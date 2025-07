Satko Bitanga : Ministar, zlatni ljiljan, ratni dezerter i “prećerani “ konji iz MVP BiH

Konj je za mene jedna od najljepših i najplemenitijih domaćih životinja. Konji su u prošlosti bili simbol vitezova, ratnika, vlastele, indijanaca i kauboja…. Nekada su bili tegleći i radni konji na seoskim imanjima, a takvih je sve manje, bar na našim područjima. Oni koji su imali lijepe konje smatrani su pravom gospodom, jer su takvi konji bili simbol moći, bogatstva i visokog položaja u društvu. Bogati i “kićeni svatovi” se nisu ranije mogli zamisliti bez dobrih i lijepih konja, kao što se sada moderni svatovi ne mogu zamisliti bez džipova i “bijesnih automobila”. Samo vladari, kraljevi, kraljice, plemstvo, mladenci iz bogatih familija, prava gospoda i bogataši su se vozili u pravim konjskim zapregama i kočijama. Odavno su arapski trkaći čistokrvni konji postali simbol moći, aristokracije, svjetskog jat seta, izuzetno bogatih i poznatih ljudi.

Piše : Satko Bitanga

Na Balkanu postoje 4 najpoznatije rase konja za rad i rekreaciju: lipicaner, brdski konj, nonijus i posavac. Te tradicionalne rase konja Balkana i dalje su prisutne na seoskim imanjima kao “višenamjenski” konji koji su prevashodno ranije korišteni za težak rad na poljima. Vremenom se slika promijenila zbog dolaska traktora, koji su olakšavajući rad domaćinima velikim dijelom i potisnuli konje iz domaćinstava. Danas se mnoge seoske farme oslanjanju upravo na traktore a konje, ukoliko ih imaju, koriste za lakše poslove, ali i za rekreaciju. Generalno gledano svaka rasa konja može da se istovremeno koristi i za rad i za rekreaciju. BRDSKI KONJ, koji vodi porijeklo sa balkanskog poluostrva je posebno zastupljen u Crnoj Gori, Srbiji, kao i našoj Bosni i Hercegovini. On je snažan i izdržljiv, idealan za rad u teškim uvjetima, poput brdskih i planinskih terena. Visina mu je 135-145 cm, kompaktan je i čvrst, sa jakim kopitima. Dugovječan je i otporan na bolesti. Korišćen je najviše za vuču tereta, rad na manjim poljoprivrednim gazdinstvima i transport. Pogodan je i za rekreativno jahanje, posebno na nepristupačnim terenima. Po međunarodnoj klasifikaciji bosanski brdski konj spada u kategoriju ponija, pa se shodno tome koristi i njegov naziv “bosanski poni” (eng. Bosnian Pony). Također, u literaturi koriste se i nazivi “bosansko-hercegovački brdski konj” i “balkanski konj”.

Osim ovih pravih konja postoje kod nas u BiH i tzv. “administrativni konji i kobile”, pa tako i u diplomatiji u kojoj profesionalno radim od avgusta 1994. godine. Vratio sam se sa moje posljednje diplomatske destinacije u Jordanu 8. januara 2025. u sjedište MVP BiH. Od tada pa sve do danas osjećam se kao islužena diplomatska stara konjina, prava raga, koja više nikome ne treba. Iako u julu, pored mene u penziju/mirovinu nakon dugogodišnjeg diplomatskog rada i 65 godina starosti odlaze moje radne kolege Sidik Spahić, Kemal Muhić i još neki, ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću, njegovom zamjeniku Josipu Brkiću i bilo kome od rukovodećih ljudi u MVP BiH do sada nije palo ni na kraj pameti da nas pozovu na kafu i bar formalno nam se zahvale na dugogodišnjem radu u MVP BiH. Sidik Spahić i ja radimo već više od 30 godina u bh. diplomatiji, a i Kemal Muhić je naš dugogodišnji diplomata. Nikome od nas sigurno ne treba ni sat, ni plaketa, niti zahvalnica, nego samo s pravom očekujemo bar 5 minuta poštovanja i uvažavanja od ministra i njegovih najbližih saradnika. A ako oni ni za to nemaju vremena onda se samo pitam kakvi su to ljudi i za koga i šta smo mi radili svih ovih proteklih godina. Za njih i njihovu promociju sigurno nismo.

