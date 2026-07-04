Inicijativa “Islam and Muslims Initiative” (IMI), u saradnji s Univerzitetom u Sarajevu, Hamad Bin Khalifa University iz Dohe, Centrom za napredne studije (CNS) u Sarajevu i Qatar Debate Centrom, organizira međunarodnu konferenciju “Beyond East and West: Eurasian Encounters Reimagined”, koja će biti održana 9. i 10. jula u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Konferencija će okupiti ugledne svjetske naučnike, javne intelektualce, novinare, donosioce odluka, vjerske lidere i studente s ciljem promišljanja historijskih i savremenih odnosa između Azije i Evrope te njihove uloge u oblikovanju identiteta, suživota i međukulturnog dijaloga, prenosi Fena.

Sarajevo, grad čiju historiju obilježava susret različitih religijskih, kulturnih i političkih tradicija, predstavlja simbolično i intelektualno prikladno mjesto za razgovor o izazovima i mogućnostima savremene Evroazije.

Program konferencije obuhvata sedam tematskih panela posvećenih pitanjima identiteta, historijskih susreta islama i Evrope, medijskih reprezentacija, prevazilaženja orijentalističkih narativa, savremenih iskustava muslimanskih zajednica te etike suživota i pluralizma u evroazijskom prostoru.

Završno obraćanje pod nazivom “Shared Futures, Shared Responsibilities” održat će dr. Omar Suleiman, koji će govoriti o ulozi religije u jačanju međusobnog razumijevanja, etičke odgovornosti i zajedničkog djelovanja u sve povezanijem svijetu.

Poseban segment konferencije čini omladinski program, realiziran u partnerstvu s QatarDebate Centrom. Program okuplja studente iz Katara i Bosne i Hercegovine kroz interaktivne radionice posvećene identitetu, pripadanju, stereotipima i suživotu, s fokusom na razvoj zajedničkih ideja za obrazovanje, liderstvo i međukulturnu saradnju do 2050. godine.

Konferencija ima za cilj otvoriti prostor za dijalog i razmjenu ideja među predstavnicima akademske zajednice, civilnog društva i mladim liderima te ponuditi nove perspektive o zajedničkim izazovima i prilikama koje oblikuju današnju Evroaziju.

Islam and Muslims Initiative (IMI) je međunarodna intelektualna inicijativa osnovana nakon FIFA World Cup Qatar 2022 s ciljem unaprjeđenja međusobnog razumijevanja među ljudima i kulturama. Kroz istraživanja, dijalog i produkciju znanja, IMI doprinosi uravnoteženijem razumijevanju islama i muslimana te jačanju saradnje između različitih kulturnih i intelektualnih tradicija, saopćili su organizatori.