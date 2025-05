Satko Bitanga : “Samo nemoj , vemoj po glavi druže plavi”

Legendarni muzičar, pjevač tekstopisac i životni filozof Branimir Johnny Štulić je prije rata ovim svojim nezaboravnim stihovima opisao kako su se režimski policajci u bivšoj Jugi obračunavali sa običnim ljudima i kako bi “raščistili stvar”.

Piše : Satko Bitanga

“Priča mi prijatelj sve iz prve ruke

Neki dan u gomili cugali na eks

Napunili stolove pelinom gorkim

Skužili ih frajeri i raščistili stvar

Odveli ih na sigurno mjesto

I tamo složno i u dubokom miru

Popušili maru sve po pravilu

Ajoj, ajoj

Pjevao je grozomorno zbor

Samo nemoj, nemoj po glavi druže plavi

Ovakav način obračuna sa neistomišljenicima, protivnicima i kritičarima komunističkog režima je bio prva i “nježnija” faza u ušutkivanju svih onih koji su mislili svojom glavom i usudili se da javno, pa čak i tajno govore ono što misle i kritikuju Josipa Broza Tita, partiju i partijske funkcionere. To su do rata i raspada bivše nam zajedničke države SFRJ obavljali po nalogu drugih ljudi na visokim državnim funkcija, obični ljudi u plavom, službenici tadašnjeg jednopartijskog sistema. Na to smo svi mi koji se sjećamo tog perioda bili naviknuti i čak nismo to smatrali ni nečim strašnim, jer “Milicija trenira strogoću” kako je u jednoj svojoj prijeratnih pjesmi napisao najveći ex Yu muzičar, genijalni tekstopisac i narodni filozof Goran Bregović Brega.

A ako nisu dale efekta ovakve “nježne metode” onda su primjenjivane druge, puno opasnije i radikalnije, Goli otok, politička ubistva i suđenja, jer “OZNA sve dozna”. I sve se to pravdalo poznatom frazom o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima, domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima sa kojima se trebalo obračunati, jer su se drznuli da diraju u “osinje gnijezdo”, a to su tada bili nedodirljivi i bezgriješni veliki vođa Josip Broz Tito, Komunistička partija, kasnije SKJ, samoupravljanje i komunistički/socijalistički društveni sistem.

A lucidni “diktator u bijelim rukavicama” Tito bi to lukavi pravdao pred stranim novinarima da o tome nije ništa znao i da su mu mnogi njegovi saradnici radili iza leđa. A Broz je znao šta Papa ruča, a šta večera! Istovremeno, o Golom otoku i drugim zločinima nad protivnicima i kritičarima njega i njegovog režima pravio se naivni da “nije imao pojma” i da su to radili bez njegovog znanja i odobrenja. I što je najinteresantnije, velika većina ljudi su mu vjerovali na riječ i “progutali bi tu njegovu udicu”, jer prema neprijateljima “bratstva i jedinstva”, Partije, JNA i SFRJ ne smije i ne treba biti nikakve ni milosti, niti sažaljenja.

I onda 90-tih dođoše “demokratske promjene”. Vođe nacionalnih stranaka odmah povezaše svoje stranačke zastave uz obećanje da će kada se sruši omrznuti komunistički režim od BiH “napraviti Švicarsku”, da će biti napokon prava demokratija, pravna država, poštivanje ljudskih prava, slobode medija i javne riječi, depolitizacija vojske i policije, vrhunsko obrazovanje, socijalna zaštita i jednakopravnost, zapošljavanje bez partijske podobnosti i društvo jednake šanse za sve, bez obzira na nacionalnu, vjersku i stranačku pripadnost svih ljudi. I bi svjetlo. To je najpoznatiji Dlmatinac Miljenko Smoje kasnije opisao riječima: “Ako je prije bilo sve mrak i tama, jebem onoga ko upali sviću!”

