Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisala je danas u Sarajevu s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem Ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole.

Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. samo dva prelaza imala status granične inspekcijske stanice (BIP) dok po novom taj status ima pet prelaza – Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška. Dodala je da su definisani i prelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prelazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja.

– Svi granični prelazi su po ovom sporazumu pomjereni u kategoriju više – istakla je Krišto i navela da predstoji još posla na realizaciji ugovora jer obje strane trebaju angažovati dodatne kapacitete.

Plenković je rekao da ugovor predstavlja značajan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prelaza.

Naglasio je da je riječ o sveobuhvatnom sporazumu koji je na tragu nedavnog usvajanja Zakona o strancima u Hrvatskoj, a koji je olakšao izdavanje dugotrajnih viza bh. državljanima.

Plenković je izrazio uvjerenja da će novi aranžman s graničnim prelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni koja je u 2025. dosegla rekordnih četiri milijade eura.

(Kliker.info-Fena)