavci, katolici, ateisti…. Ko bi to razuman čovjek njima zabranio ako su članovi SDA, prihvaćaju njen program i plaćaju članarinu da ne piju alkohol, ili čak da jedu svinjetinu ako žele??? A SDA je koliko znam, uvijek bila puna ljudi koji piju alkohol, a neki od njih su bili premijeri, ministri, ambasadori, direktori i na važnim državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim funkcijama. Čemu onda ovaj lažni moral i priča oko zabrane alkohola, jer moderna politika nije nikada bila religija, bar ne kod nas u BiH. Zato promocija i prihvatanje orahovača bar za početak demokratizacije SDA može puno pomoći ovoj još uvijek najjačoj, ali prilično zapuštenoj stranci.