Ova neljudska, nekolegijalna, nediplomatskia i vrlo ružna praksa nije počela od Konakovića, jer su se slično ponašali skoro svi dosadašnji ministri vanjskih poslova BiH. Do sada je bilo ukupno 10 šefova bh. diplomatije (Silajdžić, Ljubijankić, Šaćirbegović, Prlić, Lagumdžija dva puta, Ivanić, Alkalaj, Crnadak, Turković, Konaković), od kojih su svi bili drugačiji. Njihovih zamjenika, sekretara i pomoćnika je bilo puno više. Neko od njih je imao kraći, a neko duži uglavnom nezapažen diplomatski mandat. “Princip je isti, sve ostalo su nijanse”, davno je zapisao i otpjevao veliki i nezaboravni Đorđe Balašević. Skoro svi su mislili da su samo oni važni dok su bili na tim funkcijama, da su samo oni ministarstvo, da su samo oni pametni, vrijedni i dobre diplomate, iako je nekoliko njih baš zalutalo u diplomatiju. Nije mi žao zbog mene, jer se baš nikoga od njih nisam poželio, niti očekujem da će se s tim u vezi bilo šta promijeniti, ali ovo samo pokazuje kakvo nam je ministarstvo, kakvi su ljudi na njegovom čelu, kakvi su međuljudski odnosi, pa se ne trebamo čuditi zašto nam je diplomatija u cjelini na tako niskom nivou.

Ništa nije bolja situacija ni u Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara, entitetskim i kantonalnim vladama, Distriktu Brčko, gradskoj i općinskoj administraciji, čast vrlo rijetkim i časnim izuzetcima. Kada se samo sjetim kako je to bilo ranije u bivšem Titovom komunističkom sistemu kada su ljudi u državnoj administraciji i društvenim firmama odlazili u penziju/mirovinu dođe mi da pljujem sam po sebi što sam na bilo koji način aktivno učestvovao u rušenju tog i takvog jednopartijskog državnog sistema. Kod tih komunista je, ako ništa drugo, bilo puno više empatije, solidarnosti, poštovanja i uvažavanja nego kod ovih nadobudnih tzv. demokrata i umišljenih političara. Ovo danas što imamo je puno gore nego ranije, prava moralna i ljudska katastrofa. Kod ovih poslijeratnih političara uvažavanja državnih službenika i zaposlenika nema ni u naznakama, nema ni empatije, niti solidarnosti i poštovanja. Za njih samo vrijedi stara narodne mudrosti: “U se, nase i podase”. Volio bih da griješim, ali čisto sumnjam da će E. Konaković bar malo promijeniti ovu praksu i da će jednom mjesečno naći bar 5 minuta da primi islužene i stare diplomate koji tokom toga mjeseca odlaze u zasluženu ili nezasluženu penziju/mirovinu, svejedno. Iskren da budem, upravo to sam od njega očekivao kao mladog, energičnog i slatkoriječivog čovjeka, brze misli, dobrom govorniku bez dlake na jeziku. Posebno zbog toga jer je stalno najavljivao velike promjene iz korijena u MVP BiH i državnoj administaciji kada je njegova stranka “Narod i pravda” ušla u sastavu tzv. “Trojke” u državnu vlast.

Konaković ima puno vremena da piše statuse po društvenim mrežama, reagira na izjave mnogih često gostuje po raznim TV emisijama, stalno putuje po svijetu i BiH i sastaje se i sa kim treba i ne treba, pa je mogao naći bar tih pišanih 5 minuta za ljude koji stvarali ministarstvo na čijem je čelu i koji su bili pioniri bh. diplomatije. A kada je zasjeo u fotelju ministra kod njega je bilo svega, od odličnih do katastrofalnih diplomatskih i političkih poteza, ali ljudskosti, empatije, humanosti, naroda i pravde ni za lijeka. Doduše nikada nije kasno da se to promijeni i da na vakat dođe “tobe”, te da se napokon spusti sa velikih političkih i ministarskih visina na običan parket gdje je nekada igrao košarku. A kako će postupiti samo je do njega!!! U vremenu od kada sam se vratio u centralu MVP u Sarajevu pokušavao sam da na diplomatski, ljudski, kolegijalan, lijep i kulturan način u više susreta i razgovora sa odgovornim i nadležnim osobama u Ministarstvu riješim finansijska dugovanja Ambasade u Ammanu i MVP BiH prema meni u ukupnom iznosu od blizu 20000 KM. Zamislite samo, ovaj finansijski dug je nastao u periodu od juna do avgusta 2023. godine u Ambasadi u Ammanu.

