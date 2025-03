Satko Bitanga : “Sam pao, sam se ubio ”

Milorad Dodik je naivno pomislio da je pametan i mudar i da će biti dovoljno okrenuti “kapu naopako” nakon pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima i da za njega stižu bolja vremena. Nije to ništa novo na ovom balkanskom prostoru. Slično su 1945. učinili mnogi domaći izdajnici i “prešaltali” se na kraju rata u partizane i antifašiste. Nažalost, mnogima je to tada i uspjelo, a posljedice takvog “prešaltavanja” i okretanja “kapa naopako” se još uvijek osjećaju u svim državama na prostoru bivše Jugoslavije.

Piše : Satko Bitanga

Ali, sada su ipak neka druga vremena. Pomislio je veliki Baja iz Laktaša da će Trump i Amerikanci “progutati” njegovu primitivnu, šatorsku i krkansku priču samo zbog stavljanja MAGA (Make America Great Again) kačketa na glavu, te mu ukinuti sankcije i podržati njegovu suludu, secesionističku, separatističku, antisrpsku i antidržavnu politiku, čiji je jedini cilj zaštita njega, njegove funkcije, njegovog sumnjivog i kriminalnog stečenog bogatstva.

Međutim, za Dodika i njegove poltrone i lažne prijatelje Cvijanovićku, Stevandića, Košarca, Amidžića, Viškovića, Kovačevića, Tegeltiju…došlo je veoma bolno i brzo otrežnjenje i pravo iznenađenje. Jedan od najbližih Trumpovih saradnika, američki državni sekretar Marco Rubio je u subotu 08.03.2025. vrlo oštro kritizirao Dodika i njegove postupke optuživši ga da potkopava mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, čime je jasno potvrdio da administracija D. Trumpa neće mijenjati politiku prema našoj zemlji.

Naime, nakon što su u Republici Srpskoj u petak 07.03.2025. stupili na snagu protustavni zakoni kojima taj entitet pokušava blokirati rad državnog pravosuđa i sigurnosnih agencija što je izazvalo velike napetosti u BiH te potaknulo niz osuda od strane evropskih zapadnih država, Rubio se oglasio izjavom na društvenoj mreži X u kojoj je potvrdio da Washington oštro osuđuje Dodikove postupke. “Postupci predsjednika RS Milorada Dodika potkopavaju institucije BiH i ugrožavaju njenu sigurnost i stabilnost. Naša nacija ohrabruje političke vođe u BiH da se uključe u konstruktivan i odgovoran dijalog. Pozivamo naše partnere u regiji da nam se pridruže u suprotstavljanju ovom opasnom i destabilizirajućem ponašanju”. Rubio je ovim vrlo jasno, precizno i javno otklonio sve dvojbe i sumnje o tome kako će se Trumpova administracija odnositi prema našoj državi.

Dodik je ranije više puta izjavio kako očekuje da će Trump imati “više razumijevanja” za RS, iako ni Bijela kuća niti Republikanska stranka nisu dali nikakvog povoda za takva očekivanja. Tako je republikanska zastupnica u Zastupničkom domu američkog kongresa Ann Wagner za Dodika koristila najoštrije moguće kvalifikacije. Izjavila je: “Dodik je brutalni kriminalac koji je vodio kampanju destabilizacije Bosne i Hercegovine. Njegovi nepromišljeni postupci su opasna eskalacija”, te pozvala da se Dodik što prije zaustavi.

Nakon ovakvih izjava potpuno izgubljeni Dodik, umjesto da shvati ove poruke i zaustavi se, nastavlja da srlja i još dublje tone u političko blato. Sada kritikuje “neinformiranog” Rubia, kritikuje srpski narod i opoziciju koji ga ne podržavaju onako kako on misli da trebaju to činiti, te napada i sve druge koji nisu na njegovoj strani. Dodik je jednostavno precijenio i sebe i svoj politički značaj. On ne može još uvijek da shvati i prihvati da se brzo približava njegov politički kraj i da je spašavajući sebe postao najveći teret i problem svim ljudima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali i samom Aleksandru Vučiću, koji se nalazi u velikim problemima u Srbiji i mjesecima se grčevito bori za svoj politički ostanak.

Dodik trenutno ima samo dva izbora i može da jedan. Prvi je da tvrdoglavo nastavi kao i do sada, ali mu onda neminovno slijedi nalog za hapšenje od Tužilaštva BiH, sudski proces, vjerovatno osuđujuća presuda i zatvor. Drugi je da, dok mu još nije kasno, iskoristi samo verbalnu podršku Putina, Orbana i Vučića i malim avionom Republike Srpske, zajedno sa Stevandićem, Viškovićem … i ostalom separatističkom bratijom pobjegne u jednu od ovih zemalja. U oba ova scenarija Dodik postaje veliki i istinski politički gubitnik.

Kako naš mudri narod kaže: “Sam pao, sam se ubio”. Ali, ostaje mu mogućnost da i dalje pjeva njegovu omiljena pjesma: “Ne može nam niko ništa…”. A moglo je bolje….