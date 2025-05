Saša Magazinović: Javni novac se brutalno krade, a sankcionisanje je otežano

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je danas u Sarajevu da se, prema procjenama, godišnje u procesu javnih nabavki u BiH ukrade oko milijardu maraka. Dodao je da je to razlog zašto je grupa poslanika u Predstavničkom domu u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji bi trebali biti razmatrani na hitnoj sjednici zakazanoj za 28. maj. Istaknuo je kako na taj način žele spriječiti pljačku javnog novca. Kaže da se zakoni moraju promijeniti zato što se “javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano, a i kada dođe do njega, ono je financijski simbolično na način da motivira lopove da kradu još više”. Ljudi namjeste tender, pogoduju drugima, udruže se da bi varali, samostalno sebe proglase firmom koja ne mora poštivati javne nabavke, ogromne poslove daju prijateljima, namještaju tendersku dokumentaciju, krivotvore dokumente i šta sve ne rade, uz to ukradu milione i šta se na kraju desi? Ništa. Plate simboličnu kaznu, prekršajnu, i nastave. To je trenutno stanje – naveo je Magazinović. Pojašnjavajući šta će se desiti kada se predloženi zakoni usvoje, kazao je da će ono što su bili novčani prekršaji postati krivična djela.

Za sve ono za što su se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor. Pored toga, zakon predviđa smjene sa dužnosti ministara, direktora, a otkaz će dobiti i oni državni službenici koji budu učestvovali u ovome, članovi tenderskih komisija, a firme koje budu učestvovale u ovim kriminalnim aktivnostima će dobiti zabranu obavljanja djelatnosti. Uz to sve, platit će i žestoke kazne i fizička i pravna lica – istaknuo je Magazinović.

Naveo je da je, po ocjeni struke, ovo je najznačajniji korak u obračunu sa zloupotrebama u javnim nabavkama u posljednjih 20 godina, a po njegovom mišljenju jedan od najvećih koraka u borbi protiv institucionalnog kriminala i korupcije. Magazinović je kazao da ih u ovoj proceduri čeka žestoko protivljenje “kriminaliziranih elita iz poslovnog svijeta i njihovih saveznika iz politike”.

Ovi zakoni će se pokušati minirati na sve moguće načine. Pokušat će se zaustaviti, pokušat će se podmititi poslanici, učinit će sve što mogu da ovo zaustave. Njihova prednost je to što imaju jako puno novca. Naša prednost je što nas je više i što nam je dosta njihove bahatosti, nedodirljivosti i talova – istaknuo je Magazinović.

Na kraju je naveo da su ove zakone predložile stranke koje su potpisale platformu nedavno, jer su se na to obavezale. Međutim, sve stranke ovo podržavaju, o ovome govore u kampanjama, obećavaju, imaju u svojim programima. U ovom trenutku ne želim ni u koga da sumnjam, mislim da će ovo svi podržati, da pokažu svoju dosljednost.

Direktor Agencije za javne nabavke Tarik Rahić je kazao da “nam je svima dosta namještenih tendera, pranja javnog novca u javnim nabavkama”.

Dosta nam je da uvijek jedan te isti ponuđač pobjeđuje na tenderima bez ikakve konkurencije. Jedna mala kriminalizirana grupa pljačka praktično budžete na svim nivoima u BiH – naveo je Rahić. Govoreći o predloženim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, kazao je da su jasno razgraničeni prekršaji, utvrđeno je osam najtežih prekršaja u javnim nabavkama, značajno su povećane kazne.

Umjesto 1.500 do 15.000 KM, kao što je sada slučaj za instituciju, idemo na 3.000 do 30.000 KM. Umjesto sadašnjih mizernih od 300 do 3.000 KM za odgovorno lice u instituciji idemo na 4.000 do 20.000 KM. Uveli smo jednu mjeru koja do sada nije postojala, a koja se zove zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti – kazao je Rahić.

Dodao je da ljudi koriste određene prostore da prave kriminal i da se nakon toga izvlače sa simboličnim kaznama.

Jasno smo definisali ko se smatra odgovornim licem u instituciji za prekršaj, što do sada nije bio slučaj. To nije samo ministar, to nije samo direktor. Nema nedodirljivih. To su i ona lica koja učestvuju u pokretanju procesa nabavke, u njegovom provođenju, članovi komisije za nabavke… Obuhvatili smo definisanjem prekršaja skoro cijeli proces javne nabavke – naveo je Rahić.

Predstavnik Tužilaštva BiH Emil Pinkas je kazao da postoji potreba da se nešto preduzme u pogledu važećeg zakonodavstva.

Tužilaštvo BiH je bilo svjesno toga. Mi od 2022. godine aktivno sarađujemo s Agencijom za javne nabavke u pogledu unapređenja zakonodavnog teksta. Vjerujemo da ovaj tekst koji je predložen predstavlja značajan iskorak u pogledu zaštite javnih sredstava i u pogledu borbe protiv korupcije – naveo je Pinkas.

Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Nihad Omerović je kazao da je predloženim zakonima utvrđen jedan novi model u sistemu borbe protiv korupcije.

Nijedan antikoruptivni zakon, ukoliko nije popraćen izmjenama i dopunama krivičnog zakona, ne može imati suštinske efekte. Kroz ova dva zakona uspostavlja se sistem borbe protiv korupcije, efikasan i mjerljiv. On omogućava, prije svega, prevenciju, oštre restriktivne prekršajne i kaznene zatvorske mjere za one koji budu kršili zakone o javnim nabavkama i ono što je jako bitno, usvajanjem ovih zakonskih rješenja BiH je bliže zakonskoj regulativi EU kada je u pitanju borba protiv korupcije – naveo je Omerović.

Poslanik Jasmin Emrić je kazao da ovaj zakon ima i ulogu odvraćanja od onoga što se sada dešava u sistemu javnih nabavki.

Nije ovo samo novo sankcioniranje i propisivanje krivične odgovornosti, već i odvraćanje od zloupotreba sistema javnih nabavki. Identificirani su svi slučajevi koji dovode do zloupotrebe sistema javnih nabavki, propisane su sankcije i ovo je alat ili mač za rezanje koruptivnog sistema javnih nabavki i koruptivnih lanaca koji, nažalost, postoje od lokalnog nivoa pa do državnog nivoa – kazao je Emrić.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi, na hitnoj sjednici zakazanoj za 28. maj, trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ova dva zakonska rješenja predložili su: predsjedavajući Kluba poslanika SDPBiH Saša Magazinović, predsjedavajuća Kluba poslanika SDS – PDP – Za pravdu i red Mira Pekić, predsjedavajući Kluba poslanika NiP-a Nihad Omerović, predsjedavajuća Kluba poslanika NS – BHI KF Sabina Ćudić i predsjedavajući Mješovitog kluba Jasmin Emrić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

