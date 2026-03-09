Satko Bitanga : Dvojica najozbiljnijih kandidata za Nobelovu nagradu za mir

Najprije pripremiš, pa iniciraš, podržiš ili započneš rat bilo kada i bilo gdje u svijetu. Pri tome koristiš ogromnu silu, sirovu snagu, profesionalnu vojsku, vojnu nadmoć, najmoderniju tehnologiju i moćno oružje, ratnu propagandu, stalne dezinformacije, kupljene medije i ogroman novac da opravdaš to što radiš pred vlastitim narodom i pred svjetskom javnošću.

Piše :Satko Bitanga

Sve to činiš iznenadno, bez najave, jednostrano, kršeći pri tome UN povelju, bez poštivanja bilo kakvih UN rezolucija i bez traženja saglasnosti od bilo koga, javno odbacujući međunarodno ratno i humanitarno pravo. Istovremeno, ne poštuješ Međunarodni sud pravde, ne uvažavaš njihove presude, niti te je briga za njih, ne obazireš se na bilo čije kritike, ne zanimaju te brojne civilne žrtve i velika materijalna razaranja, te uz to prijetiš svima drugima koji te ne podržavaju i koji ti se ne dive.

Pored toga, sam odrediš kakvo bi trebalo biti državno uređenje u zemljama koje si napao, želiš da ti odlučuješ koji i kakvi ljudi im trebaju biti vođe, predsjednici, premijeri, ministri…, te kakvo oružja smiju proizvoditi, koliko ga mogu imati, od koga i kako ga mogu kupovati… itd. Nakon toga, daš tim napadnutim državama i njihovim političarima jednostrane ultimatume. Ako ih odmah ne prihvate otmeš im ili ubiješ predsjednike, ministre i vojne komandante, ili ih napadneš mučki, iznenada i bez objave rata.

Zatim javno optužiš sve te napadnute države i sve druge zemlje koje ih podržavaju, kao i narode koji se brane od napada i vaše agresije da oni vrše agresiju i napadaju bez ikakvog razloga vaše države i vaše saveznike. Obavezno ih proglasiš i označiš međunarodnim teroristima, opasnim zaostalim radikalistima, masovnim ubojicama, a vrlo često i islamskim ekstremistima. I na kraju, kada ti je ćeif prekineš vojne napade koje si pokrenuo, zaustaviš rat i potpišeš bilo kakav mirovni sporazum sa zemljama koje si prethodno napao, potpuno ih razorio, te u njima pobio hiljade civila, žena, djece i nevinih ljudi.

Čak ni to ti nije dosta! Hvališeš se i predstavljaš pred kamerama i svjetskom javnošću kao veliki humanista, istinski demokrata i pravi mirotvorac koji samo zaustavlja ratove širom svijeta. Za sve ovo što činiš treba ti i stalno divljenje, aplauzi, međunarodna priznanja i nagrade za sve što si uradio.

A Nobelova nagrada za mir je trenutno najveća, najpoznatija i najpriznatija svjetska nagrada za sve nabrojano. Imajući sve spomenuto u vidu, a posebno u kakvom se stanju zadnjih 10-tak godina nalazi svjet, UN i svjetski međunarodni poredak, koje države imaju nuklearno oružje, a kojima se zabranjuje da ga proizvedu, ko se najviše pita u svjetskoj politici i ko odlučuje o ratu i miru, najozbiljniji kandidati za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir su dvojica velikih jarana, političkih sijamskih blizanaca, samoproglašenih najvećih demokrata, humanista, vizionara i mirotvoraca u svijetu, predsjednik SAD Donald Trump i premijer Izraela Benjamin Netanyahu.

I pošto će biti vrlo teško članovima Nobelovog komiteta odlučiti se ko je zaslužniji od njih dvojice za zaustavljanje ratova i svjetski mir, možda je najbolje i najpravednije da Nobelovu nagradu za mir za 2026. baš onako kako bratski ratuju. tako i bratski podijele i da obojica budu njeni laureti!!

Sve ovo možda nekima trenutno izgleda ludo, nemoguće, nerealno, nepravedno i neprimjereno, ali nikad ne reci nikad! U ovakvom nakaradnom svijetu u kome trenutno živimo sve je moguće i sve se može fino obrazložiti i potrebnim riječima opravdati. Jednostavno, sila Boga ne moli. Živi bili pa vidjeli!!!