A kako nam je i u kakvim državama i u kakvom društvenom sistemu živimo od rušenje komunističkog jednopartijskog sistema nema potrebe objašnjavati onima koji imaju svoje oči i uši i koji su razumom obdareni. To samo ne vide vlastodršci, samoprovorinane i samoproglašene nacionalne vođe, koji nas već 35 godina ubjeđuju da je sada svima puno bolje, da vlada istinska demokratija, jednakost, pravda, tržišna privreda… i da nam nikada bolje nije bilo – pravi raj/dženet za sve njihove glasače i podanike. A te iste nacionalne samoproglašene nacionalne vođe, nakvi istinski i jedini legitimni predstavnici i zaštitnici vlastitih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka, te uporni borci za njihova prava, jednakopravnost i konstruktivnost, Bakir Izetbegović (SDA), Milorad Dodik (SNSD) i Dragan Čović (HDZ BiH) su već na vlasti od 1990. godine, pa su prestigli po tome i doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita koji je bio apsolutni vladar Jugoslavije punih 35 godina, od završetka II svjetskog rata 1945. pa sve do njegove smrti 1980.. A ovaj naš umišljeni i dugovječni “bh. politički trojac” Bakir, Mile i Dragan još i ne pomišljaju da se povuku sa svojih stranačkih predsjedničkih pozicija i prepuste vlast i funkcije drugim mlađim ljudima, te napokon odu u političku penziju/mirovinu. Možda bi oni to i učinili da se ne boje sindroma Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Mate Bobana, Ive Sanadera… i njemi sličnih političara koji su nakon gubitka stranačkih i državnih funkcija, završili u zatvorima, umjesto da uživaju u mirnim penzionerskim danima sa svojim obiteljima i unucima.

Zato njihovi brojni stranački kerberi i botovi stalno pokušavaju da na razne načine zaplaše, čak po potrebi prebiju, ušutkaju i fizički uklone sve one koji javno govore, pišu i ukazuju na njihove greške, promašenu nacionalističku politiku, lažna obećanja i enormno bogaćenje, kako njih osobno, tako i njihovih supružnika, djece, zetova, rodbine, saradnika i stranačkih poslušnika. A prave žrtve su upravo svi oni koji slobodno misle, javno pišu i govore o brojnim devijacijama ovakvih njihovih nakaradnih i promašenih politika koje skoro ništa dobro nisu već 35 godina donijeli našoj domovini BiH, kao ni velikoj većini Hrvata, Srba, Bošnjaka i svih drugih naših državljana, iako se upravo oni predstavljaju kao njihovi zaštitnici i politički predstavnici.

Među prvim žrtvama tih stranačkih kerbera i botova bio je ugledni novinar, književnik i publicista Nedžad Latić, koji je brutalno pretučen 2018. godine u jednoj sarajevskoj džamiji u općini Novi grad. Jedini njegov grijeh je bio što je javno govorio i pisao o greškama Bakira Izetbegovića i stranke SDA. Već godinama je meta raznih fizičkih i drugih napada opozicioni političar iz Trebinja, predsjednik stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je poznati, uporni i hrabri kritičar politike Milorada Dodika, njegove stranke SNSD i njihovih političkih satelita.

A zadnja žrtva je dragovoljac domovinskog rata Pero Previšić, dugogodišnji opozicioni političar iz Čapljine, predsjednik Čapljinske neovisne stranke i žestoki kritičar politike Dragana Čovića, HDZ BiH i zloupotrebe Hrvatskog narodnog sabora. On je prije dva dana brutalno, mučki i iznenada fizički napadnut na benzinskoj pumpi “Rebac” u Čeljevu, nekoliko stotina metara od njegovog poslovnog objekta u Klepcima. A jedini grijeh ove “Trojke iz Sarajeva, Trebinja i Čapljine” je što su javno, argumentirano i hrabro govorili i pisali istinu o Izetbegoviću, Dodiku i Čoviću i njihovim greškama i pogrešnim politikama.

A ova “politička vječna trojka” iz Sarajeva, Laktaša i Mostara se prave naivni, neinformirani i ludi i tvrde da nemaju pojma ko je i zašto napao Latića, Vukanovića i Previšića. A vjerovati im mogu samo naivni i zlonamjerni, odnosno oni koji su vjerovali i Josipu Brozu Titu da ništa nije znao o Golom otoku i svim drugim zlodjelima koji su se dogodili dok je upravo on bio apsolutni vladar i gospodar života i smrti u bivšoj Jugoslaviji.

Povijest/istorija/historija se stalno ponavljaju, samo sa drugim glavnim i sporednim ulogama. Veliki književnik, pokojni Branko Ćopić je to stanje i ponašanje većine pripadnika svih naših bratskih naroda i narodnosti, kako se govorilo u bivšoj nam Jugi, kratko opisao jednostavnim riječima: “Znam ja nas, jebo ti nas!”