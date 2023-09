Saša Magazinović: Dodiku nije obećan Zakon o Ustavnom sudu BiH

Ovog ponedjeljka u političkim minutama jutarnjeg programa Federalne televizije, novinarka Kristina Pranjić razgovarala je sa Sašom Magazinovićem, zastupnikom SDP-a u državnom parlamentu.

Razgovarali su o raznim pitanjima. Zaustaviti destrukciju, obnoviti politički optimizam? Utopija ili realna šansa? Zašto državna koalicija na posljednjem sastanku nije postigla nikakav dogovor? Uvjetuje li Milorad Dodik svaki daljnji progres Zakonom o Ustavnom sudu BiH? Razgovarali su i o reformskim zakonima, ukidanju PDV-a na doniranu hranu, ali i procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe.

-Sastanak državne kolacije-

”Nije to bio naročito uspješan sastanak u odnosu na onaj prethodni kada je dosta toga urađeno. Vjerovatno zato što su naišle teme oko kojih postoji mimoilaženje u mišljenju”, rekao je Magazinović.

-Koalicija ili partneri-

”U jednu ruku bih se mogao složiti sa Dodikom. Koalicija je ono što ima Trojka gdje postoji međusobno razumijevanje i neki zajednički cilj, a ovo je nešto što je stvar uređenja Bosne i Hercegovine i stvar moranja. Ja vjerujem da jedni druge ne bismo izabrali da nije takav izborni rezultat.”

-Ustavni sud-

Prokomentarisao je Dodikovu izjavu da je dogovor da se nakon pet usvojenih zakona ide u reformu Ustavnog suda BiH.

”Što se njega tiče, vjerovatno jeste i mi smo imali sporazum koji je sadržavao šest zakona, pet ih je usvojeno i to smatram izuzetno velikom stvari. Posebno poredeći sa prošlim mandatnim periodom. Bio je i dogovoren Zakon o sudovima oko kojeg je nastala razlika u mišljenjima, zbog čega taj dio nije usvojen na Vijeću ministara. Dogovara se. Također je dogovoreno i kada je Izborni zakon u pitanju i kada su u pitanju, ne samo Zakon o Ustavnom sudu, nego i o Vrhovnom sudu, da se za ta pitanja čeka da Vijeće ministara oformi radnu grupu koja će raditi na tome”, rekao je.

-Zakon o sudovima-

”Zastupnici nisu vidjeli zakon, ja ne mogu komentarisati jer nisam upućen u te razgovore. Ono što je suština jesu ingerencije tog suda i oko toga je bio razgovor, vjerovatno je to tačka prijepora. Ono što se u javnosti pojavilo je dogovor oko lokacije. Sporilo se oko lokacije da li će to biti Istočno Sarajevo ili Banja Luka. Istočno Sarajevo kao lokacija nije bilo uvjet, nego prijedlog, on je tumačen blizinom zatvora i slično. Bilo je prijedloga oko naziva i tu nije bilo spora.”

-Reformski zakoni-

”Prije svega da kažem da je velika stvar što je usvojeno pet zakona u mjesec dana. Ovo su suštinski zakoni, to je velika stvar. Ja razumijem da postoje oni koji pokušavaju pronaći problem u sadržaju zakona. Budući da mi pristupamo Evropskoj uniji, onda je mjerodavno ono što Brisel kaže. Ako Brisel daje zaleno svjetlo i da ćemo njihovim usvajanjem otkačiti jedan od prioriteta i približiti se trenutku kada ćemo dobiti Izvještaj o napretku i da će to otvoriti mogućnost početka pregovora, onda je sasvim nebitno šta bilo ko od nas pojedinačno misli da li je nešto u skladu sa evropskim standardom. Ja razumijem opoziciju koja pokušava tvrditi da u nekom od zakona nešto nije evropska praksa, ali ako iz Brisela kažu da jeste, onda niste pozvani da određujete šta jeste, a šta nije evropska praksa. Vidimo sada da ima dosta pozitivnih komentara, čak i institucija na koje se ti zakoni odnose”, kazao je.

-Zakon o VSTV-u-

”Dakle, to je obaveza prema Briselu. Dva su različita prioriteta kada je u pitanju Zakon o VSTV-u. Jedan je brza izmjena postojećeg zakona, a drugi je usvajanje novog zakona u roku od godinu. Tako da ono što piše u tom zakonu i treba da piše i tako je i usvojen. Da ne bi bilo šuma u vezi, evo baš kada je u pitanju VSTV, čekala se potvrda amandmana iz Brisela.”

Na izjave da je SDP pospustljiv prema HDZ-u i SNSD-u je rekao da je to opoziciono djelovanje.