Pored toga, provjeren je i utvrđen i od strane Interne revizije MVP BiH, ali i dalje evo već skoro dvije godine čekam da se napokon riješi i da konačno dobijem svoj novac. Međutim, iako svi sa kojima sam do sada razgovarao (p/o sekretar, pomoćnik ministra za opće poslove, glavni revizor, šef Odsjeka za finansije i drugi) ne negiraju taj dug, rješenja još uvijek nema. Doduše, oni i da hoće ne mogu taj dug prema meni negirati pošto se novcu lako može ući u trag. Za sve postoje potpisani računi, uplate, isplate, blagajna, izvodi sa konta Ambasade, finansijski i drugi izvještaji, godišnje inventure, kontrole, revizije i desetine zvaničnih dopisa upućenoj u MVP BiH o svemu ovome sa objašnjenjima i dokazima, ali džaba. Ove moje radne kolegice i kolege, a koje znam godinama i koje čak smatram svojim prijateljima, ili ne znaju, ili ne razumiju, ili neće, ili nemaju muda da se ovo konačno završi. Jednostavno nemam drugog razumnog i logičnog objašnjenja. Uostalom, ako oni smatraju da nisam u pravu, da ne govorim istinu, da sam bilo šta ukrao, da sam zloupotrebio funkciju i državni novac, da sam nešto nezakonito uradio tokom moga diplomatskog mandata u Ammanu itd. neka to konstatiraju i napišu, ili pokrenu disciplinski ili krivični postupak protiv mene. Mogu i da kažu i napišu da nisu oni nadležni i da nije do njih, da oni ne mogu odlučiti, nego da sve to treba, može i mora riješiti jedino ministar Konaković. Ali, mjesecima “gurati glavu u pijesak”, “praviti se mrtav” i prebacivati krivnju sa sebe na drugoga je toliko ružno, nekolegijalno, nestručno, nediplomatski i neljudski da mi se već odavno sve to gadi.

Međutim, svi oni odlično znaju da koriste sve prednosti visokih funkcija u MVP BiH na kojima se trenutno nalaze, da glume vrhunske diplomate, neke veličine i velike stručnjake. Oni nemaju baš nikakvih problema ili dilema da sve ono što njima tokom obavljanja službe pripada maksimalno iskoriste i naplate, kako od službenih puteva, stimulacija, dnevnica, do reprezentacije, korištenja službenih vozila itd. I još se po neki od njih kao “čude” što evo skoro dvije godine tražim samo moj novac. A isti bi digli kuku i motiku da ih neko ošteti za 10 njihovih KM, a za mojih 20000 KM baš ih briga. To se može nazvati samo ljudsko, kolegijalno i profesionalno dno dna! A kada sa svakim od njih posebno i nasamo o ovome razgovaram svi tvrde da nije do njih, nego do onih drugih… i tako se sve vrti u začaranom krugu. Profesionalne, stručne i odgovorne osobe bi ovaj problem trebali i morali davno riješiti, ali niko od njih ne zna ili neće da zna kako i kada to učiniti, pa stalno guraju “vruć kesten” iz svojih ruku. Volio bih da nisam u pravu, ali iz moga dosadašnjeg veoma lošeg iskustva sa ovakvim i sličnim tipovima u MVP BiH imam osjećaj da samo čekaju da odem u penziju/mirovinu, umrem ne daj Bože, ili da svoj novac tražim sudskim putem. Ako se ova bespotrebna trakavica ne završi tokom naredne sedmice, odnosno prije 8. jula 2025. kada odlazim u penziju, a što bi bilo jedino normalno i u skladu sa zakonom, vjerovatno ću biti primoran da to, nažalost, i učinim i da sudskim putem tražim samo svoj novac.

Na kraju moje višedecenijske diplomatske karijere najmanje što želim je da tužim svoga dugogodišnjeg poslodavca MVP BiH, ali ako ne budem imao drugog izbora to ću sigurno učiniti. Ali, tada ću sigurno podnijeti krivične prijave protiv aktuelnog ministra i svih odgovornih i nadležnih osoba u MVP zbog nezakonitog postupanja, katastrofalnog planiranja i vođenja kadrovske politike. neodgovaranja na službene dopise i nedozvoljene šutnje administracije. Pa kako nadležni sud odluči, kom’ obojci kom’ opanci. Iako većina nadležnih osoba iz MVP BiH sada pokušavaju da prebace svu krivicu što se ovo nije riješilo na aktuelnog veleposlanika BiH u Jordanu Slavka Matanovića, koji je zaista svojim neistinama, lažima i manipulacijama ovo dobro “zakuhao”, to im ne “pije vode”. Inače, S. Matanović je bivši pilot JNA i dokazani ratni dezerter. Nakon što je 1991. napustio JNA i Beograd gdje je službovao došao je u Hrvatsku i priključio se HV-u. Kada je shvatio da će trebati ići i u opasbe ratne akcije prepao se i pobjegao u Italiju te iste godine glavom bez obzira. Kako bi preživio tamo je sve do kraja rata vozio kamione dok se nije prešaltao u DF i uvukao u onu stvar Zlatnom ljiljanu Željku Komšiću.

