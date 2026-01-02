Samo nekoliko sati nakon zvanične inauguracije : Zohran Mamdani poništio niz direktiva, uključujući mjere podrške Izraelu

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani iskoristio je svoja izvršna ovlaštenja kako bi opozvao nekoliko naredbi koje je donio njegov prethodnik nakon što je bivši gradonačelnik optužen na saveznoj razini, uključujući direktivu kojom se proširuje definicija antisemitizma i drugu kojom se gradskim zaposlenicima i agencijama zabranjuje bojkotiranje ili povlačenje iz Izraela.

Mamdani je potpisao naredbe u četvrtak poslijepodne, samo nekoliko sati nakon inauguracijske ceremonije u Gradskoj vijećnici. Kao dio tog poteza, opozvao je direktive koje je potpisao bivši gradonačelnik Eric Adams nakon 26. septembra 2024. – datuma kada je Adams optužen.

U razgovoru s novinarima u četvrtak, Mamdani je rekao da je “to bio datum koji je označio trenutak kada su mnogi Njujorčani odlučili da politika nije ništa za njih.”

Adams je negirao bilo kakvu nepravdu, a Trumpova administracija je kasnije pokušala odbaciti te optužbe protiv Adamsa, koje je sudija na kraju odbacio.

Mamdani je u četvrtak također potpisao dodatne izvršne naredbe u vezi sa stanovanjem – pitanjem na koje se intenzivno fokusirao tokom svoje kampanje.

Naredbe zahtijevaju od administracije da provede analizu o tome kako se može ubrzati stambena izgradnja i da kreira popis zemljišta u vlasništvu grada gdje se mogu graditi stambeni objekti te da podnese izvještaj do ljeta.

U međuvremenu, Adamsove izvršne naredbe, izdate u posljednjim danima njegovog mandata, Mamdanijeve pristalice i neki zakonodavci su vidjeli kao pokušaj potkopavanja Mamdanijeve agende.

To je također bila prilika za Adamsa da istakne svoju podršku Izraelu, za razliku od Mamdanija, koji je žestoki kritičar izraelske vlade.

Tridesetčetverogodišnjeg demokratskog socijalistu mnogi jevrejski lideri su gledali sa zabrinutošću otkako je njegov meteorski politički uspon započeo prošle godine.

Jedna od opozvanih naredbi blokirala je svim gradskim agencijama da se odreknu ulaganja u Izrael, a druga je proširila definiciju antisemitizma kako bi se uskladila s definicijom Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust, koji neke kritike Izraela klasificira kao antisemitske.

Mamdanijev potez tako rano u njegovoj novoj administraciji izazvao je zabrinutost i kritike nekih jevrejskih lidera. U objavi na društvenim mrežama, izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Mamdanija za podsticanje antisemitizma.

„Već prvog dana kao @NYCMayor, Mamdani pokazuje svoje pravo lice: On ukida definiciju antisemitizma IHRA-e i ukida ograničenja bojkota Izraela. Ovo nije liderstvo. To je antisemitsko ulje na otvorenu vatru“, objavilo je ministarstvo na X.

Izvršna direktorica Unije za građanske slobode New Yorka, Donna Lieberman, podržala je Mamdanijev potez rekavši da su Adamsove izvršne naredbe „usvojile pogrešnu i preširoku definiciju antisemitizma i da su gradskim agencijama zabranile bojkot Izraela“.

Također je rekla da organizacija podržava njegovo poništavanje još jedne izvršne naredbe iz Adamsove ere, koja je omogućila saveznim imigracijskim vlastima ulazak u gradski zatvorski kompleks Rikers Island.

„Ta naredba je prekršila zakone o utočištima grada New Yorka, nije služila legitimnoj svrsi javne sigurnosti i bila je poklon okrutnoj agendi deportacije Trumpove administracije“, rekla je Lieberman.

Kao gradonačelnik, glavni izvršni direktor New York Cityja ima široka ovlaštenja na raspolaganju. Iako se neke naredbe mogu smatrati donekle simboličnima, one također mogu imati širi utjecaj kroz direktnu provedbu politike, reorganizaciju općinskih agencija i mjere provođenja zakona koje lokalna uprava mora poduzeti.

Mamdani je rekao da vjeruje u pravo Izraela na postojanje, ali da izraelska vlada ne bi trebala davati povlašteni tretman jevrejskom narodu, rekavši da bi trebala garantirati jednaka prava svim građanima. Također je pristalica pokreta Bojkot, dezinvestiranje, sankcije (BDS) – globalne kampanje koja poziva na korištenje nenasilnih taktika u podršci palestinskim ljudskim pravima. Dok pristalice vjeruju da pokret vrši pritisak na Izrael, kritičari tvrde da je antisemitski.

Kako javlja CNN Mamdani nije u potpunosti poništio sve Adamsove naredbe usmjerene na antisemitizam. Gradski Ured za borbu protiv antisemitizma, osnovan pod Adamsom u maju prošle godine, ostat će na snazi, ali Mamdani reorganizira njegovu strukturu, što je uobičajen potez za nove administracije.