-Dodikovo djelovanje-

”On voli pokazivati mišiće i oni koji su impresionirani njime, što u javnosti, što u političkim krugovima, oni koji su impersionirani njegovim nastupom, vrlo odlučnim, vrlo često grubim, da ne kažem bahatim, na njih to djeluje. U stvarnosti to izgleda tako da od trenutka da će on nekoga uhapsiti, dođemo do trenutka da će on tu istu osobu štititi. Da se ne spuštamo toliko prizemno, ali kada bismo koristili običan jezik, to je jedan običan miš koji se na taj način junači i kada dođe pet do dvanaest odmah se povlači jer zna da je onaj na koga je krenuo mnogo jači. Dakle, ja značajan broj njegovih izjava ne uzimam ozbiljno. Sinoć je izjavio da će raskinuti koaliciju, što se mene tiče ujutro neka je raskine. Vjerujte da te izjave ne prave nikakav efekat kad smo mi u pitanju. S druge strane, on kada želi biti konstruktivan, zaista, to pokaže, to smo vidjeli na ovih pet zakona i sve što je obećao to je i ispunio. Dakle, tu imate dvije strane jedne osobe, nažalost, u javnom prostoru preovladava ova koja pravi više štete nego koristi,” kazao je.

Na pitanje da li je Zakon o Ustavnom sudu obećan Dodiku, Magazinović je rekao: ”Nije. To je nemoguće obećati jer zakon ne postoji. Formira se radna grupa koja će raditi, ne samo na tome, nego i na Zakonu o Vrhovnom sudu i tako dalje. Na koncu to će se vidjeti je li to tako ili nije, neko mora glasti za zaj zakon”.

-Opozicija iz RS-a-

”Ja mislim da su oni upali u Dodikovu matricu, ali da se tim poslom i načinom konzumiranjem politike bave neuporedivo lošije od Dodika. Usvajaju se evropski zakoni,otvara se mogućnost da se dobije datum za početak pregovora. Ja dosta tih ljudi znam lično i razumijem šta je politička utakmica, ali isto se odnosi i na opoziciju. Budite maksimalno žestoki prema vlasti jer svaka vlast treba opoziciju, tražite dlaku u jajetu, ali odovojite opoziciono djelovanje od evropskog puta BiH. Nemojte biti opozicija državi, nemojte biti opozicija tome da dobijemo početak pregovora. Mislim da je to važnije od bilo koga, danas su jedni vlast, sutra drugi. Mislim da priča evropskih integracija mora biti tačka dodira. Hajmo zajedno raditi nešto što nam je zajednički cilj”, rekao je Magazinović.

-Izmjene Izbornog zakona-

”Sporo napreduje. Mi imamo obavezu da to uradimo u 6 mjeseci, to je jedan od prioriteta kao i ovo što imamo u pravosuđu da radimo, da li ćemo se mi to dogovoriti ili nećemo, to je druga stvar. Što se tiče Izbornog zakona, on ide u paketu sa reformom Ustava. Izmjene Izbornog zakona mogu bez reforme Ustava u onom segmentu koji se naziva tehničkim, naprimjer ”fer i pošten izbor” i on je za mene suštinski. Mi imamo presude Evropskog suda za ljudska prava, te sve presude moraju biti implementirane i u skladu sa njima napravljen Izborni zakon. Ono što je suština jeste da mi presude Evropskog suda za ljudska prava iskoristimo da napravimo funkcionalan i evropski sistem u BiH, da naš Izborni zakon liči na francuski, italijanski ili engleski, a ne da bude neki novi eksperiment koji neće funkcionisati. Vjerovatno da svi ne razmišljamo na isti način, ali kada Komisija krene raditi imat ćemo priliku da se složimo ili ne složimo, ali donja granica je da presude budu implementirane”, rekao je Magazinović.

-Ukidanje PDV-a na doniranu hranu-

”Vrlo je važna poruka da kada govorimo o oslobađanju PDV-a na doniranu hranu, tu priču razdvajamo na dva dijela. Jedan je ovaj suštinski, a to je da su se ogromne količine hrane bacale zato što je jeftinije hranu baciti, nego je donirati. Dakle, to je jedan filantropski zakon, veoma koristan. Druga strana priče je poruka da je u BiH moguće okupiti se oko općeg dobra i pokazati ljudsko lice politike, staviti iza sebe političke dresove, etničku pripadnost i entitet u kojem živite i baviti se suštinom”, kazao je.

-Legalizacija kanabisa-

”Legalizacija kanabisa ide sporo zbog spore administracije, zato što smo naopaki pa jednostavnu stvar razvlačimo. Ljudi koriste ulje kanabisa u BiH, iako je ono zabranjeno, čine krivično djelo za svrhu liječenja. Bila je ta kampanja ”Bolje ilegalno živ, nego legano mrtav”. Mi sad već kasnimo za svijetom, to je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Evropskog parlamenta, sve priče ispričane, testirano gdje je trebalo biti testirano. Ja sam bio na sastanku sa ministrom Nešićem. On je sazvao sastanak ministara na tu temu koji se, nažalost, nije održao. Nedavno sam rekao da se to treba ponovo pokrenuti jer to stvarno previše čeka, a blizu smo da se to završi”, rekao je za kraj Saša Magazinović.

(FTV)