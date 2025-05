Satko Bitanga : Čudim se tzv. “probosanskim” i “patriotskim” političarima, brojnim akademicima, intelektualcima i vjerskim velikodostojnicima u BiH !

Kada lažni vjernici, loši i nedovoljno obrazovani političari počnu da se politikantski i neargumentirano bave poviješću i religijom i to tumačiti na svoj primitivan i uvredljiv način onda je to dno dna. Tako bivši Markovićev reformista Milorad Dodik, lažni socijalemokrata, koji se još uvijek ne zna pravilno prekrstiti u crkvi, pravi ratni profiter i švercer cigareta koga su Ameri kao “svježi dašak vjetra na Balkanu” SFOR-ovim transporterima instalirali na vlast u manjem bh. entitetu, a trenutno predsjednik Republike Srpske, negator genocida, u slobodnom vremenu šatorski pjevač i zabavljač, Putinov, Orbanov i Vučićev potrčko i dupelizac, trenutno bjegunac od bh. pravosuđa, te potpuno izgubljen u vremenu i prostoru svojim uvredljivim, kočijaškim i krkanskim riječnikom širi islamofobiju i poziva “muslimane u BiH da se vrate u pravoslavlje i svoju pradjedovsku vjeru” i budu Srbi kako bi se riješila višedecenijska politička kriza u BiH, onda čovjek pomisli da je sve otišlo u neku stvar i da normalan čovjek može samo da se zgražava na ovu izjavu i pomisli da niko drugi ne može ništa gluplje izjaviti. Međutim, uskoro se ustanovi da može i gore i perfidnije, i da Mile Laktašenko samo koordinirano nastavlja da radi sa drugim djeljiteljima i separatistima u našoj domovini na tom istom tragu.

Piše : Satko Bitanga

Upravo na takvom tragu, kako voli kazati, javi se sa svojim “mudrolijama” i preseravanjima u novinskom intervjuu hrvatskim medijima glavom i bez brade uglađeni Dragan Čović. Ovaj dugogodišnji Dodikov guzni haver, najbolji politički prijatelj i zaštitnik, ortak u kriminalu, bivši UDBAŠ, prijeratni direktor u mostarskom “Sokolu” u vrijeme kada su tu proizvodili JNA avioni koji su bombardirali branioce Ravnog, uzorni SKOJ-evac, rigidni komunista, istinski ateista, zadnji prijeratni predsjednik mostarske Udružene jugoslavenske demokratske incijative (UJDI), vatreni navijač “Veleža” koji se potpisivao ćirilicom, tokom rata “gonič robova” u likovima jadnih logoraša HVO-a sa Heliodroma koji su dovođeni na prisilni rad u pogone “Sokola” u kojima je on bio i ratni šef je trenutno predsjednik HDZ BiH i nevladine udruge HNS-a. Predstavlja se lažno kao jedini “legitimni Hrvat”, samoproglašeni vrhovnik koji stoluje u “hrvatskom stolnom gradu Mostaru”, a postao je poznat i kao “skretničar” toka rijeke Radobolje zbog izgradnje svoje ogromne kućetine napravljene u stilu južnoameričkih narkodilera. Taj tzv. “najveći Europejac” u BiH i promicatelj europskih vrijednost”, te najpoznatiji Putinovac među Hrvatima, nudi svoje “spasonosno” rješenje za stabilnost i bolju budućnost BiH. Ali, za razliku od prave sirovine i velikog baje Dode od Laktaša, Herceg Čova od Radobolje, svoje “genijalne” prijedloge vrlo mudro upakuje u sličnu dizajniranu ambalažu, ali samo malo drugačiju priču od Dodikove. Njen je krajnji cilj isti, a to je slabljenje, nefunkcionalnost i na kraju podjela naše domovinu u koju se upravo on stalno kune.