I od tada ga je baš dobro krenulo i ne skida se godinama sa državnog budžeta, čak ni sada iako je napunio 68 godina. Postaje važan Komšićev i DF-ov čimbenik u vladi Dustrikta Brčko, zatim državni ministar prometa i komunikacije u Vijeću ministara BiH, nakon toga veleposlanik BiH u Italiji, te od avgusta 2023. do danas veleposlanik u Jordanu. Baš je interesantno i zanimljivo kako je ovaj ratni dezerter postao miljenik našeg Zlatnog ljiljana, predsjednika DF-a i aktuelnog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića. Pored toga, Matanović je velika ljenčina, neradnik, diplomatska neznalica, pravi petljanac, budžetska štetočina i potpuno pogrešna osoba na poziciji veleposlanika u Ammanu. Od kada je došao u Amman nema akcije, projekta i diplomatske aktivnosti koje nije namjerno, iz neznanja i vlastite sujete upropastio. Bez obzira na sve, ratni dezerter S. Matanović sigurno nije osoba koja je nadležna i koja zna, treba i može da rješava ove i slične probleme, nego je to upravo MVP BiH.

O toj diplomatskoj štetočini S. Matanoviću i još nekim njenu sličnim i još gorim ambasadorima Kemalu Muftiću u Australiji, veleposlaniku Mati Zeki u Japanu i drugima sa kojima sam radio, a od kojih su neki i pravi kriminalci, biće više riječi u mojim narednim javnim objavama. I šta sa ovim svim imaju konji spomenuti na početku teksta. Imaju i to kako. Naime, kod nas u Hercegovini prije rata su konji bili veoma važni za svakog seljaka i poljoprivrednika. Bez njih se, dok nisu u upotrebu ušli traktori i moderna mehanizacija, vrlo teško mogla obrađivati zemlja, prevoziti drva, poljoprivredni proizvodi i sl. pa su bili vrlo cjenjeni i omiljeni kod njihovih vlasnika. Ali, svemu dođe kraj, pa tako i konjima kada ostare, onemoćaju, ne mogu više raditi i tegliti kao ranije, te postanu stare i beskorisne kljusine i rage. Bile su tada dvije mogućnosti šta učiniti sa konjima. Prva je prodati ih Talijanima i drugima koji jedu konjsko mese, koji bi ih zaklali i pojeli. Druga je mogućnost, koju su uglavnom birali njihovi vlasnici jer su bili godinama vezani za njih, bila je da takve onemoćale i stare konje puste da slobodno žive i umru u prirodi.

Kod nas u Čapljini bi ih pustili u veliku adu pored Neretve ili na pašnjake i livade Plane u sastavu Hutovog blata. Tu su u krdu zajedno živjeli, imali su dovoljno hrane, trave i vode, bili su slobodni i takvi su umirali. U Hercegovini su takve konje zvali “prećerani konji”. Upravo se zadnjih šest mjeseci osjećam kao jedan od tih “prećeranih konja”, ali od strane ministra E. Konakovića i njegovih najbližih saradnika u MVP BiH. Bilo bi sada od svih njih veoma licemjerno, jadno i žalosno da kažu da o ovome slučaju nisu do sada ništa znali, jer sam ih sviju o ovome više puta pismeno i usmeno informirao. Ovo je za sada samo prva javna objava i početak raskrinkavanja svih ublehaša i njihovih ubleha, laži, samopromocije i loše kadrovske politike u MVP BiH. Nadam se da će ministar Konaković napokon skontati da nije on MVP BiH, nego je to čitav sistem u sjedištu ministarstva u Sarajevu i cjelokupnoj DKP mreži.

Mislim čak da je ministar Konaković imao do sada više odličnih diplomatskih poteza, da osobno ima još uvijek i dobru i poštenu namjeru, ali da bi postigao taj cilj mora uz sebe imati kvalitetne, stručne, obrazovane, iskusne, hrabre i profesionalne saradnike i diplomate. Nažalost, takvih je vrlo malo uz njega, jer su većina njih licemjeri, poslušnici i uvlakači koji mu stalno laskaju, sigurno mu dobro ne misle, nego sve što rade čine to iz osobnog interesa. Međutim, on je upravo takve ljude i saradnike osobno birao, baš kao i njegovi prethodnici. Vlastiti ego i vlastita sujeta kada se kombiniraju sa važnom političkom funkcijom, trenutnim osjećajem moći i vlastite važnosti nikada nikome ništa dugoročno nisu donijeli, pa neće ni Konakoviću. Takvi nedobronamjerni i lukavi likovi oko njega će prvi “dignuti sidro” i okrenuti mu leđa kada zagusti i završi sa svojim mandatom, te će se odmah okrenuti novom političkom gospodaru i novom ministru. Već je sve ovo viđeno više puta do sada, ali rijetki iz toga nešto i nauče. “Samo neka znaju svi ovi da “ničija nije do zore gorjela”, pa neće ni njihova. “Sami pali, sami se uboli!” Nastavak slijedi…