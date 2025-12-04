Satiričar i novinar Zoran Kesić u Pressingu : “Apelujem da se Dodik ne izjašnjava kao Srbin, neko će pomisliti da sam ja isti kao on” (Video)

Gostujući u emisiji Pressing kod Amira Zukića, satiričar i novinar Zoran Kesić govorio je o političarima u regionu, Aleksandru Vučiću, Miloradu Dodiku, studentskim protestima i društvenom raspoloženju u Srbiji.

Kesić je otvoreno progovorio o onome što smatra ključnim problemima političke scene u regionu, ali i lažima, manipulacijama, praznim obećanjima i paravojnim strukturama.

“Iza političara ostaje groblje neispunjenih obećanja”

Na pitanje šta će jednog dana ostati iza aktuelnih političara, Kesić je odgovorio:

“Ostat će neko groblje neispunjenih obećanja, neke silne pare koje su otišle u nečije džepove. Ostat će njihovi prazni domovi, jer će gledati da pobjegnu negdje na sigurno, u Rusiju, u arapske zemlje ili kod Orbána u Mađarsku”.

Govoreći o Dodiku, dodao je:

“Dodik i da hoće da pobjegne, on ne može. Da bi pobjegao, moraš u nešto da se maskiraš. U šta on da se maskira? Šifonjerska pojava ne može da se maskira ni u šta”, kazao je Kesić.

Ističe da dešavanja u BiH ne prati detaljno, ali do njega dopiru izjave koje, kako kaže, dodatno produbljuju podjele.

“Dopru do mene samo neke izjave poput izjava Milorada Dodika: ‘Nismo mi isti, oni su druga vjera, Turčin najviše laže.’ Nismo isti. Apelujem da se Dodik ne izjašnjava kao Srbin, nego Dodik. Po nacionalnosti Dodik. Nemoj da se miješamo. Neko će pomisliti da sam ja isti kao on. Nije to lijepo”, kazao je Kesić.

O Vučiću u Sarajevu tokom rata: “Stari Vučić je ostao isti”

Komentirajući izjave Aleksandra Vučića o tome šta je radio tokom rata u Sarajevu, najprije da je nosio kišobran, pa stativ kamere, Kesić je kazao:

“Ne znam šta je nosio i ne bih ulazio u to. Ne bih sudio na osnovu tog snimka, sudio bih na osnovu djela i izjava Vučića iz tog doba, a sjećamo se svih groznih izjava kojih se kasnije odrekao”, kazao je Kesić.

Dodaje da se suština Vučića nije promijenila.

“Mislim da je taj stari Vučić ostao isti Vučić, samo je prevukao odijelo za potrebe opstanka na vlasti. Mislim da ne može on da pobjegne od sebe, jer to izbija iz njega”.

Kratko se osvrnuo i na aferu “Safari”.

“Čuo sam za aferu Safari, ali nismo se pretjerano bavili time, jer je još na nivou špekulacija”.

Zašto emisija ne obrađuje detaljno BiH: “Mene boli ono što živim”

Na pitanje zašto se njegova emisija ne bavi više temama iz Bosne i Hercegovine, Kesić odgovara:

“Kada da uradim emisiju o BiH, kada imamo ovamo puno? Znam da imamo puno fanova u BiH, ali nemamo vremena. Kada bismo radili emisiju posvećenu BiH, ne bi bila snažna, jer me ne pogađa svakodnevno, kao građanina koji svaki dan vidi Ćacilend, paravojnu formaciju”, kazao je Kesić.

Naglašava da satira mora biti lična, da dolazi iz emocije.

“Da bih radio nešto iz srca, mora da te nervira, pogađa i boli. Zato je naša emisija iskrena, jer mene boli. Jer dok to izgovaram, ja se nerviram jer me boli”, naveo je.

Dodaje da bi ga jedino izmještanje iz Srbije moglo natjerati da promijeni fokus.

“Za BiH ne bih imao taj momenat jer ne živim tu. Jedino ukoliko bi nas ukinuli ovdje, pa da kao izbjeglica, migrant, pređem s porodicom u BiH. Ako nas iz BiH izbace, onda svi kolektivno da preselimo u Sloveniju”, kazao je kroz smijeh Kesić.

O Ćacilendu: “To su opasni ljudi, nije to više benigan naziv”

Na pitanje da li ga pripadnici tzv. Ćacilenda mogu razumjeti, Kesić odgovara:

“Samim pristankom da budu to, Ćaci, mada su ti ljudi koji su sada u toj paravojnom kampu mnogo opasniji od benignog naziva Ćacilend. I slažem se s ljudima koji kažu da to ne treba više nazivati Ćacilendom, nego paravojni kamp”, naveo je.

Objašnjava zašto:

“Ti ljudi su pristankom da budu to lišili sebe obaveze da razumiju bilo šta. Imaš osuđenike na zatvorske kazne koji da ne bi otišli u zatvor, naravno da će raditi sve što im se kaže. Ne bih se mislio da li njima nešto dopire do mozga, oni rade za dnevnicu”, kaže Kesić.

Kaže da se u emisiji obraća sasvim drugoj publici.

“Ja se obraćam ljudima koji žele da razumiju. Obrazujemo neke klince da razmišljaju o svemu. Satira je zgodna prečica do pažnje gledaoca. Govorimo istinu oblikovanu u satiru. Dosadno nam je ako nije bar malo smiješno. Problem je što su emisije sve manje smiješne. Satirične da, ali ne smiješne”, naveo je.

Danas je, kaže, sve manje razloga za smijeh.

“Prije deset godina bile su smješnije. Zadnji utisak nakon emisije mi nije smijeh, nego ogorčenost. Mi smo ogledalo društva, kakvo društvo, takva emisija.“

Kesić navodi da mu gledatelji često govore kako ga vole gledati, ali im teško pada i samo pojavljivanje Vučića u emisiji.

“Kažu mi ljudi: ‘Obožavam da te gledam, ali kada Vučića vidim i kod tebe, ne mogu da gledam.”

Zaključuje da će i dalje raditi svoj posao, bez obzira na to ko je na vlasti.