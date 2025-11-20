hamburger-icon

Kliker.info

Sastanak u ambasadi SAD : Američka kompanija će graditi i upravljati Južnom interkonekcijom!?

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Sastanak u ambasadi SAD : Američka kompanija će graditi i upravljati Južnom interkonekcijom!?

20 Novembra
17:37 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima
Otpravnik poslova, v.d. John Ginkel, sastao se danas s pet lidera vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine…

Sastao se sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem (Socijaldemokratska partija, SDP), zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH, Draganom Čovićem (Hrvatska demokratska zajednica BiH, HDZ BiH), ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem (Narod i pravda, NiP), zastupnicom u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Sabinom Ćudić (Naša stranka, NS) i delegatom u Domu naroda Parlamenta BiH Ilijom Cvitanovićem (Hrvatska demokratska zajednica 1990, HDZ 1990) – kako bi unaprijedili napredak na ključnom projektu Južne interkonekcije.

Učesnici su izrazili jednoglasnost o potrebi da se Južna interkonekcija izgradi što je prije moguće. Otpravnik poslova Ginkel je vodio diskusiju o potencijalu američke kompanije za razvoj, izgradnju i upravljanje plinovodom.

Učesnici su se u principu složili s ovim prijedlogom i obavezali se na daljnje, detaljnije diskusije.

Američki investitori iz privatnog sektora mogu osigurati brzu izgradnju Južne interkonekcije i pomoći u osiguravanju pristupačnog i pouzdanog američkog tečnog prirodnog plina kako bi se ojačala energetska sigurnost BiH.

(Kliker.info-Vijesti)
Podijeli

Jedan komentar

Nazad na vrh Komentariši članak
  1. AI umjesto Glupana i Gluposti
    AI umjesto Glupana i Gluposti 20 Novembra, 18:41

    Dajte nam AI umjwsto svih ministara i procvjetace BiH. Mi smo vodjeni mrznjom a ne pameti. Nam pamet treba. Pa makar i vjestacka

    Odgovori

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku