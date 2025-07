Satko Bitanga : Rođendan i penzija- Kratka intimna životna priča

Prijatno iznenađenje sam doživio u nedjelju 6. jula u libanskom restoranu “Beirut” u Međugorju, dva dana prije moga rođendana i penzionisanja. Sa suprugom Narcisom i bratovom kćerkom Lejlom odem na večeru u ovaj restoran, čiji je vlasnik katolik, istinski vjernik, dobar i vrijedan čovjek, moj prijatelj Tissiano iz Beiruta. I kada sam nakon večere htio da platim račun i krenemo kući, prema našem stolu u prepunoj bašti restorana dolazi Tissiano u pratnji svoga osoblja i harmonikaša. Nosi prigodan poklon na tacni, a sve uz pjesmu “Happy Bitthday dear Satko to you…”. Zaista sam bio iznenađen i dirnut. Hvala Ti od srca dragi prijatelju Tissiano.

Odlazim u Sarajevo i zadnji radni dan i rođendan 8. jula 2025. provodim na poslu u MVP BiH. Inače, kao profesionalni diplomata radim u MVP BiH od avgusta 1994. i smatram se jednim od pionira bh. diplomatije. Ostajem u zgradi do kraja radnog vremena u očekivanju i nadi da će me bilo ko od aktuelnog rukovodstva MVP BiH pozvati bar na kafu, zahvaliti mi se, ako treba i sa lažnim osmjehom, na dosadašnjem višedecenijskom radu u ovoj instituciji i poželjeti mi mirne penzionerske dane. Nažalost, ništa od toga, ni kafe, ni poziva, ni e-maila, ništa, nula, samo razočarenje. I šta nakon toga mogu kao običan čovjek reći za takve ljude, a neke od njih poznajem i više decenija, nego da prema svima njima osjećam duboki prijezir, istinsko gađenje i veliko nepoštovanje. Nikoga od njih ne mrzim, jer mrziti ne znam, nego prema svima njima osjećam i sažaljenje, jer im nije nimalo lako biti i ostati ljudska i moralna gnjida od čovjeka. Sve ovo se odnosi prije svega na ministra Konakovića, ali i njegovog zamjenika Brkića, sekretara, pomoćnike i sve najbliže saradnike, jer bi se oni trebali brinuti za sve zaposlene i organizirati im bar simbolički oproštaj kada odlaze u penziju. Doduše, oni se zaista brinu, ali isključivo za sebe. Međutim, džaba im sve ove velike funkcije i brojne privilegije u kojima trenutno uživaju, kada osobne sreće i iskrenog poštovanja i uvažavanja od drugih ljudi nemaju, niti će ga ikada imati.

Ali, nikada nije naš sve tako crno kako izgleda. U MVP BiH imam puno meni izuzetno dragih radnih kolegica i kolega.Jedna od njih je i Alma Ćehić Ćorka. Nazvala me telefonom, čestitala i obavijestila da je za mene ostavila poklon u zgradi MVP, jer je trenutno na službi u Ambasadi u Zagrebu. Uzmem poklon, predivan je… hvala ti draga Alma. Odlazim poslije 16 sati i kraja radnog vremena sa mojim radnim kolegom iz Odsjeka Goranom Dragoljićem Gogiem u restoran “Temelji” kod Saje i Sandre. I nas dvojica se tu sami fino počastimo, ispričamo i lijepo i ljudski oprostimo. Iako u MVP BiH nije baš dobro shvaćen i prihvaćen, Gogi je za mene veoma dobar i pošten čovjek, pravi drug i legenda. Taj dan dobijem i stotine poziva, poruka i čestitki od brojnih mojih prijatelja i poznanika iz BiH, bivše Juge, Evrope, Jordana, Libana. Sirije, Iraka…Irana, SAD, Palestine…Emirata, Šri Lanke… i drugih zemalja gdje sam kao bh. diplomata radio ili boravio. Hvala od srca svima.

Na kraju tog moga “posebnog dana” (Special day) odem na večeru povodom rođendana u restoran “Pod lipom” na Baščaršiji sa mojom rodicom Almirom Kubur Krvavac i njenom kćerkom Nejlom. I njih dvije me baš obradovaše predivnim poklonom, knjigom “Izabrana dijela Zuke Džumhura” i lijepom posvetom. Da sam poželio bolji poklon ne bih ga dobio…hvala vam od srca.

I na kraju, dolazim 12. jula kući u Višiće, gdje me moja supruga Narcisa, sin Kemal i Lejla dočekaše sa velikom tortom sa simboličnom rođendanskom i penzionerskom čestitkom. U njih nikada nisam ni sumnjao! Iako mi je telefon već 9. jula postao većini ljudi i lažnih prijatelja potpuno nevažan, vrlo rijetko me neko nazove, osim iskrenih i pravih prijatelja i onih koji još nisu saznali da sam penzioner. Nisam uopće razočaran time, jer je to normalan životni put svakiga od nas, jednostavno dođe vrijeme kada treba reći: “Kraju lađa…”.

Ne nedostaje mi nimalo ni posao u MVP, jer tamo godinam vladaju uglavnom osobni interesi i lažna prijateljstva, čast izuzetcima. Ali, ostati dobar, pošten, human, iskren i korektan čovjek prema svima u ovakvom zlom vremenu nije nimalo lako, niti jednostavno. Čitav život sam samo to pokušavao i tako sam se ponašao. Držao sam se one stare mudrosti: “Nikada ne čini drugima, ono što ne bi volio da drugi čini tebi!”. Ali, bilo ko da mi je nanio, ili pokušao nanijeti zlo dobio je sigurno jasan, precizan, konkretan, ponekad grub i oštar, ali uvijek argumentiran i istinit odgovor.. Da li sam i koliko u tome uspio nije moje da sudim. Relativno sam još uvijek dobrog, iako poprilično narušenog zdravlja, Imam normalnu i zdravu porodicu, puno više od 10 pravih i iskrenih prijatelja i to mi je i više nego dovoljno za životno zadovoljstvo i sreću. Osjećam se kao istinski blagoslovljen, zadovoljan i sretan čovjek.