Sanja Vulić: “SAD pomažu sarajevskoj čaršiji da dođe do svog željenog cilja – islamske BiH”

Šef kluba zastupnika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Sanja Vulić je reagovala na sankcije koje je ministarstvo finansija SAD uvelo Nenadu Stevadniću, Željki Cvijanović, Radovanu Viškoviću i Milošu Bukejloviću.

Za medije iz bosanskohercegovačkog entiteta RS navela je da su, uvođenjem sankcija zvaničnicima ovog entiteta, SAD jasno poručile da rade na raspakivanju Daytonskog sporazuma i da “pomažu sarajevskoj čaršiji da dođe do svog željenog cilja – islamske BiH, zbog čega su i započeli rat u BiH”.

Vulić je postavila pitanje o kakvom suverenitetu se govori kada se uvode sankcije članici Predsjedništva i da su uvođenjem sankcija ponizili Daytonski sporazum.

Ona je navela da SAD sankcionišu Miloša Bukejlovića za manje od pola godine obavljanja dužnosti ministra pravde i da to govori da on radi u interesu RS i da to SAD ne pozdravlja.

Vulićeva je dodala i to da je “Bukejlović imao priliku da posjeti tu nazovimo veliku zemlju, odnosno veliku po površini, ali još veću po zlu koji sije nad srpskim narodom i RS”.

“‘Velika sila’ prosipa veliku silu nad ponosnom RS i njenim ponosnim zvaničnicima koje je sankcionisala. Amerika je navikla da porobljava i kolonizuje svaku zemlju koja ne radi u njenom interesu, tako da ne čude ni ove a ni eventualne buduće sankcije Srbima i RS”, kazala je Vulić.

