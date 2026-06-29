Fudbalska reprezentacija Brazila plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je srušila Japan sa 2:1 i to nakon velikog preokreta. Junak rezervista Martinelli koji je pogodio u posljednjim sekundama.

Fudbaleri Brazila plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Japanom rezultatom 2:1.

Pobjednički pogodak za peterostrukog svjetskog prvaka postigao je Gabriel Martinelli u petoj minuti sudijske nadoknade, čime je okrunio veliki preokret ekipe Carla Ancelottija. Japan šokirao Brazil u prvom poluvremenu

Brazil je od početka preuzeo inicijativu i kontrolisao posjed lopte, ali je Japan još jednom pokazao zašto važi za jednu od najneugodnijih reprezentacija na turniru.

Prvu ozbiljniju priliku imao je Matheus Cunha u 14. minuti, no njegov udarac zaustavio je golman Suzuki.

Kazna za promašaje stigla je u 29. minuti. Nakon odličnog prodora, Sano je snažnim udarcem sa oko 25 metara pogodio donji ugao Allisonovog gola i donio Japanu vodstvo od 1:0.

Do odlaska na odmor Japanci su izgledali veoma sigurno, dok je Brazil teško pronalazio put do protivničkog gola.

Casemiro vratio Brazil u igru

U nastavku susreta Brazil je dodatno pojačao pritisak, a ulazak mladog Endricka unio je novu energiju u igru.

Nakon nekoliko propuštenih prilika, izjednačenje je stiglo u 56. minuti.

Gabriel je odlično ubacio s lijeve strane, a Casemiro je bio najviši u kaznenom prostoru i glavom pogodio za 1:1.

Brazil je nakon toga potpuno zagospodario terenom. Vinicius Junior je pogodio stativu nakon sjajnog solo prodora, dok je Suzuki u nekoliko navrata odličnim intervencijama spašavao Japan. Martinelli heroj u 95. minuti

Kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, Brazil je zadao odlučujući udarac.

Igrala se peta minuta sudijske nadoknade kada je nakon velike gužve u kaznenom prostoru lopta stigla do Gabriela Martinellija, koji je ostao pribran i rutinski pogodio za konačnih 2:1 i veliko slavlje Brazilaca.