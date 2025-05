Saša Magazinović: Ovo je krupna kriza, ali je rješenje jednostavno – Borjana Krišto treba staviti samo jedan potpis

“Imamo situaciju da nenormalno kada traje dovoljno dugo postaje normalno. Imamo situaciju da nenormalan akt blokade institucija, u ovom slučaju Doma naroda BiH, protokom vremena postaje kao legitiman politički alat pa tako imate moje kolege koji izađu ovdje pred vas i kažu da će izaći sa sjednice i blokirati rad ukoliko određena tačka dođe na dnevni red. Dakle, to je postalo kao politički alat, a to nije ni normalno ni zakonito. Za to se mora naći odgovor i ne isključujem da će u tome pomoći i međunarodna zajednica. Blokada institucije ne može biti politički alat. Politički alat je kada vi uđete na sjednicu i glasate za ili protiv, budete suzdržani i borite se na sve moguće načine opisane u Poslovniku. Međutim, nigdje u Poslovniku ne piše da izađete kada vam se nešto ne sviđa i zaključate parlament da ne može niko u njega ući. Pa kako nam je to i kada postalo normalno i kako nam je to i gdje postalo politički alat. Sada je to postao alat Klubu Srba, a ranije se tim koristio i Klub Bošnjaka. To se jednostavno mora zaustaviti i moraju se napraviti pravila u kojem nenormalno i nezakonito ne može postati normalno i politički alat koji je odjednom postao legitiman”, jasan je bio Magazinović.