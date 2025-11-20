Sastanak u ambasadi SAD : Američka kompanija će graditi i upravljati Južnom interkonekcijom!?

Sastao se sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem (Socijaldemokratska partija, SDP), zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH, Draganom Čovićem (Hrvatska demokratska zajednica BiH, HDZ BiH), ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem (Narod i pravda, NiP), zastupnicom u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Sabinom Ćudić (Naša stranka, NS) i delegatom u Domu naroda Parlamenta BiH Ilijom Cvitanovićem (Hrvatska demokratska zajednica 1990, HDZ 1990) – kako bi unaprijedili napredak na ključnom projektu Južne interkonekcije.

Učesnici su izrazili jednoglasnost o potrebi da se Južna interkonekcija izgradi što je prije moguće. Otpravnik poslova Ginkel je vodio diskusiju o potencijalu američke kompanije za razvoj, izgradnju i upravljanje plinovodom.

Učesnici su se u principu složili s ovim prijedlogom i obavezali se na daljnje, detaljnije diskusije.

Američki investitori iz privatnog sektora mogu osigurati brzu izgradnju Južne interkonekcije i pomoći u osiguravanju pristupačnog i pouzdanog američkog tečnog prirodnog plina kako bi se ojačala energetska sigurnost BiH.