Plemić Čović kao najbolje rješenje svih problema u našoj zemlji nudi neki novi državni preustroj, federalizaciju i podjelu na tri federalne jedinice i to isključivo po etničkom principu. A upravo u njegovom višedecenijskom mandatu se dešava najveći egzodus i odlazak Hrvata katolika iz njihove stoljetne domovine. On će po tome sigurno ostati upamćen kao najgori hrvatski političar u povijesti naše zemlje. Vrhovnik Čović glumi i dalje velikog i jedinog zaštitnika sve malobrojnijeg hrvatskog naroda u BiH. A rezultat takve njegove politike i “brige” za Hrvate je da upravo oni masovno odlaze i glavom bez obzira bježe od takve Čovićeve i HDZ politike u susjednu Hrvatsku, Njemačku, Austriju, Irsku i širom svijeta. Ipak, mudar i lukav je “akademik” Čović, nije budaletina kao njegov jaran i partner Dodik, pa ne pominje direktno treći hrvatski entitet i oživljavanje ratne paradržavne i protuustavne tvorevine HR HB, secesiju i podjelu BiH, jer se boji smjene i reakcije iz Hrvatske, a prije svega iz EU, SAD, V. Britanije…i drugih bh. prijatelja, pa mu izgleda baš lijepo zvuči taj termin “federalizacija”.

I onda kao pravi šlag na tortu odnekud izroni oronuli i senilni politički fosil Božo Ljubić, Čovićeva lutka na koncu i dvorska luda na čelu Glavnog vijeća HNS-a. On nema na kojoj funkciji nije bio u BiH, a čitava njegova porodica decenijama živi na državnim jaslama. Ovaj bivši predsjednik HDZ 1990. prodajući se Čoviću je potpuno uništio ovu stranku. Ljubić je bio i zastupnik iz dijaspore u hrvatskom Saboru u kojem je mandat proveo šuteći kao mumija, ali se on iznenada sada nađe da nešto “mudro” prozbori o političkoj krizi u našoj državi. Tako ovaj mudroser tvrdi da je skoro čitava BiH u ranijoj povijesti bila većinski katolička, a ne pravoslavna kako tvrdi Dodik, te da bi zato muslimanima – Bošnjacima, nekadašnjem tzv. “hrvatskom cvijeću” u fašističkoj Pavelićevoj NDH, čiji je doglavnik bio Džafer Kulenović, bilo najbolje da budu Hrvati katolici ili eventualno Hrvati islamske vjere, te da bi baš to bilo najbolje rješenje za EU i NATO put naše zemlje i njenu evropsku i bolju budućnost. A ovaj bijedni politički manipulator, pravi karijerista i politička prostitutka se nije sjetio da npr. bar jednom, onako usput spomene drevne Ilire, Slavene, bosansko kraljevstvo, Kulina bana…, nego samo priča o Hrvatima od stoljeća sedmog.

Koliko je daleko otišao u prošlost mogao je u svojim neargumentiranim i površnim povijesnim analizama otići i dalje, npr. do krapinskog čovjeka ili još i dalje sve do Adama i Eve koje je Bog protjerao iz Edenskog vrta. Mogao je ali nije, jer ovaj lažni vjernik, nacionalista i šovinista misli da smo svi glupi i naivni i da povijest Bosne počinje od HDZ-a i njihovog i Božinog tumačenja povijesti i svega što se prije dešavalo na ovom području. Ne čudim se puno ovim političarima što daju ovakve skandalozne i bezobrazne izjave, jer je njihov posao da lažu, izmišljaju i muljaju do besvijesti, samo kako bi ostali što dulje na svojim političkim funkcijama i sačuvali ogromno osobno bogatstvo stečeno raznim prevarama, kriminalom i korupcijom. Međutim, čudim se svim tzv. “probosanskim” i “patriotskim” političarima, brojnim akademicima, intelektualcima i vjerskim velikodostojnicima u BiH, kao i takvima u Hrvatskoj i Srbiji, koji stalno javno govore i tvrde da podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet, neovisnost, samostalnost i nedjeljivost Bosne i Hercegovine, što bar javno ne reaguju i ne kažu svoje mišljenje o ovim bezobraznim i bezumnim privatnim stavovima Dodika, Čovića i Ljubića, bilo da ih osude, ili podrže. Čast rijetkim izuzetcima, ali velika većina političara i ostalih se “mudro” drže one stare narodne poslovice “šutnja je zlato”!

Za ovu trojicu političara ogromna većina dobrih, razumnih, humanih i običnih ljudi svih nacionalnosti, svih religija, atesta i agnostika, kada bi ih trebali opisati samo sa jednom riječi u Bosni ponosnoj bi vrlo kratko rekli ŠUPČINE, a u našoj divnoj Hercegovini za njih bi kazali SUKURČINE. Nemam šta ni dodati, niti oduzeti, na ovakvu kvalifikaciju i opis Dodika, Čovića i Ljubića. A u Kninu bi dodali“ U sridu!”