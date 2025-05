Sarajka rodila jedno i usvojila dvoje djece: “Nisam birala spol ni boju očiju, birala sam srcem”

“Iskreno, jako je zahtjevan. S jedne strane, kažem da to jeste dobro zato što vas očvrsne zapravo u vašoj ideji, želji i motivaciji jer u tom procesu mislim da posustaju oni koji nisu do kraja sigurni u svoje odluke. S druge strane, izuzetno je komplikovano u smislu tog silnog čekanja, odbijanja, načina kako se nosite s tim odbijanjem kada vam dolaze plave koverte u kojima je navedeno kako jednostavno nema djece koja su raspoloživa za usvojenje, da niste pravi odabir za njih i da vam onda to isto kažu i kada odete na intervju i još dodaju da su za to odabrali nekog drugog. Sve su to stvari s kojima se u biti trebate naučiti nositi, to nije svakom jednostavno, ali ja sam stvarno bila nepokolebljiva u odluci da idem do kraja i da je to nešto za šta ja živim. To je moj prioritet”, dodala je.