Samuraji nisu izdržali : Brazil nakon drame do osmine finala (Video)
Fudbalska reprezentacija Brazila plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je srušila Japan sa 2:1 i to nakon velikog preokreta. Junak rezervista Martinelli koji je pogodio u posljednjim sekundama.
Fudbaleri Brazila plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Japanom rezultatom 2:1.
Pobjednički pogodak za peterostrukog svjetskog prvaka postigao je Gabriel Martinelli u petoj minuti sudijske nadoknade, čime je okrunio veliki preokret ekipe Carla Ancelottija.
Japan šokirao Brazil u prvom poluvremenu
Brazil je od početka preuzeo inicijativu i kontrolisao posjed lopte, ali je Japan još jednom pokazao zašto važi za jednu od najneugodnijih reprezentacija na turniru.
Prvu ozbiljniju priliku imao je Matheus Cunha u 14. minuti, no njegov udarac zaustavio je golman Suzuki.
Kazna za promašaje stigla je u 29. minuti. Nakon odličnog prodora, Sano je snažnim udarcem sa oko 25 metara pogodio donji ugao Allisonovog gola i donio Japanu vodstvo od 1:0.
Casemiro vratio Brazil u igru
U nastavku susreta Brazil je dodatno pojačao pritisak, a ulazak mladog Endricka unio je novu energiju u igru.
Nakon nekoliko propuštenih prilika, izjednačenje je stiglo u 56. minuti.
Brazil je nakon toga potpuno zagospodario terenom. Vinicius Junior je pogodio stativu nakon sjajnog solo prodora, dok je Suzuki u nekoliko navrata odličnim intervencijama spašavao Japan.
Martinelli heroj u 95. minuti
Kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, Brazil je zadao odlučujući udarac.
Brazil će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv pobjednika susreta Obala Slonovače – Norveška, koji je na programu 5. jula.
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