“Prijedlogu Kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja Kantona Sarajevo”, napisali su u objavi na Facebooku.

Izetbegović je tak dobio zvaničnu podršku dvije kantonalne organizacije za kandidaturu na predstojećim izborima, nakon što je isto uradila i stranačka organizacija u Tuzlanskom kantonu, međutim, zvanična odluka o kandidatu SDA još nije donesena.

Svaka kantonalna organizacija stranke ima pravo da kandiduje jednu osobu za ovo mjesto, a zatim će organi stranke donijeti konačnu odluku, koja bi se trebala donijeti do sredine maja, kada je finalni rok za ovjeru kandidata na predstojećim izborima.

Bakir Izetbegović je već bio u Predsjedništvu BiH u periodu od 2010. do 2018. godine.

Bio je kandidat SDA i na prethodnim izborima održanim 2022. godine, ali je izgubio od aktuelnog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirović je istakao kako će biti kandidat i na narednim izborima u oktobru.

